Crimen y Justicia

Viajó desde Buenos Aires para acompañar a su padre antes de una operación y fue víctima de una entradera en Mar del Plata

El asalto ocurrió en el barrio Stella Maris. Una cámara de seguridad registró el ingreso de los delincuentes, que luego escaparon con dinero y joyas

El momento en que los asaltantes ingresaron al domicilio
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Una mujer de 51 años viajó desde Buenos Aires para acompañar a su padre de 81 antes de una operación de vesícula, pero esa noche fue víctima de una entradera en una vivienda de Mar del Plata. Junto con sus padres, fue atada por delincuentes que ingresaron por el garaje y escaparon con dólares, joyas, oro, llaves de la casa y hasta el control del portón.

El asalto ocurrió el jueves de la semana pasada, cerca de las 20.30, en una casa del barrio Stella Maris. Los ladrones redujeron a la mujer, a su madre de 74 años y a su padre, que padece una enfermedad neurodegenerativa. La hija justamente había llegado a la ciudad para acompañarlos antes de la intervención quirúrgica que tenía prevista el hombre al día siguiente. Durante el robo, relató que intentó contenerlo para evitar que su estado de salud se agravara con la situación.

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“Por suerte yo estaba ahí adentro para calmarlo, tratar de que no diga ni pase nada”, explicó al diario La Capital de Mar del Plata. Y lamentó: “Fue una pesadilla, jamás pensé que me iba a tocar vivir algo así. Todavía no lo puedo creer”.

Una cámara de seguridad registró la llegada de los asaltantes y su ingreso por el portón del garaje. En las imágenes se observa primero a tres hombres, vestidos con ropa oscura, guantes y los rostros cubiertos. Poco después se sumó un cuarto delincuente. La víctima afirmó que, en total, fueron cinco los ladrones que participaron del hecho.

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Entradera en Mar del Plata
La entradera ocurrió el jueves de la semana pasada

En el video se oyen los gritos de la mujer. Asustada y sorprendida, una soltó: “¿Cómo entraste?”. El mecanismo utilizado para abrir el portón aún es materia de investigación. La familia sospecha que los delincuentes pudieron haber usado o clonado un control remoto, aunque ese punto no fue confirmado. En la filmación se lo ve semiabierto, los intrusos tuvieron que forzarlo para acceder al interior.

Fuentes oficiales indicaron que los asaltantes no tenían armas de fuego. Una vez dentro, maniataron a las víctimas con corbatas y cordones. Cerca de media hora después de la irrupción, la alarma de la vivienda comenzó a sonar y huyeron.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°13, dirigida por el fiscal Mariano Moyano. Por el momento no hay detenidos. Los investigadores analizan las imágenes de las cámaras y buscan determinar cuántas personas intervinieron en el robo y de qué forma lograron acceder a la propiedad.

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