Planes de ahorro: las suscripciones bajaron en agosto y crece la competencia de los créditos a tasa 0%

Los planes de ahorro cayeron levemente en agosto respecto al mes previo. En septiembre enfrentan las nuevas líneas de crédito con plazos de 60 meses que salieron al mercado. (Freepik)

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Los planes de ahorro sumaron 26.326 suscripciones en agosto de 2026 y conservaron su lugar como una de las vías de acceso a un 0 km con cuotas iniciales más accesibles y plazos más extensos del mercado. En medio de una economía con un perfil de retracción del consumo, para el mercado automotor este sistema continúa siendo una alternativa relevante para las marcas en Argentina.

Históricamente lo fue para las automotrices, y ahora también empieza a ser una solución que sondean algunos importadores, ya que el ahorro previo funciona como una herramienta para captar clientes que no cuentan con el dinero para una compra al contado. Sin embargo, la aparición de programas de financiación bancaria con tasas 0%, subvencionadas, y nuevos plazos de hasta 60 meses podría generar una competencia inesperada para ese sistema.

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Los planes de ahorro se basan en grupos de suscriptores que pagan una cuota mensual y acceden a la adjudicación del vehículo a través de sorteos, licitaciones o mecanismos de adjudicación pactada. En todos los casos se debe contar con un capital a integrar al momento de retirar el vehículo, que en general ronda entre el 30 y el 40% del valor. A diferencia de un crédito prendario, no aseguran la entrega inmediata del auto al momento de la adhesión.

Los lideres en suscripciones y facturación

Fiat lideró una vez más el ranking mensual con 5.763 suscripciones, cerca del 22% del total. Volkswagen quedó segunda, con 4.019 operaciones, mientras que Toyota completó el podio con 3.092 altas.

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Peugeot se posicionó cuarta con 2.880 suscripciones y Renault fue quinta con 2.599. Chevrolet alcanzó 2.520 adhesiones, seguida por Citroën, con 2.211, y Ford, que acumuló 1.747. Más atrás quedaron Nissan, con 561; Jeep, con 521; Ram, con 202; Leapmotor, con 192; y Baic, con 19.

Fiat sigue liderando las suscripciones de plan de ahorro previo.

En las entregas, el orden entre las principales marcas fue diferente. Toyota facturó 2.579 unidades durante agosto, por delante de Fiat, con 1.858, y Peugeot, con 1.277. Renault registró 2.074 facturaciones, mientras que Ford llegó a 923 y Chevrolet a 745.

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La marca de origen japonés, que también lidera las ventas absolutas del mercado automotor local, se volvió a destacar con una relación elevada entre suscripciones y vehículos facturados: sus entregas equivalieron a más del 83% de las adhesiones registradas en el mes.

Renault también se destacó en ese indicador, con una proporción cercana al 80%. Entre las novedades de agosto se aprecian la entrada de Leapmotor, que suscribió 192 planes y ya está en condiciones de formar un primer grupo de ahorristas, y Baic, que apenas registró 19 planes y deberá esperar para crear el primer grupo y empezar a adjudicar unidades.

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Caída de las sus

El sistema pasó de 27.638 suscripciones en julio a 26.326 en agosto, una caída mensual de 4,7%. La facturación siguió el recorrido contrario: aumentó 36,8%, desde 8.499 hasta 11.625 vehículos.

Fiat elevó sus adhesiones 12,9%, hasta 5.763, mientras que Toyota se mantuvo estable, con una suba de 0,2%. Volkswagen retrocedió 10,4%; Peugeot, 7,8%; y Ford registró la baja más pronunciada entre las marcas principales, de 38,5%.

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En las entregas, Renault pasó de 16 facturaciones en julio a 2.074 en agosto. Peugeot creció 40%, Ford avanzó 32,8% y Nissan subió de 105 a 398 unidades. Fiat se mantuvo casi sin cambios, con 1.858 vehículos facturados frente a 1.848 del mes previo.

Toyota lidera en la relación entre suscripciones y facturación de autos por plan de ahorro.

Entre enero y agosto, los planes de ahorro acumularon 211.207 suscripciones y 80.662 facturaciones, con una conversión general de 38,2%. Fiat se mantuvo como líder de adhesiones en los primeros ocho meses, con 40.384 operaciones y 15.066 unidades facturadas.

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Toyota quedó segunda en suscripciones, con 30.791, aunque encabezó la facturación acumulada con 16.650 vehículos y una conversión de 54%. Volkswagen ocupó el tercer lugar con 26.902 altas y 7.058 facturaciones. Peugeot reunió 25.462 suscripciones y 12.276 entregas, mientras que Renault alcanzó 25.047 adhesiones y 6.418 vehículos facturados.

Amarok y Corolla Cross quedaron al frente de los segmentos

La Volkswagen Amarok fue la pick up con más suscripciones por plan de ahorro en agosto, con 1.708 operaciones. La Ford Ranger se ubicó segunda, con 1.058, y la Toyota Hilux quedó tercera con 757.

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El conjunto de camionetas relevado sumó 4.534 suscripciones, equivalente a cerca del 17% del mercado mensual de planes. Fiat Titano registró 367 adhesiones; Chevrolet S10, 290; Ram Dakota, 202; y Nissan Frontier, 156.

En las SUV medianas, la Toyota Corolla Cross lideró con 942 suscripciones. La Ford Territory quedó segunda, con 567, seguida por la Renault Boreal, con 250. El segmento totalizó 2.238 operaciones durante agosto.

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Leapmotor logró reunir la cantidad de suscripciones como para inaugurar su sistema de plan de ahorro previo.

Detrás se ubicaron Leapmotor B10, con 192 suscripciones; Jeep Compass, con 133; Fiat Fastback, con 85; Chevrolet Captiva, con 55; y BAIC BJ30, con 14. La presencia de Leapmotor y BAIC refleja la incorporación de importadoras al canal de ahorro previo, una modalidad hasta hace poco concentrada en las terminales con mayor trayectoria local.

Los créditos con tasas subvencionadas, otra alternativa

El escenario de agosto precede a un cambio en la oferta de financiación. El Banco Nación y Toyota lanzaron este mes programas con tasas subvencionadas y plazos de hasta 60 meses, similares a los de algunos de los planes más demandados.

Estos préstamos ofrecen una nueva alternativa y permiten retirar el vehículo desde el inicio de la operación, en contraste con la espera que implica la adjudicación dentro de un plan. Si bien la licitación y la adjudicación anticipada es una de las nuevas modalidades que cada vez ofrecen con más énfasis las administradoras de planes de ahorro, los montos y requisitos requeridos para concretar esa adjudicación resultan una traba para muchos usuarios.

En ese escenario, la evolución de septiembre será una muestra que permitirá medir si los consumidores trasladan parte de su demanda hacia esas líneas de crédito. Según fuentes del sector, el mes comenzó con una caída fuerte en las suscripciones de planes de ahorro. Las ventas de las próximas semanas mostrarán si se trata de una variación puntual o de un cambio sostenido en las decisiones de compra de vehículos 0 km.