Guatemala

La Superintendencia de Competencia en Guatemala recibe los planes de 34 aspirantes a dirigir la entidad

Las propuestas fueron entregadas al Directorio, antes de las entrevistas finales previstas para el 17 y 18 de septiembre de 2026, dentro del proceso que elegirá a quien aplique el marco vigente en el país

Seis hombres con traje están sentados ante una mesa blanca con carteles con sus nombres y la bandera de Guatemala al fondo
La Superintendencia de Competencia de Guatemala recibió los planes de trabajo de 34 candidatos para elegir al nuevo superintendente. (Redes Sociales)
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La Superintendencia de Competencia de Guatemala recibió los planes de trabajo de 34 candidatos que buscan ocupar el cargo de superintendente, antes de las entrevistas finales previstas para el jueves 17 y el viernes 18 de septiembre de 2026. La designación definirá a la persona que encabezará la entidad encargada de aplicar el marco de competencia en el país.

La convocatoria pública había recibido 39 expedientes al cierre de la inscripción, una cifra que el Directorio vinculó con el interés despertado por el proceso. Tras la revisión de la documentación y las correcciones requeridas, la nómina se redujo a 34 aspirantes.

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Los planes fueron presentados el miércoles ante el Directorio, que difundió el cronograma de las etapas pendientes a través de las redes sociales institucionales. Después de las entrevistas, el proceso continuará la semana siguiente con exámenes técnicos de oposición y evaluaciones psicométricas.

Documento oficial con el escudo nacional de Guatemala y un comunicado sobre la elección del Superintendente de Competencia
Un comunicado de la Superintendencia de Competencia de Guatemala detalla la presentación de planes de trabajo por parte de 34 candidatos a superintendente. (Superintendencia de Competencia de Guatemala)

Las correcciones documentales antes de la nómina final

Varios postulantes debieron completar o rectificar información antes de acceder a la fase de entrevistas. La Resolución número 61-2026 fijó un período de subsanación entre el 7 y el 11 de septiembre, dentro del procedimiento convocado mediante la Resolución número 55-2026.

El requerimiento fue enviado por correo electrónico a las direcciones consignadas por los candidatos. La documentación corregida debía entregarse en la sede de la Superintendencia de Competencia, situada en la 10 calle 5-69, zona 1, cuarto nivel, oficina 3-4A, Plaza Vivar, Ciudad de Guatemala, entre las 8:30 y las 16:30.

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Las observaciones se concentraron en errores recurrentes: currículums que no seguían la guía oficial, folios omitidos en los formularios de solicitud, certificados de antecedentes penales y policiales vencidos, y declaraciones juradas incompletas sobre las prohibiciones previstas en los artículos 36 y 54 de la ley aplicable.

El expediente 1-2026, correspondiente a Juan Carlos Pellecer Monterroso, acumuló varias inconsistencias. El Directorio identificó folios mal consignados, antecedentes penales y policiales sin vigencia, una constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargo emitida por la Contraloría General de Cuentas con más de seis meses de antigüedad, colegiado activo vencido y un plan de trabajo superior al límite de cinco páginas.

Los expedientes 2-2026 y 3-2026 también registraron incumplimientos de la guía para la elaboración del currículum vitae. El expediente 4-2026, de Josué David Jiménez Palacios, fue el único señalado en esa etapa de revisión como conforme con todos los requisitos.

Funcionarios de distintas áreas estatales en la competencia

Los 34 finalistas provienen de dependencias públicas con funciones diversas. Entre ellos hay profesionales que trabajan o trabajaron en la Superintendencia de Administración Tributaria, la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Registro Nacional de las Personas, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Trabajo y el Organismo Judicial.

La selección se desarrolla bajo un esquema de acceso público a las distintas fases. La Superintendencia de Competencia indicó que las actividades pueden ser fiscalizadas por la ciudadanía mediante transmisiones en vivo en sus redes sociales y mediante la documentación disponible en su página web oficial.

El procedimiento cuenta con el acompañamiento de la Unión Europea, a través del Centro de Comercio Internacional. La institución agradeció el respaldo recibido desde la conformación del proceso y sostuvo que mantendrá una elección competitiva, pública y transparente para escoger al profesional que dirigirá la entidad.

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