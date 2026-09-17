Cuba

Estados Unidos envió 700 kits de alimentos y 700 paquetes de higiene a Cuba

El cargamento llegó el jueves al aeropuerto Abel Santamaría, en Santa Clara, y quedó bajo coordinación de la diócesis de Cienfuegos y Trinidad, con distribución inmediata en Lajas y comunidades cercanas

FOTO DE ARCHIVO PARA REFERENCIA: Activistas cargan una embarcación que participa en la flotilla del Convoy Nuestra América, que transporta bienes esenciales a Cuba, antes de zarpar del puerto de Yucalpeten, en Progreso, estado de Yucatán, el 19 de marzo de 2026. REUTERS/Lorenzo Hernández
FOTO DE ARCHIVO PARA REFERENCIA: Activistas cargan una embarcación que participa en la flotilla del Convoy Nuestra América, que transporta bienes esenciales a Cuba, antes de zarpar del puerto de Yucalpeten, en Progreso, estado de Yucatán, el 19 de marzo de 2026. REUTERS/Lorenzo Hernández
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Estados Unidos envió otros 700 kits de alimentos y 700 paquetes de higiene a Cuba, como parte de la asistencia canalizada por la Iglesia católica para familias con situación de vulnerabilidad en la provincia de Cienfuegos.

El cargamento llegó este jueves al aeropuerto internacional Abel Santamaría, en la ciudad de Santa Clara, y quedó bajo la coordinación de la diócesis que abarca Cienfuegos y el municipio de Trinidad, en la provincia de Sancti Spíritus. La organización Cáritas Cuba informó que los suministros se distribuirán de forma inmediata en Lajas y las comunidades vinculadas a esa parroquia.

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Según informó la agencia EFE, el padre Manel Homar Toboso, vicario general de la diócesis de Cienfuegos y Trinidad, recibió el vuelo junto con la directora de Cáritas diocesana, Ana Isabel Palenque Guillemí.

Avión de carga blanco y azul con puertas abiertas en aeropuerto. Una camioneta, una furgoneta, conos y dos trabajadores en pista. Torre de control visible
FOTO DE ARCHIVO: Un avión de carga de 7A Air Cargo en pista, listo para el primer vuelo de ayuda humanitaria de Estados Unidos a Cuba, parte de un plan de USD 100 millones.

Distribución prioritaria a hogares con inseguridad alimentaria y sin acceso al agua

Palenque Guillemí explicó que la Parroquia de Lajas organizará la entrega de los productos entre las familias que ya fueron identificadas por los voluntarios de Cáritas parroquial. La selección contempla a hogares que afrontan inseguridad alimentaria y problemas para acceder al agua.

La entidad católica señaló que el relevamiento toma en cuenta condiciones específicas de vulnerabilidad. Entre los grupos priorizados figuran los adultos mayores de 60 años, las personas con discapacidad o encamadas, las mujeres embarazadas o en período de lactancia y los menores de 5 años.

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Los 700 kits de alimentos y los 700 paquetes de artículos de higiene forman parte de una operación de mayor alcance que se gestiona a través de la Iglesia católica cubana.

El programa dispone de USD 60 millones procedentes de un fondo humanitario de USD 100 millones que la Administración del presidente Donald Trump ofreció para Cuba en mayo.

La ayuda tiene como destino distintas zonas de la isla y no se limita a la provincia de Cienfuegos. La Embajada de Estados Unidos en Cuba indicó el miércoles que prevé nuevos arribos durante las próximas semanas para Camagüey, Ciego de Ávila, Matanzas y Pinar del Río.

Carga envuelta en embalaje blanco y redes, dispuesta en línea sobre una pista de aeropuerto bajo un cielo azul. Se observa la cola roja de un avión
FOTO DE ARCHIVO: El cargamento de ayuda humanitaria de Estados Unidos a Cuba espera en la pista del aeropuerto de Miami, listo para el primer vuelo de un plan de USD 100 millones.

Nuevos envíos previstos para Camagüey, Ciego de Ávila, Matanzas y Pinar del Río

El uso de la red de Cáritas permite que la ayuda se distribuya mediante estructuras parroquiales y equipos de voluntarios ya presentes en las comunidades. La organización tiene a su cargo la identificación de los beneficiarios y la entrega de los insumos en los territorios seleccionados.

El nuevo envío se produjo en un contexto de tensión diplomática entre Estados Unidos y Cuba. Washington ha incrementado la presión sobre el Gobierno cubano para que adopte reformas económicas y políticas, mientras La Habana cuestiona las medidas impuestas por la Casa Blanca y sus consecuencias sobre la población.

EFE señaló que Estados Unidos aplica desde enero un bloqueo petrolero que, según la agencia, agravó la crisis que enfrenta la economía cubana. En mayo, además, el Gobierno estadounidense reforzó sanciones contra sectores considerados vitales para la economía de la isla.

Esas decisiones se suman a una situación marcada por dificultades en el abastecimiento de productos básicos, problemas en el suministro de agua y una persistente escasez de alimentos y bienes de higiene en distintos puntos del país. En ese escenario, los nuevos paquetes estarán destinados a familias previamente registradas por las parroquias de Cienfuegos.

Activistas cargan una embarcación que participa en la flotilla del Convoy Nuestra América, que transporta bienes esenciales a Cuba, antes de zarpar del puerto de Yucalpeten, en Progreso, estado de Yucatán, el 19 de marzo de 2026. REUTERS/Lorenzo Hernández
Activistas cargan una embarcación que participa en la flotilla del Convoy Nuestra América, que transporta bienes esenciales a Cuba, antes de zarpar del puerto de Yucalpeten, en Progreso, estado de Yucatán, el 19 de marzo de 2026. REUTERS/Lorenzo Hernández

La Embajada estadounidense no precisó en su anuncio las fechas de los próximos vuelos ni el volumen de los cargamentos previstos para las otras provincias. Cáritas Cuba tampoco informó aún cuántas familias recibirán la ayuda que llegó este jueves ni el cronograma completo de distribución en Lajas y sus comunidades.

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