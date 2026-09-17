Los ataques rusos a depósitos farmacéuticos amenazan el acceso a medicamentos en Ucrania

Bomberos extinguen un incendio en un almacén tras un ataque aéreo ruso en Odesa, Ucrania, el domingo 13 de septiembre de. (AP Foto/Michael Shtekel)

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Los ataques rusos contra los mayores almacenes farmacéuticos de Ucrania, bombardeos que han dejado en lo que va de septiembre cuatro instalaciones afectadas, amenazan con limitar el acceso de la población a medicamentos esenciales.

La disponibilidad de algunos medicamentos ya ha disminuido, mientras los distribuidores adaptan su logística a la amenaza de nuevos ataques en medio de la escasez de munición para la defensa aérea.

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“De eso tenemos suficiente para los próximos días. Es difícil decir qué pasará después”, dijo a EFE Anastasia, dependienta de la cadena de farmacias Podorozhnyk (“Llantén”) en la región occidental ucraniana de Leópolis, refiriéndose a un popular analgésico de venta libre fabricado en Ucrania. Al igual que muchos representantes de farmacias, ella se muestra reacia a hablar en detalle sobre la disponibilidad de medicamentos concretos.

Los rumores de escasez ya han provocado un aumento de la demanda, y el sector teme que las compras motivadas por el pánico supongan una carga adicional para las redes logísticas que se están reconstruyendo tras una serie de ataques.

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Ataques y escasez

Un residente compra medicamentos en una farmacia que funciona con un generador eléctrico, durante un corte de luz tras un ataque ruso con misiles y drones contra infraestructura civil, en la localidad de Borodianka, región de Kiev, Ucrania, el 15 de diciembre de 2022 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Solo en septiembre, al menos seis distribuidores farmacéuticos y cadenas de farmacias denunciaron daños por ataques rusos. El mayor almacén del país, Biocon, que contenía grandes cantidades de medicamentos producidos por importantes empresas mundiales como Pfizer, Novartis y AstraZeneca, sufrió graves daños en el ataque a Kiev del pasado 3 de septiembre. El segundo almacén más grande, propiedad de Universal Logistic, quedó destruido en dos ataques perpetrados los días 12 y 13. El lunes también se produjo un ataque contra otra gran instalación de almacenamiento en Odesa.

“Cientos de toneladas de medicamentos que los pacientes de todo el país esperaban para tratar una amplia variedad de enfermedades quedaron destruidas en un instante”, afirmó Serguí Gornitskí, responsable de desarrollo de la cadena de farmacias Buen Día.

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La red de farmacias municipales de Kiev experimenta actualmente “una disminución temporal” en el número de determinados medicamentos importados, así como de fármacos utilizados para tratar enfermedades crónicas, comunicó esa cadena.

La escasez de algunos medicamentos ya fue confirmada por pacientes que dependen de ellos para el tratamiento a largo plazo de enfermedades graves, entre ellas dolencias en la glándula tiroides, que regula la secreción de hormonas clave para el metabolismo. “Tenemos algunos medicamentos en abundancia. Sin embargo, se nos han agotado otros y no sabemos cuándo va a cambiar esta situación”, declaró a EFE una empleada de otra cadena de farmacias llamada Primera Farmacia Social.

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Actualmente, algunos medicamentos se envían desde Leópolis a Kiev directamente desde las farmacias, y la capital se ve más afectada que las zonas más cercanas a la frontera con la Unión Europea. Las existencias de algunos medicamentos se limitan a solo dos o tres semanas, según la Asociación Farmacéutica de Ucrania.

Medidas y perspectivas

Un residente pasa en bici, con el rostro cubierto con una máscara de gas, por delante de un almacén parcialmente destruido por un ataque con drones rusos, en Brovary, a las afueras de Kiev, el 4 de septiembre de 2026. (AP Foto/Francisco Seco)

Los ataques rusos contra almacenes farmacéuticos no han provocado hasta ahora una escasez sistémica de medicamentos, y las cadenas de farmacias cuentan actualmente con existencias para entre uno y dos meses, dijo el pasado viernes Edem Adamanov, director del Centro Estatal de Expertos del Ministerio de Sanidad.

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Según Adamanov, el mercado farmacéutico se adapta a la amenaza rusa, reestructurando la logística y modificando las prácticas de almacenamiento. Los distribuidores y las cadenas de farmacias evitan la concentración de grandes volúmenes de medicamentos en un único lugar y optan, en su lugar, por lotes más pequeños. Parte de los medicamentos importados se almacena en países europeos, desde donde pueden enviarse rápidamente a Ucrania en caso de necesidad.

Pero el aumento de las dificultades logísticas podría seguir provocando “escasez local”, especialmente en el caso de los medicamentos que tienen pocas alternativas o que requieren condiciones especiales de almacenamiento, escribió Yuri Chertkov, fundador del servicio de reserva de medicamentos en línea Liki.ua, en una columna para el medio NV.

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El aumento de los costes logísticos ya provocó una subida de los precios, lo que podría convertirse en un motivo de especial preocupación para la población ante el deterioro de la situación económica provocado por los ataques rusos contra empresas e infraestructuras civiles.

Para contrarrestar esto, Ucrania se lanzó a la creación de reservas estatales de medicamentos raros y costosos, almacenados en lugares no revelados por razones de seguridad.

“Lo peor del trauma (tras el ataque ruso) ya ha pasado, y hoy estamos reuniendo toda nuestra resiliencia para seguir adelante”, señaló Gornitskí, de la farmacia Buen Día.

(Con información de EFE)