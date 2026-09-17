Guatemala: La bancada de oposición retira interpelaciones para habilitar una sesión permanente por el alza de los combustibles

La UNE, liderada por Sandra Torres, retirará las interpelaciones contra 13 ministros para que el Congreso de Guatemala abra una sesión sobre el alza de los combustibles. (Bloque UNE oficial)

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La UNE, liderada por Sandra Torres, retirará las interpelaciones contra 13 de los 14 ministros del Gobierno de Bernardo Arévalo para permitir que el Congreso de Guatemala abra una sesión permanente sobre el alza de los combustibles.

La bancada opositora busca que el pleno trate las objeciones que mantienen suspendido el Decreto 21-2026, creado para fijar precios de referencia al diésel y las gasolinas.

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El galón de diésel llegó a rozar los Q50 (USD 6,49) en algunas regiones, con ese pico en Alta Verapaz y un precio de Q48,99 en el resto del país. El diputado opositor Allan Rodríguez citó esos registros en medio de bloqueos de carreteras que se extendieron durante cerca de tres semanas y provocaron pérdidas millonarias para el sector empresarial.

La subjefa de bloque Teresita de León comunicó que el retiro de los juicios políticos será presentado ante la Dirección Legislativa. El objetivo es eliminar el impedimento para convocar la sesión que deberá resolver el futuro de la norma aprobada para contener el encarecimiento de los energéticos.

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La UNE, liderada por Sandra Torres, retirará las interpelaciones contra 13 ministros para que el Congreso de Guatemala abra una sesión sobre el alza de los combustibles. (Bloque UNE oficial)

Interpelaciones contra casi todo el gabinete

Los procesos alcanzaban a los ministros de Salud, Gobernación, Comunicaciones, Trabajo, Economía y Defensa, además de los titulares de otras carteras. Durante esta semana, el pleno había concentrado su agenda casi exclusivamente en las interpelaciones a los ministros de Desarrollo Social, Salud y Gobernación, lo que impedía tratar otras iniciativas.

De León sostuvo que los cuestionamientos a los funcionarios no perdieron fundamento. La diputada afirmó: “Estas interpelaciones tienen razón de ser”, y vinculó esos reclamos con hospitales colapsados, un sistema de salud precario, abandono del campo por parte del Ministerio de Agricultura, deterioro vial y problemas persistentes de seguridad pública.

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La representante de la Unidad Nacional de la Esperanza indicó, sin embargo, que la bancada decidió priorizar la demanda social por una solución al aumento de los precios. El 8 de septiembre, De León ya había desistido de la interpelación contra la ministra de Educación, una decisión que algunos legisladores oficialistas calificaron entonces como “un coqueteo”.

La Junta Directiva del Congreso había considerado pausar los juicios políticos para tramitar las objeciones contra el Decreto 21-2026. La Ley Orgánica del Organismo Legislativo exige el respaldo de 81 diputados para alterar el orden del día y suspender una interpelación que ya está en curso.

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Un fondo de Q2,500 millones para contener los precios

El Congreso aprobó el 8 de septiembre el Decreto 21-2026 con carácter de urgencia nacional y el respaldo de 130 de los 160 diputados. La ley fija un precio de referencia de Q39 (USD 5,06) por galón para el diésel y la gasolina regular, y de Q41 (USD 5,32) para la gasolina superior, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

La norma prevé un fondo de compensación de Q2.500 millones (USD 325 millones) para cubrir la diferencia entre el precio internacional y los límites establecidos. Su aplicación continúa detenida por cuatro objeciones presentadas por Rodríguez, integrante de la bancada Vamos.

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El legislador cuestionó posibles vulneraciones a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y contradicciones entre artículos de la norma. El primer secretario del Legislativo, Juan Carlos Rivera, señaló que la Junta Directiva detectó un error en la mención del número de decreto dentro de esos recursos, una falla que podría llevar a rechazarlos y a enviar la ley al Ejecutivo para su sanción o veto.

El presidente Bernardo Arévalo pidió acelerar la vigencia de la medida ante la posibilidad de que el aumento de los combustibles se traslade al precio de los alimentos y afecte la economía familiar. La discusión de las objeciones volverá al pleno el 22 de septiembre.

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La Comisión de Comunicaciones del Congreso emitió dictamen favorable para una propuesta alternativa: exonerar temporalmente durante seis meses los impuestos a los combustibles. Esa iniciativa establece precios de referencia de Q35 para el diésel, Q34,50 para la gasolina regular y Q36 para la gasolina superior.