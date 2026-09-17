Sociedad

Video: un policía evitó un incendio después de que un parlante explotara en un local en Córdoba

El hecho ocurrió este miércoles por la tarde en el Paseo Libertad, cuando el dispositivo comenzó a arder en un negocio de tecnología. El efectivo de la Subdirección General de Bomberos que cumplía servicio adicional lo sofocó rápidamente

El hecho ocurrió este miércoles por la tarde en el Paseo Libertad, barrio Poeta Lugones, cuando un parlante de 80 centímetros comenzó a arder en un local de tecnología y un efectivo de la Subdirección General de Bomberos que cumplía servicio adicional lo sofocó sin registrar heridos
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Un estruendo en el interior de un local de tecnología del Paseo Libertad, en el barrio Poeta Lugones de la ciudad de Córdoba, disparó la alarma este miércoles por la tarde. Lo que había comenzado como una jornada de trabajo habitual en el centro comercial terminó con un principio de incendio que, de no haber sido contenido a tiempo, podría haber comprometido al resto del establecimiento.

Quien tomó la iniciativa fue un efectivo de la Subdirección General de Bomberos (SGB) de la Policía de Córdoba que, en ese momento, cumplía tareas de servicio adicional en el predio. Al escuchar el impacto, ingresó de inmediato al comercio y encontró que un parlante de aproximadamente 80 centímetros había comenzado a arder.

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Dentro del local, el uniformado actuó sin dilación: desconectó el dispositivo de la red eléctrica para cortar el suministro de energía y aplicó las técnicas de extinción que el protocolo de la fuerza indica para estos casos. El foco ígneo fue sofocado antes de que alcanzara otros elementos del establecimiento, según informó la Policía de Córdoba.

Uno de los aspectos que trascendió del procedimiento fue la decisión del efectivo de no emplear el extintor disponible en el local. Al constatar que el matafuegos contenía Polvo Químico Seco (PQS), el bombero evaluó que su descarga habría generado daños en los artefactos electrónicos del comercio. Optó, en cambio, por intervenir con sus propias técnicas de extinción, lo que permitió controlar el incendio sin añadir perjuicios materiales al local.

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La contingencia quedó resuelta en minutos. Desde la Policía de Córdoba confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni daños estructurales en el establecimiento, y que la secuencia del incidente quedó registrada en las cámaras del shopping.

Un incendio destruyó un complejo donde vivían familias en situación de extrema vulnerabilidad

Las personas que se encontraban dentro lograron salir por sus propios medios

Los bomberos debieron intervenir en dos incendios simultáneos que afectaron un complejo de departamentos en el barrio Palmar y un automóvil estacionado en un garaje del barrio Müller en una tarde de emergencias en Córdoba.

El primero de los siniestros se produjo en calle Machoni esquina Alcaraz, en barrio Ampliación Palmar, frente a la escuela Emilio Sánchez. Según informó El Doce TV, el fuego no se originó en un complejo de departamentos convencional, sino dentro de un galpón de aproximadamente 900 metros cuadrados ocupado por familias en situación de extrema vulnerabilidad. La estructura contaba con diez dormitorios en su interior y una gran cantidad de material acumulado, lo que habría contribuido a la propagación de las llamas.

De acuerdo con fuentes consultadas por el medio cordobés, quienes se encontraban en el predio al momento del siniestro lograron salir por sus propios medios y permanecieron en la vía pública durante el operativo. Cuatro dotaciones de Bomberos de la Policía de Córdoba trabajaron para controlar el fuego, que pudo ser circunscripto al galpón sin que se extendiera a las viviendas del entorno.

El subcomisario Agustín Medina, de la Subdirección de Bomberos, precisó que ningún ocupante debió ser trasladado a un centro de salud. Sin embargo, algunos de ellos fueron atendidos por personal del 107 por inhalación de humo y para controles clínicos.

En las imágenes del video que compartió la Policía de Córdoba se puede apreciar el trabajo de los bomberos para sofocar las llamas. Además, se ven objetos afectados, como sillas, paredes y el portón.

El segundo episodio ocurrió poco después, en Pasaje Salavina al 3500, donde un Chevrolet Corsa estacionado dentro del garaje de una vivienda se incendió. El rápido accionar de los efectivos de Bomberos permitió extinguir el fuego antes de que las llamas se propagaran. El siniestro, de todas formas, dejó daños materiales tanto en el rodado como en parte del inmueble.

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