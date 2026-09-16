Ernesto Sanz pidió recrear una coalición como Cambiemos y no descartó presentarse como candidato en 2027

El exdirigente de la UCR trazó un paralelismo entre el kirchnerismo y el Gobierno de Javier Milei, defendió las PASO como herramienta para ordenar a la oposición y no descartó volver a presentarse como candidato electoral en 2027

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El exlíder de la Unión Cívica Radical (UCR) Ernesto Sanz dejó en claro que su retiro de la política dista mucho de ser definitivo. En una entrevista con el periodista Luis Novaresio, el exsenador nacional dejó abierta la puerta a una candidatura electoral, apostó por la reconstrucción de una alianza opositora para 2027 y trazó una equiparación que no pasó inadvertida: para él, el kirchnerismo y el mileísmo son “primos hermanos”.

Según el ex dirigente radical, tanto el ciclo kirchnerista como el Gobierno de Javier Milei comparten una lógica de poder que prescinde de toda intermediación entre el líder y la ciudadanía. “El kirchnerismo te hablaba de un Estado omnipotente y omnipresente manejado por ellos y no se ponían colorados porque ellos pensaban en eso. Estos tipos son primos hermanos porque te ocultan esa idea bajo el relato de que el Estado debe desaparecer, el Estado no existe, el Estado es ineficiente, todo lo que hace el Estado está mal, te lo ponen a Schwarzenegger como símbolo, ¡pero hacen las mismas cosas!”, afirmó Sanz.

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La clave de esa similitud, a su juicio, está en el vínculo directo que ambos espacios buscan construir con sus bases, sin tolerar mediadores. Medios de comunicación y partidos políticos, detalló, quedan reducidos en esa lógica a obstáculos a despejar. “Son una molestia, son un obstáculo”, había apuntado Novaresio, y Sanz corroboró esa lectura. “Hay poco republicanismo”, sentenció.

En tanto, Sanz cuestionó las formas del presidente, aunque aclaró que nunca mantuvo ningún contacto personal con él. “Yo no lo conozco, no hablé nunca con él. Aborrezco sus formas y a mí no me parece que sea un problema secundario. Las formas no son un problema secundario”, dijo. Y añadió: “Eso es parte del relato, eso es parte del show, eso es parte del marketing”.

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El exsenador de la UCR planteó un esquema de hasta cinco fuerzas compitiendo y fustigó al Gobierno por intentar eliminar las primarias para frenar la construcción de una alternativa

En ese contexto, la discusión sobre la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) ocupó un lugar central en la conversación. Sanz descartó de plano que la reelección de Milei sea un hecho consumado, como instala, según él, el propio oficialismo. “Ese es el relato del Gobierno”, afirmó con énfasis.

Y apuntó directamente contra la iniciativa de eliminar las primarias: “Quieren eliminar las PASO porque saben que es una herramienta para construir una alternativa”. En tanto, sintetizó que ese mecanismo “ordena” a la oposición y le permite confluir antes de llegar a la elección general.

Fue precisamente en ese marco donde Sanz desplegó su visión sobre el escenario de 2027 con un esquema en el que podrían competir hasta cuatro o cinco fuerzas: dos variantes del peronismo, el espacio de Milei y una coalición opositora que integre al PRO, al radicalismo, al socialismo y a la Coalición Cívica.

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“Un símil Cambiemos del 2015, donde haya un candidato del PRO, donde haya un candidato radical —que el radicalismo tiene que tener su candidato a presidente—, donde haya un candidato del socialismo, de la Coalición Cívica, que no es solo Carrió”, detalló. Sobre la Coalición Cívica, aclaró que la fuerza “tiene muy buenos protagonistas, gente que ha dejado huella en el Congreso”.

Sanz habló de la posibilidad de recrear una coalición que integre al PRO, al radicalismo, al socialismo y a la Coalición Cívica (Infobae en Vivo)

Entre los nombres que Sanz mencionó como posibles integrantes de ese espacio aparece el del economista Hernán Lacunza, figura que, según el exsenador, podría encolumnarse dentro de esa nueva construcción. La referencia apunta a una base más técnica y con perfil económico dentro de la eventual coalición.

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“Es un salto cualitativo fenomenal”, evaluó Sanz al referirse a la posibilidad de que esa arquitectura opositora tome forma. Y ante la pregunta de si él mismo volvería a ser candidato, la respuesta no fue un no. “Es una etapa de mi vida muy intensa que la viví con mucha pasión. No lo sé, qué sé yo, ¿qué puede pasar?”, dijo, entre risas. Para el periodista, eso fue suficiente: “Ahí me alcanza”, cerró.

Hacia el final de la entrevista, Novaresio le preguntó a Sanz si consideraba que Cristina Fernández de Kirchner es una presa política. La respuesta fue negativa. “El gran error de ella es cuando pudo haberse independizado de todas las cosas malas que había hecho su marido y la banda que tenía alrededor su marido. Ella no lo hizo, no hizo el corte”, sostuvo el exdirigente radical. “Y hoy está pagando muy caro ese precio”, concluyó.

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