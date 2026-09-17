Malditos Nerds

Netflix presenta el tráiler de ‘Hermanastras’, su nueva versión de Cenicienta

Amanda Seyfried, Ali Wong y Stephanie Hsu encabezan su reparto de voces

Hermanastras presenta su tráiler.
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Netflix presentó el primer tráiler de Hermanastras, una película animada que revisa el cuento de Cenicienta desde la perspectiva de Lilith, una de las hermanastras señaladas tradicionalmente como villanas. La producción se estrenará en la plataforma el 20 de noviembre de 2026 y estará dirigida por Alyce Tzue y John Ripa.

La versión de Lilith

La historia parte de una pregunta concreta: qué sucedería si el relato conocido sobre las hermanastras estuviera incompleto. Lilith toma el control de la narración para contar la que considera la verdadera versión de los hechos, marcada por un accidente mágico que altera el Baile Real y amenaza al reino.

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Lilith es acusada de sabotear la celebración con una varita robada. Durante el incidente convierte accidentalmente a su hermana Margot en una rana y deja el reino bajo el control de una joven presumida, obsesionada con los príncipes. Para reparar el daño tendrá que colaborar con Cenicienta, pese a la relación conflictiva que el cuento clásico atribuye a estos personajes.

El grupo también incluye a un trol descrito como inesperadamente apuesto. Los tres deberán salvar el reino, devolverle a Margot su forma humana y reparar una historia de hadas que quedó fracturada por el uso de la varita. El objetivo personal de Lilith será limpiar su nombre y probar que quienes son considerados villanos también pueden recibir una oportunidad para alcanzar un final feliz.

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La película cambia así el centro del relato. Cenicienta sigue presente y participa de la misión, pero el conflicto se construye alrededor de Lilith, sus errores y las consecuencias del hechizo. El tráiler adelanta una aventura fantástica con elementos de comedia, transformaciones mágicas y una alianza forzada entre personajes que deberían ocupar lados opuestos de la historia.

Las voces detrás de Hermanastras

El reparto original está encabezado por Ali Wong, quien interpreta a Lilith. Amanda Seyfried, nominada al Óscar, presta su voz a Cenicienta, mientras que Stephanie Hsu, conocida por Todo a la vez en todas partes, interpreta a Margot, la hermanastra transformada en rana durante el desastre del Baile Real.

La selección de voces incluye a Bette Midler, Nikki Glaser, Peter Dinklage, Young Mazino y Daniel Radcliffe. También participa Emma Jagger, quien realiza su debut en esta producción. Las fuentes difundidas hasta ahora no detallan qué personajes interpretarán estos últimos integrantes del elenco.

Seyfried aparece en las primeras imágenes oficiales como la nueva versión animada de Cenicienta. Wong también fue presentada visualmente como Lilith, obligada a encontrar una forma de revertir el hechizo que afectó a su hermana. Margot, interpretada por Hsu, funciona como una consecuencia visible del conflicto: permanece convertida en rana mientras el grupo busca reparar el daño.

La elección de Ali Wong para el personaje central acompaña el giro narrativo de la película. Lilith deja de ser una figura secundaria definida únicamente por su relación con Cenicienta y pasa a conducir la misión. La historia mantiene la etiqueta de “hermanastra malvada” como punto de partida, aunque la trama busca discutir quién decidió esa descripción y qué ocurrió antes del final conocido.

Hermanastras (Captura de tráiler oficial)
Hermanastras (Captura de tráiler oficial)

Dirección, guion y fecha de estreno

Alyce Tzue codirige la película después de haber ganado un Óscar estudiantil por el cortometraje Soar. John Ripa llega al proyecto tras trabajar en Raya y el último dragón. El guion fue escrito por el dúo cómico formado por Riki Lindhome y Kate Micucci.

La producción corre a cargo de Amy Poehler y Kim Lessing para Paper Kite Productions. El título original del proyecto es Steps, mientras que su lanzamiento en español fue anunciado como Hermanastras. Netflix lo presenta como una fantasía animada que toma personajes reconocibles para contar los hechos desde el lugar de quienes quedaron identificadas como antagonistas.

El avance sucede a la publicación de las primeras imágenes, que permitieron conocer los diseños de Cenicienta, Lilith y Margot. El material nuevo suma el origen del accidente, la dinámica entre las protagonistas y la misión para impedir que el reino permanezca en manos de la nueva adversaria.

Hermanastras estará disponible exclusivamente en Netflix a partir del 20 de noviembre de 2026.

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