Cuánto cuesta vivir un fin de semana como jugador profesional del Everton

Everton venderá a sus hinchas una experiencia para vivir durante un fin de semana parte de la rutina de un futbolista profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Everton venderá a sus hinchas una experiencia para que vivan, durante un fin de semana, parte de la rutina de un futbolista profesional. La propuesta se realizará en el marco del partido benéfico #Game4Hope, previsto para el próximo 26 de septiembre en Liverpool, y dará acceso a espacios habitualmente reservados para jugadores, entrenadores y personal del equipo.

El club inglés puso en venta dos cupos dentro de la LGNDS VIP Immersive Experience. La iniciativa no permite disputar un partido oficial ni integrarse al plantel de la Premier League, pero sitúa a los compradores dentro de la preparación y la jornada de un encuentro de leyendas.

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Cuánto cuesta hacer la experiencia

De acuerdo con la información difundida en las redes sociales del Everton, cada lugar tiene un precio de 25.000 libras esterlinas, equivalentes a unos USD33.000 por persona. El importe incluye las actividades organizadas entre el viernes 25 y el sábado 26 de septiembre.

La suma ubica la propuesta fuera de la oferta habitual de entradas preferenciales. El club no comercializa solamente una butaca con servicios exclusivos: vende la posibilidad de que un hincha acompañe el funcionamiento interno del grupo durante una fecha determinada. La actividad tiene un fin puntual y no habilita a participar de la temporada ni de los compromisos oficiales del primer equipo.

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El programa está asociado al Hill Dickinson Stadium, la nueva cancha del Everton, inaugurada en 2025, y a la agenda que rodeará el duelo solidario. La experiencia incluye acreditación, indumentaria personalizada, una camiseta firmada y acceso preferencial al encuentro. También contempla el ingreso a la celebración oficial una vez terminado el partido.

El programa en el Hill Dickinson Stadium incluye acreditación, indumentaria personalizada, camiseta firmada y acceso preferencial al encuentro (AP)

Una agenda igual a la de los jugadores

La experiencia comienza con el alojamiento en el hotel oficial del equipo. Los compradores compartirán comidas seleccionadas con los exjugadores y se trasladarán junto al grupo durante las actividades previstas. El viernes podrán participar del entrenamiento oficial, antes de que se juegue el partido al día siguiente.

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Además, tendrán acceso a reuniones informativas elegidas por la organización, al ambiente previo al encuentro y a la charla del entrenador. Más tarde acompañarán a los protagonistas hasta el césped para el calentamiento. Se trata de instancias que suelen quedar fuera del alcance del público, aun para quienes ingresan a sectores preferenciales de un estadio.

Durante el duelo, los invitados tendrán un lugar en el banco de suplentes como miembros honorarios del equipo. Esa condición es simbólica: no les otorga un vínculo deportivo o contractual con Everton, ni la posibilidad de jugar. El beneficio apunta a que sigan el partido desde la zona técnica y no desde la tribuna.

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La entidad presentó la experiencia como una forma de acercar a los hinchas a la dinámica de un plantel. El paquete reúne estadía, participación en la práctica, accesos en la previa y presencia en el banco, dentro de un cronograma concentrado en dos días. La convocatoria está limitada a dos personas.

La experiencia de Everton no permitirá jugar un partido oficial ni integrarse al plantel de la Premier League (REUTERS/Jason Cairnduff)

Un partido benéfico que reúne a las leyendas del club

La experiencia se montará alrededor de #Game4Hope, un partido benéfico que se jugará el sábado 26 de septiembre en el Hill Dickinson Stadium. El evento reunirá a exfutbolistas de Everton y Liverpool con referentes del fútbol internacional y figuras invitadas. La recaudación se destinará a combatir la falta de vivienda en Merseyside y otras zonas de Inglaterra.

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Desde el club señalaron que los fondos serán para Shelter y Everton in the Community, la fundación del club. El partido no forma parte de la competencia inglesa: es una jornada solidaria que combina fútbol, entretenimiento y acciones de recaudación para ambas organizaciones.

Entre los nombres anunciados aparecen Leighton Baines, Gareth Barry, Phil Jagielka, Yakubu y Louis Saha, vinculados a Everton. También participarán Robbie Fowler, David James, Ryan Babel, Jari Litmanen y John Aldridge, con pasado en Liverpool.

Peter Reid, exjugador de los Toffees, y John Barnes, referente histórico de Liverpool, serán los entrenadores del conjunto de Merseyside.

Mientras que el equipo denominado Resto del Mundo incluirá a Cafú, Clarence Seedorf, Jaap Stam, Jimmy Floyd Hasselbaink y Mustapha Hadji.