Juliet Starling regresa en ‘Lollipop Chainsaw 2 Back2Back’ sin Suda51 ni James Gunn

Lollipop Chainsaw 2 Back2Back

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Dragami Games, Nada Holdings y el estudio JP Universe anunciaron Lollipop Chainsaw 2 Back2Back, una secuela directa prevista para 2027 en PlayStation 5. El primer avance fue presentado durante Tokyo Game Show 2026, donde el juego puede probarse del 17 al 21 de septiembre en el recinto Makuhari Messe de Chiba, Japón. La nueva entrega recuperará a la cazadora de zombis Juliet Starling 15 años después del lanzamiento original, aunque sin varios de sus principales responsables creativos.

Juliet Starling cambia San Romero por Jaredwood

La historia trasladará a Juliet Starling hasta una versión reconstruida de San Romero, ahora convertida en Jaredwood. La ciudad es presentada como una enorme metrópolis organizada alrededor de la industria cinematográfica, un escenario que permitirá parodiar películas, estudios y figuras asociadas al entretenimiento.

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Según la sinopsis oficial, un director misterioso atrapará a Juliet dentro de su propia película de zombis. La protagonista tendrá que combatir junto con sus aliados, investigar la conspiración detrás del caos y detener una amenaza procedente del Reino Corrupto. El cambio de escenario mantiene el tono de terror y comedia del juego de 2012, pero reemplaza el instituto y sus alrededores por decorados vinculados al cine.

El avance también mostró cambios en el desplazamiento y el combate. Juliet podrá recorrer las calles a gran velocidad con un par de patines integrados a sus movimientos. El sistema seguirá la línea hack and slash, género basado en enfrentamientos cuerpo a cuerpo contra numerosos enemigos y en la combinación rápida de ataques.

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Entre los rivales presentados aparece Zorbie, un jefe zombi diseñado como una parodia de la muñeca Barbie. El personaje forma parte del enfoque cinematográfico y satírico de Jaredwood, aunque Dragami Games todavía no detalló cuántas zonas tendrá la ciudad, qué aliados regresarán ni cómo estarán organizadas las misiones.

Las primeras imágenes generaron reacciones divididas en redes sociales. Varios usuarios señalaron que algunos elementos visuales todavía lucen faltos de pulimento. El lanzamiento, sin embargo, está programado para algún momento de 2027 y todavía no cuenta con una fecha específica.

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Un equipo nuevo sin James Gunn ni Suda51

La secuela no tendrá participación del guionista James Gunn ni del director Suda51, dos de los nombres asociados con la identidad del título original. Grasshopper Manufacture, estudio responsable de aquel juego, tampoco está involucrado en el proyecto.

El nuevo equipo incluye a Hajime Tabata, director de Final Fantasy XV; Masahiro Yuki, coproductor y guionista del primer Lollipop Chainsaw; y NekoshowguN, artista responsable del concepto original de Juliet. La presencia de Yuki y NekoshowguN mantiene un vínculo directo con la entrega de 2012, mientras que Tabata incorpora experiencia en producciones japonesas de mayor escala.

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Dragami Games ya había trabajado con la franquicia mediante Lollipop Chainsaw RePOP, la remasterización del juego original. Esa versión recuperó la aventura para plataformas actuales antes del anuncio de una entrega completamente nueva. JP Universe figura ahora como estudio desarrollador, con Dragami Games y Nada Holdings dentro del anuncio conjunto.

La ausencia de Gunn y Suda51 es una de las diferencias centrales frente al primer juego. Por ahora, los responsables no explicaron cuánto material de la entrega original regresará ni si personajes secundarios conocidos acompañarán nuevamente a Juliet. La información presentada se concentró en Jaredwood, los patines y la nueva amenaza zombi.

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Lollipop Chainsaw 2 Back2Back

Plataformas, anime y descuentos de RePOP

Lollipop Chainsaw 2 Back2Back fue anunciado como exclusivo de PlayStation 5 y llegará en 2027. No se informaron versiones para PC, Xbox Series o futuras consolas de Nintendo. Tampoco se confirmó una ventana más precisa dentro del año ni cuándo comenzarán las reservas.

El anuncio llegó mientras sigue en producción una adaptación al anime de Lollipop Chainsaw, revelada durante 2025. Dragami Games no ofreció novedades sobre ese proyecto en Tokyo Game Show 2026, por lo que todavía se desconocen su estudio de animación, formato, elenco y fecha de estreno.

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Como parte de la presentación, Lollipop Chainsaw RePOP recibió descuentos de hasta el 45% en varias tiendas digitales. La promoción estará disponible para Xbox Series y Xbox One hasta el 15 de octubre, mientras que la oferta de Steam finalizará el 30 de septiembre. Los descuentos para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y GOG comenzarán más adelante.