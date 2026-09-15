Tras 19 días, el Kily González fue habilitado y debutará como DT del Inter Miami de Lionel Messi en una final

La presentación del Inter Miami al Kily González, el nuevo entrenador del equipo (@InterMiamiCF)

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Cristian Kily González llegó a Florida este martes para hacerse cargo del Inter Miami como entrenador principal del primer equipo, con contrato vigente hasta junio de 2028. El ex futbolista argentino, que acumula más de una década de experiencia como director técnico, dirigió su primer entrenamiento del elenco rosado pocas horas después de completar los trámites migratorios y laborales requeridos. La habilitación se concretó finalmente 19 días después de que el club anunciara su contratación el 27 de agosto, cuando aclaró que el rosarino asumiría funciones una vez obtenidos los permisos de trabajo correspondientes.

La primera oportunidad del Kily González para conducir al equipo que tiene como principal figura a Lionel Messi en un partido oficial será este miércoles, cuando el Inter Miami reciba al Cruz Azul de México en la Campeones Cup. El choque representa para los estadounidenses una nueva instancia en la búsqueda de otro título en su palmarés. Este duelo es un partido único, que desde 2018 enfrenta anualmente al campeón de la MLS con el campeón de la Liga MX. Las Garzas llegan como campeonas de la MLS Cup 2025, tras vencer 3-1 a Vancouver Whitecaps FC en diciembre pasado, mientras que La Máquina Cementera obtuvo su plaza al superar 3-1 a Toluca FC el 25 de julio en el Campeón de Campeones, duelo entre los ganadores del Apertura 2025 y el Clausura 2026. El partido se disputará el miércoles a las 20:00 en el Nu Stadium de Miami y se podrá ver por Apple TV.

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El Kily González llega en un momento de altibajos para el Inter Miami en la Major League Soccer (MLS). El conjunto que era comandado por Guillermo Hoyos acumula 45 puntos en 25 partidos —con 12 victorias, 9 empates y 4 derrotas— y ocupa el segundo puesto de la Conferencia Este, a 9 puntos del líder Nashville SC. La irregularidad pasa por los resultados: en los últimos cinco encuentros el equipo cosechó apenas una victoria, tres empates y una derrota.

Cristian Kily González dialoga con David Beckham en el entrenamiento del Inter Miami. El entrenador argentino dirigió su primera práctica y debutará el miércoles en la final de la Campeones Cup ante Cruz Azul de México

Antes de desembarcar en la MLS, González construyó su carrera como entrenador dentro del fútbol argentino. Comenzó en las divisiones inferiores de Rosario Central, club donde también inició su trayectoria como jugador, antes de subir a la Primera División, que dirigió durante 68 partidos a lo largo de tres temporadas, entre 2020 y 2022.

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Luego condujo a Unión Santa Fe durante tres temporadas —de 2023 a 2025—, acumulando 78 partidos al frente del equipo tatengue. Su último trabajo antes de llegar a Miami fue en Platense, donde ejerció como técnico durante la temporada 2025. Además, el Kily tuvo una distinguida trayectoria como futbolista en Argentina y Europa. Debutó profesionalmente en Rosario Central en 1993 y, tras una etapa en Boca Juniors, cruzó el Atlántico en 1996 para jugar en el Real Zaragoza de España.

Antes de llegar a Inter Miami, Kily González dirigió a Rosario Central, Unión Santa Fe y Platense, y jugó en la selección argentina, Valencia e Inter de Milán. (Pool via REUTERS/Sebastiao Moreira/File Photo)

Más tarde defendió las camisetas del Valencia y del Inter de Milán. Con el club español conquistó la Supercopa de España en la temporada 1999-2000, mientras que en Italia se consagró campeón de la Copa Italia en dos ocasiones consecutivas —2004-05 y 2005-06— y de la Serie A en 2005-06.

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A nivel internacional, el nuevo técnico del Inter Miami acumuló 56 presentaciones con la selección argentina y fue parte del plantel que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, con Marcelo Bielsa como entrenador.