Un ex jugador de Boca Juniors que brilla en Europa podría ser convocado para la selección de Italia

Vicente Taborda estaría en la mira de Roberto Mancini para ser convocado para jugar con la seleción de Italia (REUTERS/Stelios Misinas)

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La selección de Italia sigue de cerca a Vicente Taborda y podría incluirlo en una próxima convocatoria de Roberto Mancini, quien acaba de iniciar su segundo ciclo como entrenador del combinado italiano. El mediocampista argentino, surgido en Boca Juniors y actual jugador de Panathinaikos, aparece entre los futbolistas con condiciones para representar a la Azzurra por contar con pasaporte italiano.

Según informó Tuttomercatoweb, la Federación Italiana de Fútbol amplió el relevamiento de jugadores elegibles fuera de sus fronteras. El objetivo es detectar futbolistas jóvenes que puedan incorporarse a un plantel que necesita renovación después de varios años de resultados irregulares y de nuevas frustraciones en el camino hacia la Copa del Mundo.

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Taborda, de 25 años, construyó su recorrido entre Boca, Platense y el fútbol griego. Tras su paso por el club de La Ribera, tuvo protagonismo en el equipo de Vicente López, con el que obtuvo el campeonato argentino en 2025. El volante ofensivo fue una de las piezas que más aportó en ataque durante esa campaña y luego dio el salto a Panathinaikos.

Su presente en Grecia atrajo la atención del nuevo cuerpo técnico de la selección italiana. El futbolista rápidamente se convirtió en una pieza importante dentro del conjunto griego, al aportar 11 goles y brindar cinco asistencias desde su arribo a la institución. En el campeonato local, por ejemplo, se despachó con tres tanto y una habilitación en sólo cuatro encuentros.

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La posible convocatoria de Vicente Taborda se inscribe en una política que Italia ya aplicó durante la primera etapa de Mancini. El caso más representativo fue el de Mateo Retegui, delantero nacido en Argentina que fue citado por la Azzurra en 2023 tras sus actuaciones en Tigre y que luego se consolidó dentro de la estructura del seleccionado.

Vicente Taborda surgió de la cantera de Boca Juniors (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)

La federación busca ampliar las opciones disponibles más allá de los jugadores formados en el fútbol local. En ese escenario, los futbolistas con ciudadanía italiana y recorrido en otras ligas europeas ocupan un lugar dentro del análisis del entrenador y de su equipo de trabajo.

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“Ante la nueva era que está por comenzar, Mancini y su cuerpo técnico se centrarán en jóvenes promesas de la Serie A y de diversas ligas europeas, así como en jugadores con pasaporte italiano, como Retegui. Entre estos jugadores podría estar Vicente Taborda , un mediocampista ofensivo formado en Boca Juniors que fue pieza clave en la consecución del campeonato de 2025 con Platense, siendo el máximo goleador del equipo. Actualmente juega en el Panathinaikos de Grecia”, explicó dicho medio. Por su parte, sostuvieron que “el jugador ya ha dado su visto bueno a la posibilidad de fichar por la selección italiana”.

La chance de Taborda se conoce en medio de una etapa de cambios dentro de la selección italiana. Roberto Mancini volvió al cargo luego de una sucesión que tuvo varios capítulos y que terminó con la salida de Paolo Maldini de la estructura de la Federación Italiana de Fútbol.

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Maldini, quien había asumido como director deportivo de la federación, buscó inicialmente convencer a Pep Guardiola para que tomara el mando del seleccionado. El entrenador español, que acababa de cerrar su etapa en Manchester City, fue uno de los principales apuntados para conducir un proyecto de renovación con el foco puesto en la clasificación al próximo Mundial.

Las conversaciones no prosperaron. Después de esa negativa, el plan de Maldini se orientó hacia Andrea Pirlo, ex mediocampista de la selección y campeón del mundo en Alemania 2006. Pirlo parecía encaminado a asumir como entrenador, pero su llegada no se concretó.

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El acuerdo se frustró en un contexto de cuestionamientos vinculados con su rol como embajador de una empresa de apuestas rusa. A partir de ese episodio, el proceso de selección del nuevo técnico cambió de rumbo y derivó en tensiones internas dentro de la federación.

Maldini y su asesor Leonardo dejaron sus cargos luego de que Pirlo quedara fuera de la carrera. Finalmente, la dirigencia eligió a Mancini para iniciar un segundo período al frente del seleccionado, acompañado por Claudio Ranieri como director técnico de la Federación Italiana de Fútbol.

El retorno del entrenador representa una apuesta por un técnico que ya conoce el funcionamiento de la Azzurra, a buena parte de sus referentes y las exigencias del puesto. También supone la vuelta del conductor que consiguió el último título internacional del equipo.

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La crisis deportiva de Italia se explica, en gran medida, por sus ausencias mundialistas. El seleccionado disputó por última vez una Copa del Mundo en Brasil 2014, torneo en el que quedó eliminado en la fase de grupos. Desde entonces, no logró clasificarse a Rusia 2018, Qatar 2022 ni al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Por lo tanto, la Azzurra acumula 12 años sin participar de un Mundial, una situación poco frecuente para una selección que conquistó cuatro títulos en ese certamen. Las eliminaciones en los repechajes profundizaron los cuestionamientos sobre la formación de jugadores, la competitividad de la Serie A y las decisiones tomadas por la federación.

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En el medio de ese período hubo una excepción. Con Mancini como entrenador, Italia ganó la Eurocopa de 2021 tras imponerse a Inglaterra por penales en la final disputada en Wembley. Aquel equipo se apoyó en una base consolidada, una idea ofensiva y una racha invicta que lo llevó a obtener el trofeo continental.

Mancini tendrá una primera ventana de competencia exigente en la UEFA Nations League. Italia recibirá a Bélgica el 25 de septiembre en Roma y visitará a Turquía el 28 de septiembre, en Bursa.

El calendario continuará el 2 de octubre, cuando el conjunto italiano enfrentará a Francia como visitante en París. Tres días más tarde, el 5 de octubre, volverá a medirse con Turquía, esta vez como local.

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