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Francisco Cerúndolo destacó el estadio Ruca Che, donde se jugará la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía: “Espectacular”

El equipo nacional se entrenó en doble turno de cara a la serie frente a los turcos, que se disputará el próximo sábado 19 y domingo 20 de septiembre por el Grupo Mundial I

Thiago Tirante y Francisco Cerúndolo durante la conferencia de prensa en el Estadio Ruca Che de Neuquén (Crédito: Prensa AAT)
Thiago Tirante y Francisco Cerúndolo durante la conferencia de prensa en el Estadio Ruca Che de Neuquén (Crédito: Prensa AAT)
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La Selección Argentina de Tenis YPF de Copa Davis continúa ultimando detalles de cara a la serie frente a Turquía, que se disputará el próximo sábado 19 y domingo 20 de septiembre en el Estadio Ruca Che de Neuquén. El recinto, techado y con capacidad para 3000 espectadores, cuenta con una cancha rápida especialmente montada para la competencia.

En el interior del estadio, ubicado en Antártida Argentina 3900, en el barrio San Lorenzo, en el oeste de la capital neuquina, se percibe un clima de concentración entre los integrantes del equipo argentino. Mientras los tenistas avanzan con su preparación, los trabajadores continúan con las tareas de mantenimiento y puesta a punto del escenario.

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Luego de la práctica matutina y antes del ensayo vespertino, Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante dialogaron desde una de las salas del Ruca Che. Fran, la mejor raqueta nacional, ocupa el puesto 23 del escalafón mundial y puso el foco en las particularidades que tiene esta competencia y en lo que representa formar parte del equipo: “A la hora de competir, al que le toca salir a la cancha trata de dar lo máximo por el equipo, por el país y por todos juntos. Acá no jugás solo para vos como el resto del año. Saber que tenés un equipo apoyándote y a todo un país atrás te da un plus extra”.

Y admitió: “Respecto al favoritismo, es simplemente una situación más con la que convivimos a lo largo de toda la temporada. Pero al fin y al cabo, cuando uno entra a la cancha después es un mano a mano, uno a uno, y tenés que hacerlo un poco mejor que el otro. ”.

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Thiago Tirante durante una de las prácticas de este jueves en el Estadio Ruca Che de Neuquén (Crédito: Prensa AAT)
Thiago Tirante durante una de las prácticas de este jueves en el Estadio Ruca Che de Neuquén (Crédito: Prensa AAT)

Además, el tenista argentino también se refirió a las sensaciones que aparecen durante las horas previas a un partido: “Presión hay siempre y sentir nervios antes de salir a la cancha es lo lindo de la competencia, es algo que fuimos aprendiendo a manejar, aunque en la Copa Davis siempre pueden pasar muchas cosas”.

Más allá de la preparación deportiva, Cerúndolo destacó las características que encontró en el escenario elegido: “Al Ruca Che lo vimos espectacular y muy lindo, es un estadio compacto donde las tribunas están cerca y te hacen sentir muy cerca el aliento de la gente. Estamos muy agradecidos de que se hayan vendido todas las entradas. Va a ser un gran espectáculo tanto por parte del público como de nosotros, que intentaremos dar lo mejor para recompensar a todos los que vienen a alentarnos”.

Durante las primeras prácticas en Neuquén, Tirante (52°) pudo familiarizarse con las condiciones que tendrá la serie y sacar sus primeras conclusiones: “Nos encontramos con una superficie donde todos nos sentimos muy cómodos. Arrancó bastante lenta y con el uso se va poniendo un poco más rápida, con un pique similar al del US Open pero sobre una base de madera”.

En lo personal, el bonaerense atraviesa un momento de crecimiento que también se refleja en los resultados que consiguió durante la temporada: “Creo que estoy jugando en un gran nivel, estoy disfrutando mucho por suerte. Estoy mejorando mucho, enfocándome mucho en lo que tengo que hacer en lo que a mí me respecta y en lo que yo puedo cambiar. Me estoy concentrando mucho, estamos trabajando cosas muy particulares en cuanto a lo que hay que mejorar partido a partido. Estamos acá y nos vamos a enfocar 100% en esta serie”.

Francisco Cerúndolo entrenando en el Estadio Ruca Che de Neuquén ante la mirada de Agustín Calleri y Mariano Zabaleta (Crédito: Prensa AAT)
Francisco Cerúndolo entrenando en el Estadio Ruca Che de Neuquén ante la mirada de Agustín Calleri y Mariano Zabaleta (Crédito: Prensa AAT)

Para cerrar, Thiago dejó una reflexión sobre lo que significó su primera experiencia en Copa Davis: “Busán me marcó bastante en mi carrera. Más allá de esa derrota, pude sacar muchísimas cosas positivas: me hizo crecer mucho como persona y como jugador, me ayudó a tomar responsabilidades y a terminar de madurar”.

“Después de ese momento empecé a disfrutar mucho más el estar en una cancha, en una gira o en un entrenamiento, y le di un enfoque diferente al tenis y a la vida. A veces es difícil parar la pelota, mirar dónde estás y ver las cosas que venís logrando. Hace falta ver lo privilegiado que es uno; hace falta un abrazo o una caricia al alma, y creo que esa serie fue la mía. Fue sumamente importante para mi carrera y para mi vida”.

Este viernes se llevará a cabo el sorteo que definirá el orden de los partidos del primer día de competencia. La ceremonia tendrá lugar en el Centro de Convenciones Domuyo y allí se establecerán los cruces de las dos jornadas, aunque los capitanes podrán realizar modificaciones para el segundo día.

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