“Cumplió”: el Kily González reveló la promesa íntima que le hizo Messi antes de su llegada como técnico al Inter Miami

El técnico aseguró que Messi iba a convertir su gol número 100 bajo su conducción y se cumplió en la definición de la Campeones Cup

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Cristian Kily González celebró su estreno con un título al frente del Inter Miami y situó a Lionel Messi en el centro de una noche que terminó con la conquista de la Campeones Cup. El entrenador argentino debutó con una victoria por 2-0 ante Cruz Azul, después de que los trámites laborales demoraran su llegada al banco de suplentes.

El técnico, de 52 años, aseguró que Messi le había anticipado su intención de ayudarlo a ganar el torneo y destacó que el capitán respondió con un gol y una asistencia para Casemiro. La consagración también cortó una racha de tres partidos sin triunfos y le dio al plantel un impulso en una temporada que había acumulado frustraciones en otros certámenes. “Leo me dijo que me iba a hacer salir campeón y lo cumplió. Defensivamente estuvimos muy bien. No tengo palabras de lo que estoy sintiendo. Es alegría, felicidad, tantas emociones juntas”, dijo el Kily González posterior al partido.

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El orientador sostuvo que la victoria representa un “envión anímico” para el plantel que marcha segundo en la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS), a nueve puntos del líder. El resultado llegó en un momento en que el equipo buscaba recuperar confianza tras quedar eliminado de la Copa de Campeones de la Concacaf y la Leagues Cup.

Lionel Messi levantó el trofeo de la Campeones Cup con un gol y una asistencia (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)

Sobre el partido, González resaltó el hambre competitivo de sus dirigidos pese al recorrido acumulado por varias figuras del plantel. “Siento una felicidad que no te imaginás, tanto mi cuerpo técnico como yo hemos hecho un esfuerzo bárbaro, es más, antes de la charla les pedí disculpas a los jugadores porque tenía que mostrar mucho material y ellos tuvieron mucha predisposición. He pasado momentos complicados en mi vida, hoy me toca esta bendición de Dios, gracias al club, a todo el staff, la verdad es que son los jugadores los que se entregan desde que llegué, me recibieron como uno más. Se lo dedico a mi familia, a gente que fue muy importante en mi vida, así que estoy feliz”, expresó el rosarino en sus primeras sensaciones tras el título.

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El técnico también repasó las dificultades que atravesó antes de asumir de manera formal. Su contratación se había anunciado a finales de agosto, aunque el permiso de trabajo postergó el estreno hasta el encuentro por la Campeones Cup. “Fueron 16 días. Que venía, que no venía, iba preparando cada partido, iban pasando los días y me toca esto. Entonces llegué ayer y les dije a los jugadores algo: tenemos que trabajar de lo defensivo, veía cosas que no estaban del todo bien, corregimos mucho y la verdad que salió bien”, analizó el entrenador respecto a las cuestiones tácticas.

El partido dejó otra marca para Lionel Messi: el delantero argentino convirtió su gol número 100 con la camiseta del Inter Miami. Además, dio la asistencia para el tanto de Casemiro en la final a partido único de la octava edición de la Campeones Cup. “Lo estaba mirando en Argentina y dije ‘Leo hace el gol 100 conmigo’”, confesó el Kily luego de la consagración.

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El ciclo del Kily González al mando de las Garzas comenzó con una consagración (AP Foto/Lynne Sladky)

“No hay otro como él; no tengo ninguna duda de que el Balón (de Oro) le tiene que tocar a él. Con la edad que tiene, el Mundial que hizo, lo que representa para todos, no solo en lo futbolístico sino también en los valores de vida... Debería ser justo que se lo lleve él”, subrayó el técnico.

A sus 39 años, Messi llegó a 39 partidos en la temporada, con 33 goles y 18 asistencias. El delantero venía de disputar su sexto Mundial con la selección argentina. La conquista ante Cruz Azul elevó a 48 el número de títulos obtenidos por el astro argentino durante su carrera profesional. El 10 sumó la Campeones Cup a un historial que incluye trofeos con Barcelona, Paris Saint-Germain, la selección argentina mayor, la Sub 23 olímpica y la selección Sub 20.

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Cristian González firmó un contrato con Inter Miami hasta junio de 2028 y se convirtió en el cuarto entrenador argentino de Messi desde que el capitán llegó a la institución. Antes dirigieron al equipo Gerardo Martino, Javier Mascherano y Guillermo Hoyos.

Su última experiencia como entrenador había terminado en octubre, cuando finalizó su vínculo con Platense en Argentina. El estreno en Florida tuvo un resultado inmediato: una copa y una actuación decisiva de Messi en una final. El Inter Miami había llegado al torneo como vigente campeón de la MLS Cup, un título que levantó en diciembre por primera vez en su historia. La Campeones Cup completó un arranque favorable para el ciclo de González, que ahora tendrá otros compromisos para consolidar su trabajo.

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