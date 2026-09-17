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El grosero error del arquero que aprovechó Nico González para convertir en la goleada de la Juventus por Europa League

El argentino fue protagonista principal con un gol en el triunfo por 5-0 del cuadro italiano ante el NEC Nimega de Países Bajos. Los resultados de la primera jornada del certamen internacional

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Juventus inició su camino en la Fase Liga de la UEFA Europa League con una goleada por 5-0 sobre el NEC Nimega de Países Bajos en Turín. Nicolás González fue uno de los protagonistas al abrir el marcador después de un grosero error del arquero Nikolas Polster. Nick Woltemade, Kerim Alajbegovic, Zeki Celik y Randal Kolo Muani completaron el marcador. La competencia internacional tiene como destino la final del 26 de mayo de 2027 en el Deutsche Bank Park de Frankfurt.

La presentación europea de La Vecchia Signora quedó resuelta en poco más de media hora, ante un rival que facilitó el avance italiano con espacios entre líneas y fallas defensivas. El gol de Nico González llegó tras un envío largo de Kamil Grabara desde su propia área. El delantero argentino corrió sin marca, el guardameta rival salió a interceptar la pelota en el límite del área y falló el despeje, por lo que el futbolista de la selección argentina definió con el arco vacío.

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Fue el segundo tanto del extremo albiceleste en la temporada con la Juventus: convirtió el 2-0 contra el Parma por la segunda jornada de la Serie A. Cabe recordar que Nico González volvió al cuadro italiano luego de vestir la camiseta del Atlético de Madrid en la temporada 2025/26. El elenco de Turín desembolsó cerca de 30 millones de euros por su ficha en 2025, procedente de la Fiorentina.

Juventus amplió la ventaja a los 24 minutos de la mano de Kerim Alajbegovic, quien recibió una combinación entre Pape Sarr y Weston McKennie por la izquierda y remató al ángulo desde el borde del área. El propio bosnio, a los 33 minutos, inició la jugada en la mitad de la cancha en la que metió un preciso pase filtrado para habilitar a Nico González, quien fue derribado dentro del área por Kabar. El árbitro ucraniano Derevinskyi sancionó penal y Nick Woltemade convirtió a los 35 minutos al engañar a Polster.

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La segunda parte tuvo menos tensión porque Juventus controló el desarrollo y administró la ventaja. Nico González se retiró del campo de juego a los 60 minutos para que ingrese el extremo portugués Francisco Conceição. Randal Kolo Muani, exjugador de Paris Saint-Germain y recordado por la atajada del Dibu Martínez en la final del Mundial 2022, intervino de inmediato en el partido. Primero desbordó, eludió a un adversario dentro del área y asistió a Zeki Celik para el cuarto gol; después aprovechó una nueva salida sin precisión de Polster para marcar el quinto.

Juventus enfrentará a Atalanta el domingo a las 18:00 por la Serie A. El equipo de Luciano Spalletti está obligado a ganar, ya que se ubica 8° con siete unidades.

Nico González convirtió un gol y le hicieron un penal en la goleada de la Juventus (REUTERS/Claudia Greco)
Nico González convirtió un gol y le hicieron un penal en la goleada de la Juventus (REUTERS/Claudia Greco)

La jornada de jueves en la UEFA Europa League contó con otros partidos importantes. Bournemouth dio el golpe en España y venció 2-1 a la Real Sociedad, mientras que Besiktas se impuso 4-1 sobre el Olympique de Marsella de Francia. El arranque del certamen se llevó a cabo el miércoles: Benfica le ganó 2-0 al Milan en Italia y Bayer Leverkusen venció 2-0 al NK Celje con un tanto de Facundo Medina.

Otro argentino que tuvo actividad en la jornada del jueves fue Gerónimo Rulli, que debutó de manera oficial con el Manchester City en la goleada por 5-0 sobre el Norwich por la tercera ronda de la Copa de la Liga. El arquero no tuvo mucho trabajo en un duelo dominado por el cuadro de Enzo Maresca, el cual se impuso con goles de Allan Elias, Ryan McAidoo, Rayan Cherki y Floyd Samba por duplicado.

LOS RESULTADOS DE LA JORNADA DEL JUEVES DE LA UEFA EUROPA LEAGUE

Juventus (ITA) 5-0 N.E.C. (NED)

Real Sociedad (ESP) 1-2 Bournemouth (ING)

Besiktas (TUR) 4-1 Olympique Marsella (FRA)

Celtic (ESC) 1-3 Ferencváros (HUN)

Viktoria Plzen (CHE) 0-3 Union St. Gilloise (BEL)

Crystal Palace (ING) 4-0 Lech Poznan (POL)

OFI Crete (GRE) 2-0 Hoffenheim (ALE)

Levski Sofia (BUL) 0-1 Red Bull Salzburgo (AUS)

Lillestrom (NOR) 1-2 Torrense (POR)

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