Ejército halla a 17 haitianos hacinados dentro de vehículo e intercepta a conocido contrabandista de migrantes en Dominicana

Miembros del Ejército de República Dominicana vigilan a 17 personas detenidas con estatus migratorio irregular junto al vehículo en el que viajaban en la carretera El Rubio–Monción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ejército de República Dominicana detuvo la madrugada de este miércoles al conductor de una Jeep Grand Cherokee y a 17 ciudadanos haitianos que viajaban en el vehículo tras una persecución en la carretera El Rubio–Monción, cerca de Los Llanos de Bulla. El informe identifica a los pasajeros como personas con estatus migratorio irregular.

El conductor, Espedito R., alias Bobolé, ya había sido detenido en mayo de 2023 en el sector La Bomba de Dajabón por su presunta vinculación con la Operación Frontera, proceso en el que más de cinco personas fueron condenadas por tráfico ilegal de haitianos. También se encontraba bajo una medida de presentación periódica.

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De acuerdo con lo divulgado por los medios locales Noticiero 13 y Diario Libre, miembros de inteligencia S-2 y de la unidad uniformada interceptaron la yipeta alrededor de las 5:22 de la mañana. Espedito habría intentado escapar al advertir la presencia militar. En el vehículo, una Jeep Grand Cherokee blanca, fueron encontrados 13 hombres y cuatro mujeres; algunas de las personas dijeron que habían transitado por zonas de monte. El conductor, los pasajeros y el vehículo fueron trasladados a la Fortaleza Santiago Rodríguez.

Este fin de semana el medio Prensa Latina informó que la Dirección General de Migración (DGM) detuvo a cuatro mil 130 extranjeros en situación migratoria irregular durante operativos realizados del 11 al 13 de septiembre en distintas zonas de República Dominicana.

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Militares del Ejército de República Dominicana custodian a 17 haitianos con estatus migratorio irregular detenidos junto a una camioneta en la carretera El Rubio-Monción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Intercambio de disparos deja un fallecido

La Policía Nacional informó que un joven de 21 años murió el martes tras recibir heridas de bala durante un alegado intercambio de disparos con agentes en el sector La Vereda, de Don Pedro, Santiago. El hecho ocurrió cerca de las 17:50, cuando el sospechoso huía de una patrulla y, según la versión policial, disparó contra los agentes.

En el lugar fueron incautadas una pistola Carandai calibre 9 milímetros, serie G30652, con su cargador y una cápsula, además de dos casquillos del mismo calibre.

El cadáver fue remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos legales.

El fallecido fue identificado como Gregori Vásquez Valdez, conocido como “Gregori Peligro”. De acuerdo con el informe policial, era buscado mediante la orden judicial número 2026-AJ0078290 por su presunta vinculación con asociación de malhechores y robo.

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Un cartel de la Dirección Central de Investigación de República Dominicana solicita información sobre el paradero de Gregori Vásquez Valdez, acusado de robo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los agentes de la Subdirección Regional de Investigación Cibao Central dijeron que observaron al joven durante labores de patrullaje, notaron una actitud sospechosa y lo persiguieron cuando escapó. La institución indicó que fue trasladado para recibir asistencia médica, pero murió posteriormente a causa de las heridas.

Mientras recibía atención, paramédicos hallaron una cartera que entregaron al representante del Ministerio Público. Dentro había RD$24,600 (USD $418.01), un reloj, auriculares, una llave de motocicleta, un anillo amarillo y un arete.

El medio local el Día indica que más de 160 personas han fallecido en lo que va de 2026 en intercambio de disparos, acciones que las autoridades califican como “acciones legales”, según las estadísticas oficiales. “Sin embargo, detrás de cada reporte policial queda una pregunta que pocas veces encuentra respuesta pública: ¿quién investiga la muerte y qué resultados arroja esa investigación?“, detalla.

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