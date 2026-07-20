La bomba que prepara la selección de Italia: los detalles de la oferta para que Guardiola se convierta en su entrenador

Pep Guardiola aparece como uno de los candidatos de Maldini para ser DT de Italia (AP Foto/Alastair Grant)

La selección de Italia atraviesa una fase de reconstrucción tras quedar fuera de la Copa del Mundo por tercera edición consecutiva. En este contexto, Paolo Maldini y Leonardo mantuvieron en Barcelona un extenso encuentro con Pep Guardiola para presentarle el proyecto futbolístico de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y ofrecerle el cargo de seleccionador nacional, según reveló el periodista Peppe Di Stéfano en Sky Sport.

El movimiento, inédito en la historia reciente de la Azzurra, fue confirmado por Di Stéfano, quien detalló que la reunión se produjo durante un fin de semana completo en territorio español y tuvo como objetivo principal seducir a uno de los entrenadores más reconocidos del fútbol mundial. Durante su informe sostuvo que Maldini y Leonardo viajaron desde Milán hacia Barcelona, donde coincidieron en los aeropuertos en los trayectos de ida y regreso, algo que fue advertido también a través de publicaciones en redes sociales.

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“La noticia que les contamos sería maravillosa si se concretara, pero de todos modos es genial incluso solo contarla. Porque a través de las redes sociales nos enteramos en las últimas horas que Maldini y Leonardo fueron vistos en las zonas de salida y llegada de los aeropuertos, cuando los dos se dirigían de Milán a Barcelona. Nos hemos enterado de que hubo una reunión con Pep Guardiola y es una noticia que, si se confirmara, sería maravillosa”, expresó Di Stéfano durante la emisión.

Prosiguiendo con su relato, añadió: “Es un nombre de primer nivel, de gran valor; Italia debe pensar en grande. Por lo que sabemos, se quedaron todo el fin de semana en España y, según tenemos entendido, la reunión probablemente duró tres días, dos días y medio. En fin, todo el fin de semana”.

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La Nazionale, desde el título cosechado en Alemania 2006, no ha parado de cosechar decepciones. En las Copas del Mundo de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 quedó eliminada en fase de grupos, mientras que no clasificó en Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, Canadá y México 2026. No obstante, en el medio, fue campeón de la Eurocopa 2020.

Paolo Maldini es el nuevo director deportivo de Italia (EFE/EPA/PAOLO MAGNI)

El ofrecimiento a Guardiola surge pocos días después de la oficialización de Maldini como director deportivo de la selección italiana, con Leonardo como asesor, en un intento por renovar la estructura deportiva de la FIGC. Según el reporte de Sky Sport, el encuentro habría incluido una exposición detallada del proyecto y de los desafíos que enfrenta el fútbol italiano tras un ciclo marcado por fracasos internacionales.

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En palabras de Di Stéfano, “Maldini y Leonardo le propusieron el puesto de seleccionador y le presentaron el proyecto de Italia. Esto no significa que Guardiola vaya a ser nuestro seleccionador, ni que al final las intenciones vayan a coincidir, pero nuestra selección nacional realmente está pensando en grande y, obviamente, esperamos que sea una negociación que pueda llegar a buen término”.

El propio presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, había anticipado días atrás que el plan de reconstrucción incluiría figuras de prestigio internacional con autonomía para coordinar tanto el seleccionado mayor como las divisiones juveniles.

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“El proyecto existe, se ha diseñado y seguiría adelante de todos modos, incluso sin Pep Guardiola; probablemente con Pirlo o con Mancini. Pero la idea de intentar convencer al número uno del mundo, claramente, por el momento no nos permite soñar. Desde los periodistas hasta los simples aficionados, porque claramente todos formamos parte, todos estamos vinculados al movimiento italiano”, detalló. El medio italiano anticipó que dentro de las opciones de la FIGC, además del estratega español, se encuentran Andrea Pirlo y Roberto Mancini, quien ya supo calzarse el buzo de entrenador de la Azzurra.

La presencia de Maldini y Leonardo en Barcelona durante varios días alimentó las especulaciones y generó expectativas en torno al futuro inmediato de la selección italiana. La posibilidad de contar con Guardiola como seleccionador nacional representa un giro estratégico para la Azzurra, que no disputa una Copa del Mundo desde Brasil 2014 y acumula tres eliminaciones consecutivas en repechajes.

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Vale recordar que Pep Guardiola se encuentra actualmente libre tras finalizar su ciclo de diez años como entrenador del Manchester City. Bajo su mando, el conjunto Ciudadano conquistó seis Premier League, una Champions League, 3 FA Cup, 5 Copa de la Liga, 3 Community Shield, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubes. Dirigió a los Ciudadanos en 592 partidos, cosechando 416 victorias, 87 empates y solamente 89 derrotas.

Antes de su etapa en Inglaterra, dejó una huella imborrable como técnico en el Barcelona, donde obtuvo catorce títulos, incluidos dos campeonatos de Champions League y tres Ligas de España. Más tarde, al frente del Bayern Múnich, sumó siete trofeos: 3 Bundesligas, 2 Copas de Alemania, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubes.

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