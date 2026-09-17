La sequía agrícola afecta 226.773,97 hectáreas en Guatemala y supera el registro de la última década

Una infografía de Infobae detalla las 226.773 hectáreas afectadas por la sequía agrícola en Guatemala según datos oficiales del Ministerio de Agricultura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Guatemala registró 226.773,97 hectáreas afectadas por sequía agrícola al 27 de agosto de 2026, una extensión superior a la documentada en los últimos 10 años y que compromete principalmente los cultivos de maíz, frijol y café. La situación alcanza a 486,727 familias de 194 municipios, mientras el Ministerio de Agricultura espera nuevas proyecciones climáticas para definir el panorama entre noviembre y febrero de 2027.

El 96.76% de los daños agrícolas contabilizados a nivel nacional corresponde a la falta de lluvias.

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La sequía ya produjo pérdidas visibles en las regiones oriental, central y occidental, aunque algunos departamentos también enfrentaron inundaciones por precipitaciones intensas y concentradas.

Rafael López, director de la Dirección de Información Geográfica Estratégica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, explicó en el Congreso de la República de Guatemala, que la estimación puede aumentar a medida que los extensionistas registren nuevos daños en las comunidades. Los datos de campo pasan por las sedes departamentales y luego por DICORER antes de la elaboración de los reportes oficiales.

La mayor parte de la superficie dañada corresponde al maíz: 221.772 hectáreas, equivalentes al 22,5% del área nacional cultivada con ese grano. El frijol acumula 11.895,10 hectáreas afectadas; el café, 8.628,64; y otros cultivos, 1.311,56 hectáreas, entre ellos coliflor, limón, loroco, manía, brócoli, aguacate, sorgo, durazno, manzana, papa y ejote.

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Guatemala registró 226.773,97 hectáreas afectadas por sequía agrícola hasta el 27 de agosto de 2026, la mayor extensión de daños de la última década. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

Un año por encima de los antecedentes de sequía

La afectación de 2026 superó el precedente más grave de la última década, registrado en 2018, cuando se contabilizaron 186.297 hectáreas dañadas tras la erupción del volcán de Fuego y una canícula prolongada. En 2019 se reportaron 129 mil hectáreas afectadas; en 2025, 76 mil; en 2024, 72 mil; y en 2023, año marcado por el fenómeno de El Niño, 54 mil.

López calificó el escenario como excepcional para el sector agropecuario, porque no existe un año comparable por la magnitud de los daños. El análisis de los últimos 10 años mostraba temporadas con incidencia de sequía, pero ninguna había alcanzado la extensión registrada hasta agosto.

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La crisis climática se desarrolló a partir de cinco factores: el inicio tardío de las lluvias, las precipitaciones convectivas, la canícula prolongada de julio y agosto, el riesgo de una finalización anticipada de la temporada lluviosa y las altas temperaturas junto con el déficit hídrico.

El Ministerio de Agricultura recibió en marzo una alerta del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, conocido como INSIVUMEH, y de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres sobre el déficit de lluvias previsto para 2026. En mayo, mes habitual de siembra, prácticamente no llovió; las precipitaciones llegaron de manera parcial en junio por un sistema tropical.

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Las lluvias convectivas, de carácter torrencial, provocaron una distribución irregular del agua. En una misma semana hubo zonas con sequía agrícola —la que ya deja pruebas de daños en los cultivos— y otras con inundaciones, como ocurrió en Izabal y Alta Verapaz.

Ese contraste puede destruir cultivos, infraestructura agrícola y sistemas de riego, además de dificultar la cosecha, el trabajo de campo y el manejo pecuario. El exceso de humedad también puede perjudicar la alimentación y la salud del ganado.

La canícula se extendió durante unos 60 días sin lluvias significativas para el sector agropecuario. El Ministerio de Agricultura consideró como días sin lluvia aquellos con precipitaciones inferiores a cinco milímetros y advirtió que esas condiciones persistieron hasta las primeras semanas de septiembre.

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Jalapa y Jutiapa, los departamentos con más familias afectadas

Jutiapa concentra el mayor número de familias afectadas: 104.229 en 16 municipios, con 49.465 hectáreas dañadas. Jalapa, con siete municipios comprometidos, suma 86.156 familias y 57.581,63 hectáreas afectadas.

En Chiquimula, 11 municipios registran 56.662 familias afectadas y 29.942 hectáreas dañadas. Santa Rosa cuenta con 14 municipios, 30.407 familias y 15.757 hectáreas; Retalhuleu, con cinco municipios, 16.217 familias y 15 mil hectáreas.

Chimaltenango registra seis municipios afectados, 34 mil familias y 10 mil hectáreas. El Progreso suma ocho municipios, 26 mil familias y 10 mil hectáreas, mientras Baja Verapaz tiene siete municipios con 19 mil familias perjudicadas y 8.420 hectáreas afectadas.

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Zacapa contabiliza 10 municipios, 19.641 familias y 7.985 hectáreas. El departamento de Guatemala tiene 14 municipios con 13.730 familias afectadas y 6.442 hectáreas, y Quiché reporta 12 municipios, 20 mil familias y 3.496 hectáreas.

Suchitepéquez suma seis municipios, 5.483 familias y 2.932 hectáreas dañadas. Alta Verapaz contabiliza nueve municipios, 5.365 familias y 2.215 hectáreas; Sololá, 19 municipios, 21.168 familias y 1.838 hectáreas.

Totonicapán tiene ocho municipios afectados, 7.158 familias y 1.519 hectáreas. San Marcos registra 12 municipios, 7.056 familias y 992 hectáreas; Huehuetenango, 11 municipios, 6.394 familias y 950,80 hectáreas.

Izabal reporta tres municipios, 1.634 familias y 787,88 hectáreas; Sacatepéquez, seis municipios, 3.394 familias y 351 hectáreas. Escuintla contabiliza cinco municipios, 474 familias y 151,36 hectáreas; Quetzaltenango, cuatro municipios, 144 familias y 9,20 hectáreas. Petén registra un municipio, nueve familias y 8,50 hectáreas afectadas.

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La diputada de Baja Verapaz y presidenta de la comisión que convocó a las autoridades cuestionó las cifras correspondientes a Salamá y San Miguel Chicaj. Solicitó un nuevo relevamiento en ambos municipios porque consideró que los registros no reflejan las pérdidas observadas en el territorio.

El riesgo durante la estación seca de 2027

El período de agosto a octubre presenta un mayor riesgo de estrés hídrico y sequía agrícola por lluvias inferiores a lo habitual y temperaturas elevadas, especialmente en el corredor seco y los valles del oriente, de acuerdo con el análisis climático utilizado por el Ministerio de Agricultura.

Las condiciones amenazan las etapas de desarrollo del maíz, frijol, café, hortalizas y pastos, además de reducir el agua disponible para riego y consumo pecuario. El Ministerio también utiliza imágenes satelitales para corroborar los registros en campo y detectó un alto índice de estrés vegetal en el país durante 2026.

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López señaló que, tras noviembre, Guatemala entrará en su período habitualmente frío y seco, seguido por diciembre, enero y febrero, antes de la siguiente estación seca. El Ministerio no estableció una proyección de hambruna a partir de sus datos, aunque identificó municipios con vulnerabilidad muy alta, alta y media, incluidos los del corredor seco ampliado.

La actualización para noviembre, diciembre, enero y febrero dependerá del próximo Foro Climático Centroamericano. INSIVUMEH presentará la nueva proyección oficial cuando finalice en octubre el período de pronóstico vigente.