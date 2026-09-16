Quiénes son los argentinos nominados a los Latin Grammy 2026: la lista completa

La Academia Latina de la Grabación anunció las nominaciones de la 27.ª edición de los Latin Grammy, que se celebrará el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La lista deja una presencia argentina amplia, con CA7RIEL & Paco Amoroso, Milo J, Bizarrap, Fito Páez, Babasónicos y otros artistas y profesionales repartidos en categorías generales y de género.
El dúo CA7RIEL & Paco Amoroso obtuvo siete candidaturas, una de las cifras más altas de la edición. Compite por Álbum del Año con FREE SPIRITS, por Grabación del Año con “Ha Ha” y por Canción del Año con “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día”, junto a Sting. También figura en Mejor Álbum de Música Alternativa, Mejor Interpretación de Música Electrónica y Mejor Video Musical Versión Larga.
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Milo J sumó cinco nominaciones. La Vida Era Más Corta participa en Álbum del Año, Mejor Álbum Folclórico y Mejor Diseño de Empaque; “Niño” fue seleccionada para Grabación del Año y “Solifican12”, para Canción del Año. Además, comparte con Trueno la candidatura a Mejor Interpretación Urbana por “Gil”.
La categoría de Álbum del Año reúne diez discos de artistas de Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, México, Venezuela y España. CA7RIEL & Paco Amoroso y Milo J son los únicos proyectos argentinos que ingresaron en ese rubro, junto con Anitta, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Karol G, Mon Laferte, Carín León, Rawayana y Rosalía.
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En Grabación del Año, “Ha Ha” y “Niño” quedaron frente a producciones de Drexler, Estrada, Karol G, Mon Laferte y Rosalía, entre otros. Las dos propuestas argentinas también aparecen en Canción del Año: CA7RIEL & Paco Amoroso como intérpretes y autores junto a Sting, y Milo J por “Solifican12”, cuyos créditos incluyen a Santiago Alvarado y Santiago Ruiz “Tatool”.
En las categorías de rock, 1915 fue nominado por Ceremonia; Fito Páez, por Shine y “Las Fuerzas Armadas Del Amor”; y Dillom, por “Rojo Profundo”. Emmanuel Horvilleur y Usted Señalemelo compiten en Mejor Álbum Pop/Rock, mientras que Babasónicos aparece en Mejor Álbum de Música Alternativa por CUERPOS, Vol. 1. Dante Spinetta fue incluido entre los autores de “El Reset”, nominada a Mejor Canción Alternativa.
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Bizarrap y Daddy Yankee aspiran a Mejor Interpretación Urbana y Mejor Canción Urbana por “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”. En otros rubros, Yami Safdie participa por Querida Yo en Mejor Álbum Pop Tradicional; Nathy Peluso, por Malportada en Mejor Álbum de Salsa; y Aníbal Berraute, Lidia Borda, Ariel Ardit, Pablo Jaurena y el Quinteto Astor Piazzolla aparecen en las nominaciones de tango.
La nómina también incluye a profesionales argentinos en los créditos: Rafa Arcaute, Federico Vindver, Santiago Alvarado y Santiago Ruiz “Tatool”. Vindver compite por Productor del Año, entre otros trabajos, por FREE SPIRITS; Tatool figura por sus aportes a La Vida Era Más Corta y Turr4zo, de Trueno.
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Los ganadores serán definidos por los miembros activos con derecho a voto de la Academia Latina de la Grabación. La ronda final de votación comenzará el 1 de octubre.
Nominados a los Latin Grammy 2026
Grabación del Año
- CA7RIEL & Paco Amoroso — “Ha Ha”
- Jorge Drexler — “¿Cómo Se Ama?”
- Silvana Estrada — “Dime”
- Loulu Gilberto — “O Amor Nos Encontrou”
- KAROL G & Marco Antonio Solís — “Coleccionando Heridas”
- Mon Laferte — “Femme Fatale”
- Carín León — “Desde Que Te Tengo”
- Milo J — “Niño”
- Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia — “La Perla”
- Elena Rose — “Alma”
Álbum del Año
- Anitta — EQUILIBRIVM
- CA7RIEL & Paco Amoroso — FREE SPIRITS
- Jorge Drexler — Taracá
- Silvana Estrada — Vendrán Suaves Lluvias
- KAROL G — Tropicoqueta
- Mon Laferte — FEMME FATALE
- Carín León — MUDA
- Milo J — La Vida Era Más Corta
- Rawayana — ¿Dónde Es El After?
- Rosalía — LUX (Complete Works)
Canción del Año
- “Coleccionando Heridas” — KAROL G & Marco Antonio Solís
- “¿Cómo Se Ama?” — Jorge Drexler
- “Dime” — Silvana Estrada
- “Femme Fatale” — Mon Laferte
- “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día” — CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting
- “Humano” — Juanes & Vivir Quintana
- “La Perla” — Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia
- “Mi Gran Amor” — Santana ft. Becky G
- “Nilo” — Zanna
- “Solifican12” — Milo J
Mejor Nuevo Artista
- Delilah
- FABIAN
- Loulu Gilberto
- Arath Herce
- Macario Martínez
- maye
- Sofia Monroy
- Kendall Peña
- Dora Sanches
- ARIA VEGA
- Zeca Veloso
Mejor Álbum Pop Tradicional
- Esteman & Daniela Spalla — Amorío
- Kany García — Puerta Abierta
- Laura Pausini — Yo Canto 2
- Reik — TQ+
- Yami Safdie — Querida Yo
Mejor Interpretación Urbana
- Bizarrap & Daddy Yankee — “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”
- Ryan Castro, Kapo & Gangsta — “La Villa”
- Feid — “Se Lo Juro Mor”
- KAROL G ft. Eddy Lover — “Dile Luna”
- Milo J ft. Trueno — “Gil”
Mejor Álbum de Rock
- Beta — A La Mitad
- Mägo de Oz — Malicia
- 1915 — Ceremonia
- Fito Páez — Shine
- Viniloversus — La FronteraMejor Canción de Rock
- “Destruirse” — Viniloversus
- “Ego” — The Warning
- “Las Fuerzas Armadas Del Amor” — Fito Páez
- “Montserrat” — Draco Rosa
- “Rojo Profundo” — Dillom
Mejor Álbum Pop/Rock
- Emmanuel Horvilleur — Mi Año Gótico
- Juanes — Juanesteban
- La Vida Bohème — Tierra De Nadie
- Draco Rosa — Olas De Luz
- Usted Señalemelo — Términos & Condiciones
Mejor Álbum de Música Alternativa
- Babasónicos — CUERPOS, Vol. 1
- BRUSES — DESDE EL COMA
- CA7RIEL & Paco Amoroso — FREE SPIRITS
- Teo Planell — Demian
- Rosalía — LUX (Complete Works)
Mejor Álbum Folclórico
- Eva Ayllón — Concierto De Gala (Desde El Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live]
- Yamandu Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco — La Quinta Esencia
- Lila Downs — Cambias Mi Mundo
- Milo J — La Vida Era Más Corta
- Julieta Rada — Candombe (En Vivo, Teatro Solís)
Mejor Álbum Pop Contemporáneo
- Pablo Alborán — KM0
- Monsieur Periné — Instrucciones Para Ser Feliz
- nic — (Enamorada)
- Debi Nova — Todo Puede Convertirse En Canción
- Alejandro Sanz — ¿Y Ahora Qué +?
Mejor Canción Pop
- “A La Niña Que Fui” — Kany García
- “Amarillo” — Joaquina
- “(favorito)” — nic
- “La Perla” — Rosalía
- “Melancolía” — Mon Laferte
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