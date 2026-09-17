Alerta por las alergias: crearon un mapa que identifica la cantidad de árboles con polen que hay en cada cuadra de CABA

El mapa de plátanos en CABA clasifica las cuadras en niveles de pocos, varios y muchos según la cantidad de árboles (GCBA)

Guardar

El escenario para la llegada oficial de la primavera está cada vez más cerca en la Ciudad de Buenos Aires, con termómetros que rondan los 20 °C y los atardeceres llegan cada vez más tarde. Pero esto no es lo único que trae esta estación, ya que también florecen los plátanos y así una de las situaciones que se vuelven constantes son las personas que sufren alergias.

La autora de la creación es Luciana Staiano. La investigadora del Conicet diseñó en Google Maps un sistema ideal para las personas que sufren de alergia por el Platanus x acerifolia. “Para que puedas planificar tu recorrido y evitar las cuadras con plátanos en primavera o elegirlas en verano”, describió.

PUBLICIDAD

El sistema se apoya en datos que provienen del relevamiento y digitalización del arbolado público lineal 2017-2018 realizado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según indicó la propia Staiano.

Para poder ordenarlo, incluyó tres niveles diversos —“pocos”, “varios” y “muchos”— que se diferencian por la cantidad de árboles de plátanos que haya por cuadra. El primero incluye hasta 3 ejemplares, el segundo agrupa las cuadras con entre 4 y 6 ejemplares, y el tercero señala las que tienen 7 o más. Para reconocerlos a simple vista, cada categoría tiene un color para marcar las calles.

El 7 de septiembre se creó esta versión, la cual corresponde a una beta todavía en fase de pruebas y desarrollo. Seis días después de su lanzamiento, el número de visitas que alcanzaba ya había superado las 35.000.

PUBLICIDAD

Cómo es el árbol y por qué aparece durante la primavera

El plátano se instaló como protagonista del paisaje urbano porteño gracias a una combinación de características que lo hacen especialmente apto para las ciudades: tolera la contaminación, soporta los cambios de temperatura, demanda poca agua y proyecta una copa amplia con hojas palmáceas que genera sombra durante buena parte del año.

Esas virtudes explican por qué se convirtió en una de las especies más elegidas para ornamentar plazas, bulevares y paseos de Buenos Aires. Según el último censo de arbolado porteño, realizado en 2018, los plátanos representan aproximadamente uno de cada seis árboles de la ciudad.

La contrapartida llega en septiembre. Es en ese mes cuando el árbol libera su polen, ese polvillo amarillo casi imperceptible que flota en el aire y desencadena cuadros alérgicos en una parte de la población. Diego Fernández Romero, jefe del Servicio de Alergia e Inmunología del Hospital Británico, explicó a Infobae que el plátano produce lo que se denomina infrutescencia —la típica “bolita” que cuelga de las ramas— formada por semillas con un penacho de pelos que el viento dispersa.

PUBLICIDAD

En septiembre, el polen del plátano y la dispersión de semillas por el viento agravan la rinitis, la conjuntivitis y otros cuadros alérgicos en CABA (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La semilla tiene unos pelitos que vuelan en el aire cuando el viento la desparrama. Si entra en la vía respiratoria o se pone en contacto con la vía respiratoria o con la conjuntiva del ojo, lo irrita. El polen, que aparece en septiembre, es lo que el árbol usa para formar la semilla. Ese polvito amarillo o polen, casi imperceptible que está en el aire en septiembre es el que da alergia”, sostuvo el especialista.

Vale marcar una distinción que el propio Fernández Romero se encargó de aclarar: la pelusa y el polen no actúan de la misma manera sobre el organismo. Mientras la pelusa irrita por una acción mecánica sobre las mucosas y la conjuntiva, el polen afecta únicamente a quienes tienen predisposición alérgica y genera una respuesta mucho más agresiva y sintomática que la primera.

PUBLICIDAD

Las manifestaciones más frecuentes incluyen rinitis o rinoconjuntivitis: estornudos repetidos, congestión nasal, lagrimeo y enrojecimiento ocular. En los casos más graves, la inflamación puede llegar a los bronquios y derivar en tos persistente, silbidos al respirar y broncoespasmo. Los especialistas coinciden en que la combinación de alta densidad de plátanos en la trama urbana, condiciones climáticas favorables para la dispersión del polen y un aumento sostenido de casos de rinitis alérgica transformaron a este árbol en un factor central de la temporada de alergias en la ciudad.