En un clima atravesado por la interna, Kicillof y el kirchnerismo marcharon por la Noche de los Lápices

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La movilización del 50 aniversario de La Noche de los Lápices obligó a los distintos sectores del peronismo a acordar un esquema logístico de convivencia en medio de la discusión interna del espacio, que en los últimos días volvió a ganar volumen, incluso, por el multitudinario encuentro que se desarrolló este miércoles en el centro de la capital bonaerense.

Es que la Federación de Estudiantes Secundarios PBA, cuya conducción es de La Cámpora, venía cuestionando que en las reuniones para organizar la movilización, el Gobierno bonaerense, a diferencia de otros años, decidió no “poner micros” para facilitar el traslado de los estudiantes desde distintos puntos de la provincia. En el Gobierno de Axel Kicillof, como contó Infobae, plantearon que cada organización debe resolver los mecanismos de traslado con sus referentes y espacios aliados. Sí hubo postas de hidratación de la empresa ABSA y demás referencias dispuestas por el Ejecutivo. Como fuera, este miércoles en las inmediaciones de las calles 7 y 38, desde donde partió la columna, hubo distintos micros. “Los gestionamos nosotros”, plantearon desde la FES.

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En las últimas horas, desde la Federación de secundarios que responden a CFK emitieron una “carta abierta” al gobernador. La misma aseguraba que “este año, sorpresivamente, a pocos días de la movilización, nos encontramos con este argumento, con el cual se buscó condicionar esta política de acompañamiento que venía teniendo esta gestión, para modificar la consigna principal de la movilización, a la cual no vamos a renunciar por nada”. El trasfondo, creían, era que se desplegarían consignas reclamando la libertad de Cristina Kirchner.

Luego, desde la misma movilización, la presidenta de la FES, Alma Parla Hair, dijo ante la prensa que “hoy los lápices en todo el país escriben Cristina Libre y Presidenta”. “Es la consigna que usamos acá en La Plata también. Ayer por Perón y hoy por Cristina, y eso es lo que escriben los lápices en nuestra generación”, agregó. Al ser consultada por el comunicado, solo se limitó a decir que lo expuesto reflejaba el posicionamiento del espacio.

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La presidenta de la FES junto a Pablo López, uno de los sobrevivientes de La Noche de Los Lápices al frente de la movilización de este miércoles

El momento vértice de la movilización de este miércoles se dio cuando a la columna principal llegó el MDF. Eran un gran número de estudiantes que arribó cantando “abran paso, llegó la JP”. El grupo de jóvenes estuvo acompañado por Carmen Arias, una de las Madres de Plaza de Mayo y se concentró en el local partidario de La Patria Es El Otro, que responde a Andrés “Cuervo” Larroque y que queda a dos cuadras de donde fue el punto de concentración.

Logísticamente se acordó que la marcha ocupe solo una mano de la avenida 7. Entonces, la columna del MDF hizo su ingreso de manera descendente desde calle 40 hacia 38, pasó al lado de la columna de la FES, separada por un cordón, y se ubicó detrás de la militancia kirchnerista que fue al frente de la movilización. Nada que no suceda en una movilización cuyas organizaciones participantes están partidas, como sucede actualmente en el peronismo de la provincia de Buenos Aires.

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Fuentes de la organización, confiaron a este medio que el acuerdo fue ese: que la FES iba al frente, que se le iba a dejar un espacio grande a la juventud del MDF que en La Plata cuenta con la conducción de la Juventud Peronista Universitaria (JUP) y que se garantizaba la no agresión. No se registraron incidentes, aunque la tensión sobrevoló durante todo el recorrido.

A diferencia de años anteriores, Kicillof participó de la movilización desde el inicio y no se sumó en las calles 7 y 50

A diferencia de años anteriores, Kicillof participó de la movilización desde el inicio y no se sumó en las calles 7 y 50. Esta vez se trasladó con su comitiva hasta la esquina de 7 y 38, bajó de su auto junto al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque —que siguió de cerca la organización previa de la jornada— e ingresó a la columna en medio de un tumulto de personas. Lo acompañaron la vicegobernadora, Verónica Magario, que también se sumó en esa esquina y algunos ministros provinciales, además del intendente de La Plata, Julio Alak. Caminaron cerca de dos cuadras entre fotos y empujones.

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Antes de que llegara Kicillof, la columna de la FES coreó una y otra vez la canción dedicada al gobernador: “Cristina es la conducción, vamos a ver si lo entienden, somos soldados de Perón y la Patria no se vende, yo siempre te voy a seguir, no me importa lo que digan, y si querés otra canción… vení, te presto la mía”. La renombrada canción de la discordia. Entre los dirigentes del kirchnerismo marcharon por las calles de La Plata: el senador nacional, Eduardo “Wado de Pedro; diputado nacional Horacio Pietragalla Corti; la presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout; el diputado provincial Juan Ariel Archanco; la senadora bonaerense Fernanda Raverta; el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro; la diputada nacional Lucía Cámpora; la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri; y el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno.

Este 16 de septiembre no fue una fecha más. Se cumplieron 50 años del momento en que las fuerzas policiales secuestraron, entre el 15 y el 21 de septiembre de 1976, a un grupo de estudiantes de la ciudad de La Plata. Los procedimientos se vincularon con los reclamos por el boleto estudiantil, aunque formaron parte de una política represiva más amplia de la dictadura cívico-militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. Para las autoridades de facto, los adolescentes eran una amenaza, y el Grupo de Tareas —integrado por el Ejército, la Policía bonaerense y el Servicio Penitenciario Bonaerense— desplegó su maquinaria de persecución y represión contra ellos.

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Kicillof junto a Gustavo Calotti en un homenaje a los sobrevivimientes de La Noche de Los Lápices

Seis de los diez estudiantes secundarios secuestrados en La Plata continúan desaparecidos: María Claudia Falcone, de 16 años; Francisco López Muntaner, de 16; Claudio de Acha y Horacio Ángel Ungaro, ambos de 17; Daniel Alberto Racero, de 18, y María Clara Ciocchini. Emilse Moler, sobreviviente de los operativos, sostuvo: “Nos detuvieron porque éramos militantes de la UES; no fuimos víctimas inocentes”.

Además de Moler, Pablo Díaz, Gustavo Calotti y Patricia Miranda también sobrevivieron. Este miércoles Díaz y Emilse Moler se movilizaron junto a los secundarios. Más temprano, Kicillof compartió un homenaje con Calotti y Moler en la plazoleta La Noche de los Lápices del que también fue parte la titular de Abuelas, Estela de Carlotto. “Estamos acá para recordar y homenajear a los pibes y pibas que lucharon colectivamente por un bien común”. “La mejor forma de honrarlos es con hechos concretos: en la provincia de Buenos Aires hemos garantizado el boleto estudiantil”, dijo el gobernador.

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