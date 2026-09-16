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Dragon Quest supera los 100 millones de copias vendidas tras cuatro décadas

La cifra mundial de Square Enix incluye formatos físicos y digitales desde 1986

Dragon Quest XI, de Square Enix.
Dragon Quest XI, de Square Enix.
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Square Enix anunció que Dragon Quest superó los 100 millones de unidades vendidas en todo el mundo, contando copias físicas y digitales acumuladas desde su debut en 1986. La confirmación llega durante el año del 40.º aniversario de la serie y fue acompañada por un video de su creador, Yuji Horii, quien agradeció el apoyo de los jugadores y repasó algunos de los próximos lanzamientos.

Cuarenta años de juegos y adaptaciones

El primer Dragon Quest salió en Japón el 27 de mayo de 1986 para NES. Desde entonces, la serie recibió once entregas principales, mientras una duodécima continúa en desarrollo. Su catálogo también incluye más de 30 spin-offs (juegos derivados que cambian protagonistas o sistemas), subsagas, remakes y otras producciones.

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El crecimiento llevó Dragon Quest más allá de los videojuegos. Durante estas cuatro décadas aparecieron novelas, mangas, series de anime, productos de merchandising y una película realizada con animación 3D.

La reacción de Horii quedó registrada en el breve video publicado para comunicar la cifra. Al recibir un cartel conmemorativo, el diseñador respondió: “¿¡Qué!? ¿En serio? Muchas gracias a todos. Cien millones, es increíble… Que gran sorpresa”. Después aseguró que el equipo seguirá trabajando en nuevas aventuras y pidió a los seguidores que continúen acompañando la serie.

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La celebración incluyó una torta decorada con varios de los monstruos reconocibles de los juegos. El mensaje también fue difundido mediante la cuenta oficial de Dragon Quest en X, junto con el total actualizado de ventas mundiales.

Los remakes impulsaron las ventas recientes

Square Enix atribuyó parte del crecimiento de los últimos años a la publicación de nuevas versiones de títulos anteriores. Entre ellas aparecen Dragon Quest III HD-2D Remake, Dragon Quest I & II HD-2D Remake y Dragon Quest VII Reimagined. La denominación HD-2D describe una presentación que combina personajes y elementos pixelados con escenarios tridimensionales, iluminación moderna y efectos visuales actuales.

Estos proyectos permitieron que entregas publicadas originalmente en hardware antiguo llegaran a nuevas plataformas y públicos. La editora, sin embargo, no detalló cuántas copias aportó cada juego, qué porcentaje corresponde a los remakes ni cómo se distribuyen los 100 millones entre regiones y formatos.

En su comunicación, Square Enix recordó el papel de Dragon Quest en el desarrollo del JRPG, sigla utilizada para los juegos de rol japoneses. También señaló como rasgos centrales su estructura accesible, las historias, el diseño de personajes y monstruos, el apartado visual y las bandas sonoras. Esos elementos se mantuvieron a través de las entregas principales y sus numerosos derivados, incluso cuando cambiaron las plataformas y los sistemas de combate.

Dragon Quest, de Chunsoft.
Dragon Quest, de Chunsoft.

Los próximos lanzamientos de Dragon Quest

El calendario inmediato comenzó con Torneko’s Mystery Dungeon - Classic HD, estrenado en septiembre para consolas, PC y dispositivos móviles. Se trata de una nueva versión de uno de los derivados de la serie, centrado en la exploración de mazmorras.

El siguiente lanzamiento será Dragon Quest Monsters: El mundo marchito, previsto para el 3 de diciembre en PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC. El juego recuperará la rama Monsters, enfocada en reclutar criaturas, combatir con ellas y utilizar un sistema de síntesis para crear nuevos monstruos. Ya cuenta con una demo disponible, según recordó Horii durante su mensaje.

Más adelante llegará Dragon Quest XII: Allende los sueños, la próxima entrega numerada y sucesora de los once capítulos principales publicados hasta ahora. Square Enix todavía no comunicó una fecha de lanzamiento ni las plataformas de Dragon Quest XII.

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