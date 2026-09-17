“El ganado está muriendo”: la desesperada ayuda que piden los productores de leche dominicanos

ASOGAFAR solicitó el estado de emergencia para el sector ganadero de Las Matas de Farfán por la sequía que afecta la producción de leche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Asociación de Ganaderos de Las Matas de Farfán (ASOGAFAR) solicitó este jueves la declaración de estado de emergencia para el sector ganadero del municipio, ante una sequía que, según denunció la entidad, redujo la disponibilidad de pasto y agua, elevó los costos de producción y puso en riesgo la continuidad de cientos de fincas dedicadas a la leche.

Durante una rueda de prensa, la organización afirmó que en Las Matas de Farfán, provincia de San Juan, las precipitaciones han sido escasas desde septiembre de 2025. El presidente de la organización, José Santiago Moreta, indicó que unicamente se registraron lluvias en abril de este año y que el resto del período estuvo marcado por la falta de agua.

PUBLICIDAD

La asociación sostuvo que los productores deben comprar cada semana cargas de paja para alimentar al ganado, además de afrontar el aumento de los precios de los combustibles, los alimentos para animales y otros insumos. “Es prácticamente insostenible”, señaló Moreta

Más de 500 ganaderos formales reclaman medidas ante la caída de la producción

ASOGAFAR afirmó que el municipio cuenta con más de 500 ganaderos formales y organizados, aunque estimó que cerca de mil hombres y mujeres dependen de manera directa de la producción de leche. De acuerdo con sus cálculos, la actividad impacta en más de 4,000 empleos en Las Matas de Farfán.

El presidente de ASOGAFAR, José Santiago Moreta, sostuvo que cerca del 70% de los ganaderos está en mora y pidió un período de gracia para los créditos ante un banco privado. (Cortesía: Soy Matero de corazón)

Los productores alertaron que la pérdida de peso de los animales y la falta de alimento ya afectan al hato ganadero. También advirtieron que la crisis puede golpear a la economía local y provocar la salida de familias rurales hacia otras ciudades en busca de ingresos.

PUBLICIDAD

“Nuestro ganado ya está prácticamente cayéndose, muriendo”, advirtió Moreta, quien pidió una respuesta coordinada del Gobierno ,un banco privado, el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (Conaleche), el Ministerio de Agricultura y el Departamento de Ganadería.

El 70% de los productores de leche en mora

Uno de los reclamos centrales consiste en establecer un período de gracia para los ganaderos con compromisos financieros ante un banco privado. Según ASOGAFAR, cerca del 70% de los ganaderos se encuentra en mora debido a la caída de la producción y al incremento de los costos necesarios para mantener la actividad.

La asociación pidió que técnicos de la entidad financiera visiten las fincas para verificar las condiciones de cada productor. El planteamiento busca evitar que las dificultades para pagar créditos agraven la situación de los propietarios rurales durante la sequía.

PUBLICIDAD

Los ganaderos aclararon que no reclaman únicamente donaciones puntuales. Su pedido se enfoca en mecanismos que les permitan continuar con la producción, como financiamiento con condiciones favorables, apoyo para la siembra de forraje y medidas para asegurar el acceso al agua.

Más de 500 ganaderos formales reclaman medidas ante la caída de la producción de leche y el impacto sobre más de 4,000 empleos en Las Matas de Farfán. (Cortesía: Materos Activos)

Entre las demandas figura un operativo de siembra de pasto y forraje para que los productores puedan almacenar alimento en silos antes de futuros períodos de escasez. La asociación sostuvo que ese tipo de programas ya se aplicó en administraciones anteriores y permitiría reducir la dependencia de compras externas de paja.

ASOGAFAR solicita la entrega de 15 mil pacas de alimento animal para distribuirlas entre sus 250 socios. La entidad reconoció que esa cantidad equivaldría a menos de 50 pacas por productor y que cubriría solo unos pocos días de alimentación, pero consideró que podría aliviar parte de la emergencia.

PUBLICIDAD

También pidieron 10 mil galones de melaza, producto que los ganaderos consideran necesario para aportar energía al ganado en un contexto de escasez de pasto. A ello sumaron la necesidad de un camión cisterna para abastecer de agua a fincas sin canales de riego ni fuentes cercanas.

La asociación dejó su solicitud en manos de las autoridades nacionales y provinciales, con el objetivo de que se adopten medidas para preservar la producción de leche y la actividad ganadera en Las Matas de Farfán.