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Gillian Anderson reveló que es pansexual: “En mi juventud tuve relaciones con mujeres”

La actriz contó que tuvo relaciones con mujeres en su juventud y explicó cómo vive actualmente su identidad

Gillian Anderson habló de su sexualidad y reveló que se identifica como pansexual. (Reuters)
Gillian Anderson habló de su sexualidad y reveló que se identifica como pansexual. (Reuters)
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Durante una entrevista con el medio australiano The Australian, Gillian Anderson habló públicamente sobre su sexualidad y reveló que se identifica como pansexual.

La actriz, de 58 años, se refirió a sus relaciones, a su vida sentimental actual y al proceso personal que atravesó para comprender cómo definir su orientación sexual.

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“En mi juventud tuve relaciones con mujeres”, contó. La artista explicó que actualmente se encuentra en un momento diferente, marcado, según sus palabras, por una mayor seguridad personal y una relación distinta con su propia identidad.

Al describir su presente, Anderson aseguró sentirse “100 por ciento” en una etapa en la que considera que es posible “comerse el mundo”.

“En este momento en particular, hay muchísimas cosas buenas. Mucha autonomía, empoderamiento y comodidad con uno mismo”, compartió.

Gillian Anderson aseguró que actualmente se siente empoderada con su sexualidad. REUTERS/Gonzalo Fuentes
Gillian Anderson aseguró que actualmente se siente empoderada con su sexualidad. REUTERS/Gonzalo Fuentes

En relación con su vida romántica, la actriz explicó que no suele adoptar una actitud abiertamente seductora.

“No soy muy coqueta. No suelo mostrar mis sentimientos abiertamente. [Pero] sí escucho que muchas mujeres de nuestra edad están redescubriendo su sensualidad y su deseo sexual”, afirmó.

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El interés de Gillian Anderson por explorar y conversar públicamente sobre la sexualidad también está relacionado con uno de sus trabajos más conocidos.

Durante cuatro temporadas interpretó a Jean Milburn, una terapeuta sexual y madre del protagonista de Sex Education, la serie de Netflix estrenada en 2019. Según explicó la actriz, su experiencia interpretando a Jean tuvo una influencia directa en su posterior trabajo vinculado con la sexualidad.

En 2024 publicó Want, una recopilación de ensayos anónimos sobre fantasías y experiencias sexuales de mujeres. Su continuación, More, tiene previsto su lanzamiento el 15 de septiembre de 2026. Anderson señaló que la posibilidad de desarrollar esos libros surgió a partir de su participación en Sex Education.

Escena de la cuarta temporada de "Sex Education".
Gillian Anderson se inspiró en su personaje de Sex Education para escribir una serie de libros. (Crédito: Netflix)

“Todo vino de ese personaje”, explicó al referirse a Jean Milburn. También indicó que la conversación sobre la publicación de los libros no habría comenzado de no haber interpretado a la terapeuta sexual.

En una entrevista concedida el mes pasado a The Sunday Times, Gillian Anderson ya había hablado sobre una de sus primeras experiencias sentimentales con una mujer. Según relató, durante la escuela secundaria mantuvo una relación con una chica que vivió en secreto

“Se sentía como algo secreto, ilícito e incorrecto, y tuvimos que escondernos. Más tarde, tuve un novio que se enteró y rompió conmigo”, recordó.

Anderson también recordó que en aquella época no consideraba que fuera homosexual, en parte porque había tenido relaciones con hombres. Según señaló, entonces todavía no contaba con el lenguaje necesario para definir lo que sentía.

Actualmente, la famosa mantiene una relación con Peter Morgan, creador de The Crown. La pareja atravesó una separación en 2020 y posteriormente retomó su vínculo. La actriz se refirió a Morgan como “la persona que considero mi compañero de vida”.

Peter Morgan CON Gillian Anderson
Gillian Anderson mantiene una relación con Peter Morgan. (Shutterstock)

La artista explicó que el hecho de que Morgan sea un hombre no modifica la manera en que concibe ese vínculo. Señaló que podría sentirse de la misma forma si su pareja fuera una mujer y que, en ambos casos, utilizaría la expresión “compañero de vida”.

Antes de su relación con Morgan, Anderson estuvo casada con Clyde Klotz entre 1994 y 1997, con quien tiene una hija, Piper. Posteriormente estuvo casada con Julian Ozanne entre 2004 y 2006. Más tarde mantuvo una relación con Mark Griffiths, con quien tuvo dos hijos, Oscar y Felix.

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