Venezuela

Sindicalistas protestan en Venezuela para exigir elecciones antes de que termine el año

La manifestación se realizó frente al hotel donde el Gobierno y la oposición retomaron este jueves el segundo ciclo de negociaciones, con el respaldo de Estados Unidos

Una mujer conversa con agentes de la Policía Nacional Bolivariana durante una protesta de familiares de presos políticos en Caracas. 11 de septiembre de 2026 (Reuters)
Una mujer conversa con agentes de la Policía Nacional Bolivariana durante una protesta de familiares de presos políticos en Caracas. 11 de septiembre de 2026 (Reuters)
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Sindicalistas y miembros de diversas asociaciones se manifestaron este jueves en Venezuela frente al hotel donde se desarrolla el diálogo político entre el Gobierno y un sector de la oposición, en reclamo de la convocatoria a elecciones presidenciales y parlamentarias antes de que termine el año.

La protesta tuvo lugar en las inmediaciones del hotel Gran Meliá de Caracas, sede de la negociación, y contó con la custodia policial. Los manifestantes argumentaron que ya transcurrieron más de nueve meses desde la captura de Nicolás Maduro, ocurrida en enero pasado, sin que se haya fijado un cronograma electoral.

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El secretario general del Sindicato de la Cancillería, José Patines, dirigió sus críticas a la exdiputada Dinorah Figuera, representante de la oposición en las conversaciones, a quien acusó de retrasar el proceso electoral que reclama la población venezolana. “Queremos elecciones presidenciales y parlamentarias para este año 2026”, afirmó ante la prensa. El representante gremial añadió que las exigencias del sector incluyen la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), organismos que, según señaló, están integrados actualmente por personas afines al chavismo.

Autoridades del Gobierno venezolano y representantes de la oposición, entre ellos Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, durante la apertura del segundo ciclo de diálogo en Caracas. 17 de septiembre de 2026 (Reuters)
Autoridades del Gobierno venezolano y representantes de la oposición, entre ellos Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, durante la apertura del segundo ciclo de diálogo en Caracas. 17 de septiembre de 2026 (Reuters)

Entre los elementos exhibidos durante la concentración se destacó una caja forrada con papel blanco y las siglas del CNE, que simulaba una urna electoral. También hubo pancartas que exigían la salida de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y del ministro de Interior, Diosdado Cabello. La escena reprodujo el formato de una protesta similar registrada en agosto, durante la primera ronda de contactos.

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El presidente del Frente Nacional de Abogados de Venezuela, Noé Mujica, apuntó contra el mecanismo previsto para elegir a los magistrados del TSJ, pactado entre ambas partes durante esa primera fase del proceso. Mujica consideró que la presencia de 11 diputados en la comisión de postulaciones podría derivar en un control del oficialismo sobre las designaciones, pese a que el comité también integra a otros 12 representantes de la sociedad civil.

Dinorah Figuera, líder de la delegación opositora, durante la sesión de este jueves en Caracas (Reuters).
Dinorah Figuera, líder de la delegación opositora, durante la sesión de este jueves en Caracas (Reuters).

La jornada de reclamos coincidió con la reanudación del segundo ciclo de diálogo entre el Gobierno y la oposición, encabezados respectivamente por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y por Figuera. El encuentro, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, busca avanzar en una negociación sobre la transición política y prevé abordar cuestiones vinculadas a las garantías civiles, los derechos políticos y la libertad de expresión. También se anticipa una continuidad en las discusiones sobre el sistema judicial, ya iniciadas en la instancia anterior.

El primer ciclo de contactos se extendió entre el 6 y el 12 de agosto y culminó con dos acuerdos entre las partes. El primero estableció la renovación integral del TSJ. El segundo contempló la recuperación de activos venezolanos depositados como reserva internacional en el Banco de Inglaterra, destinados a asistir a las víctimas del doble terremoto ocurrido el 24 de junio.

(Con información de EFE)

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