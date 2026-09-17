“Un muñeco para otro muñeco”: qué representa el particular regalo que recibió Marcelo Gallardo al llegar a Ecuador

Un muñeco para el Muñeco: el simpático momento que vivió Gallardo a su llegada en un aeropuerto en Quito

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Marcelo Gallardo aterrizó este jueves en Quito para asumir como nuevo director técnico de la selección de Ecuador y recibió un obsequio insólito de parte de una hincha que rompió el cerco de seguridad en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre.

“Un muñeco para otro Muñeco”, le dijo una mujer mientras le entregaba una figura de lana multicolor, en referencia al apodo del ex entrenador de River Plate, quien lo recibió con una sonrisa y agradeció por el obsequio.

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El regalo correspondía a un Aya Uma, también conocido como Diablo Huma, uno de los símbolos más reconocidos de la cultura ecuatoriana. La figura representa a un líder, guerrero y guía espiritual de la naturaleza que concentra fuerza y energía vital. Su nombre proviene del quichua: aya significa espíritu y uma, cabeza. “Es Aya Uma, que le va a dar buenas energías y personalidad a la plantilla”, explicó la fanática al entregarle el amuleto.

Presentación de Marcelo Gallardo como director técnico de la selección de Ecuador

En la pista de aterrizaje esperaba Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), gestor de la negociación que terminó con la contratación del entrenador argentino. “Contentos de finalmente tener a Marcelo acá. Esperamos que empiece una etapa exitosa para la selección y decirle que para nosotros es muy importante tenerlo”, señaló el dirigente.

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Gallardo no ofreció declaraciones extensas en el aeropuerto, apenas expresó estar “muy contento” por el recibimiento. Desde allí se trasladó a la Casa de la Selección, el predio que la FEF mantiene en Monte Olivo, donde saludó a dirigentes y empleados y recorrió las instalaciones que utilizará el plantel durante los partidos de local en las Eliminatorias.

Horas después del arribo se llevó a cabo la presentación oficial, con un video que repasó momentos históricos de la selección ecuatoriana y otro que resumió la trayectoria futbolística y como técnico de Gallardo. Egas volvió a tomar la palabra para destacar el perfil del nuevo entrenador: “Marcelo Gallardo es uno de los entrenadores más laureados del continente, una eminencia del fútbol sudamericano. En su primer año como entrenador empezaron los títulos y éxitos en Uruguay. Después, sobra hablar de su etapa en River Plate, 14 títulos así lo avalan”.

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Declaraciones de Marcelo Gallardo en conferencia de prensa

En su intervención, el propio Gallardo definió la propuesta como algo que trasciende lo deportivo. “Este último mes pudimos ir descubriéndonos, viendo la calidad humana para resolver distintas situaciones de vida. Es un desafío de vida, no es simplemente algo deportivo, venir a un país que me recibió de la manera que lo hizo, con ese afecto y esa ilusión”, afirmó el entrenador ante los periodistas presentes.

Sobre los objetivos inmediatos, el ex DT de River Plate explicó que el primer paso será conocer al plantel actual, con especial atención a los futbolistas que disputaron el Mundial 2026. “Intentaremos ser justos” en el proceso de recambio, aseguró, tras la salida de Sebastián Beccacece, cuyo ciclo concluyó luego de la eliminación en dieciseisavos de final ante México en el Estadio Azteca.

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Marcelo Gallardo fue presentado como entrenador de la selección ecuatoriana (REUTERS/Cristina Vega)

“Nos trazamos los desafíos más altos, los que me gustan. Un equipo que intente ir al frente con una convicción y con un espíritu que no solamente se logra con talento”, destacó el DT argentino.

Gallardo también se refirió a la ausencia de Matías Biscay, su histórico colaborador, en el nuevo cuerpo técnico. “Matías es un compañero, un hermano de la vida. Hoy no está por una cuestión netamente personal. Es posible que se pueda sumar más adelante”, explicó.

El debut del nuevo ciclo se dará en el marco de una gira por Asia. El primer rival será Corea del Sur, el jueves 24 de septiembre en Suwon. Luego el equipo viajará a Japón para disputar un cuadrangular: enfrentará al local en Yokohama el 1 de octubre y, según el resultado, jugará el 5 de octubre ante el ganador o perdedor del cruce entre Panamá y Nueva Zelanda.

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