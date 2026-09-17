El llamativo logro de Ca7riel y Paco Amoroso en el mundo de los videojuegos: una de sus canciones formará parte de GTA VI

Así es "Sexy Magic", la canción de Ca7riel y Paco Amoroso que forma parte del GTA 6

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Tras un exitoso 2025, el lanzamiento de su nuevo disco, y la posterior gira internacional, CA7RIEL & Paco Amoroso siguen sumando hitos a su carrera. Tal es así que recientemente el dúo confirmó que su música llegará a GTA VI. Los artistas participan en “Sexy Magic”, uno de los seis adelantos de Grand Theft Auto VI: The Album, el disco oficial que se publicará junto con el videojuego el 19 de noviembre de 2026.

La canción reúne a CA7RIEL & Paco Amoroso con PinkPantheress, Fred again.. y el productor francés Étienne de Crécy. El tema forma parte de un álbum de 34 composiciones originales concebidas para el universo de Vice City y el estado ficticio de Leonida.

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Entre los otros adelantos se encuentra “RHYNO”, de Travis Scott, producido por Guy-Manuel de Homem-Christo, integrante de Daft Punk. También fueron publicados “That’s It”, de Yung Lean junto a Future y Metro Boomin; “Last Thing You Need”, de Morgan Wallen; “Macacoa 2000”, de Rauw Alejandro; y “Bright Lights, Big City”, de Keith Richards, guitarrista de The Rolling Stones.

La compañía de del videojuego presentó el trabajo como una selección de canciones que busca reflejar “la energía eléctrica” del mundo de GTA VI. A diferencia de las listas musicales que suelen sonar en las radios internas de la saga, el álbum reúne material creado específicamente para el lanzamiento.

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CA7RIEL & Paco Amoroso confirmaron que su música llegará a GTA VI con “Sexy Magic”, uno de los adelantos del disco oficial del videojuego (Jesúe Avilés/Infobae)

La participación en GTA VI se suma a otra presencia reciente del dúo en el sector de los videojuegos. Es que su tema “Muero” también fue incorporada a la banda sonora oficial de EA SPORTS FC 27, que reúne 120 canciones de artistas de 36 países. Entre los músicos argentinos incluidos figuran Milo J, Nicki Nicole, María Becerra, Nathy Peluso, Cazzu y Dante Spinetta.

Ca7riel & Paco Amoroso recibieron siete nominaciones al Latin Grammy

El anuncio de GTA VI coincidió con una nueva marca para el grupo. La Academia Latina de la Grabación confirmó siete candidaturas para CA7RIEL & Paco Amoroso en la 27.ª edición de los Latin Grammy, cuya ceremonia se realizará el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

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“Sexy Magic” reúne a CA7RIEL & Paco Amoroso con PinkPantheress, Fred again.. y Étienne de Crécy en Grand Theft Auto VI: The Album

El dúo competirá por Álbum del Año con Free Spirits, por Grabación del Año con “Ha Ha” y por Canción del Año con “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día”, junto a Sting. También obtuvo nominaciones en Mejor Álbum de Música Alternativa, Mejor Interpretación de Música Electrónica y Mejor Video Musical Versión Larga. Karol G, Rosalía, Edgar Barrera - Latin Grammy Nominees & Nominations 2026

En el plano personal, Paco Amoroso compartió el 18 de agosto imágenes de la celebración de su cumpleaños número 33 junto a la actriz mexicana Loreto Peralta, en una playa. En una de las postales, el músico aparece con una copa metálica en la mano; otra los muestra sentados sobre la arena, frente al atardecer.

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Peralta lució un bikini negro, una falda calada del mismo color y lentes oscuros. Amoroso posó sin remera, con shorts amarillos y un brazalete plateado en la muñeca derecha. La publicación se sumó a las apariciones públicas que habían vinculado a ambos durante los últimos meses.

Una semana antes, un video publicado por Beto Funk Logic, amigo cercano del dúo, los mostró durante una comida en un restaurante de la Ciudad de México. En las imágenes, Peralta apoya el brazo sobre el hombro del cantante, mientras algunas personas presentes los llaman “parejita”.

Los primeros registros del vínculo habían surgido durante la gira Free Spirits World Tour. En mayo de 2026, Amoroso besó a Peralta sobre el escenario durante la segunda fecha del tour en Buenos Aires. Más tarde, la actriz confirmó públicamente la relación y contó que se conocieron en un concierto del músico en México, según informó Infobae.

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