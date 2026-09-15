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Polémica con el hijo de una leyenda del fútbol: sufrió un accidente de tránsito, lo acusaron de dar positivo de drogas y publicó el test

Daniel Maldini, hijo de Paolo, es jugador del Cagliari. Tras las versiones sobre un supuesto consumo de estupefacientes, decidió mostrar el control en sus redes sociales

Tres futbolistas vestidos con uniforme azul y rojo celebran a la izquierda y un documento impreso de análisis médicos aparece a la derecha.
Un informe del laboratorio CMT muestra resultados negativos en los exámenes toxicológicos del futbolista Daniel Maldini. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Daniel Maldini, el hijo de la leyenda del fútbol italiano Paolo Maldini, quedó en medio de una polémica en Italia luego de protagonizar un accidente de tránsito en Milán. El episodio ocurrió durante la madrugada posterior al partido frente al Atalanta, en el que el delantero había marcado el penal que definió la victoria de su equipo, el Cagliari, el último fin de semana.

El futbolista publicó resultados negativos en las pruebas toxicológicas que se realizó después del incidente, mientras el Cagliari confirmó que el delantero retomó los entrenamientos con el plantel. Según informó la agencia EFE, el jugador fue sometido a nuevos controles luego de que varios medios italianos e internacionales difundieran versiones sobre un supuesto positivo por drogas.

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El club sardo respondió con un comunicado en el que afirmó que los estudios dieron resultado negativo. “El Cagliari comunica que el futbolista Daniel Maldini, a raíz de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación durante las últimas horas, ha sido sometido a controles toxicológicos. Todas las pruebas realizadas han dado resultado negativo”, indicó la entidad.

El club también precisó que el atacante estaría “presente con normalidad con el grupo” en la reanudación de las prácticas, con vistas a los próximos compromisos. De acuerdo con la información difundida, Maldini recibió el alta tras pasar por el hospital, donde se sometió a varios exámenes. El choque tuvo lugar cerca de las 05.15 horas en el norte de Milán, cuando el Porsche Carrera 4 que conducía Maldini colisionó con otro vehículo. Corriere dello Sport señaló que el automóvil impactó contra un Volkswagen Golf.

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Daniel Maldini viste una sudadera azul de entrenamiento de la selección italiana y aplaude al aire libre
El futbolista Daniel Maldini sufrió un accidente vial

Seis personas sufrieron heridas en el accidente, aunque ninguna presentó lesiones de gravedad. El futbolista había pasado la noche en Milán después del encuentro del sábado entre Atalanta y Cagliari, disputado en Bérgamo. En ese partido, Maldini convirtió el gol de penal que le dio el triunfo al equipo visitante.

El periódico italiano Corriere dello Sport informó que las pruebas de alcoholemia que le realizaron en el lugar registraron 0,91 mg/l en la primera medición y 0,89 mg/l en la segunda, por encima del límite legal mencionado en los informes, de 0,50. Como consecuencia, las autoridades retiraron su licencia de conducir. El abogado del jugador, Danilo Buongiorno, había asegurado tras el accidente que Maldini regresó a su domicilio y que se encontraba en buenas condiciones de salud.

Maldini compartió en sus redes sociales los resultados de los análisis realizados después del accidente. La publicación coincidió con el comunicado que el Cagliari había emitido horas antes y que descartó resultados positivos en las pruebas practicadas por el club. El diario deportivo italiano indicó que los controles difundidos por el jugador descartaron la presencia de otras sustancias, mientras que el positivo por alcoholemia quedó fuera de la discusión planteada por el comunicado del Cagliari.

Según Corriere della Sera, el examen que Maldini exhibió fue realizado en un laboratorio de Cagliari y analizó anfetaminas, cocaína, marihuana, metadona, metanfetaminas, éxtasis, opiáceos y buprenorfina. En cada uno de esos ítems, el informe consignó el resultado “Ausente”. Buongiorno rechazó las versiones sobre un supuesto positivo por drogas. “Las informaciones que se están difundiendo carecen de fundamento”, afirmó el letrado. También sostuvo que “las pruebas toxicológicas realizadas a Daniel, directamente en el hospital de su actual equipo, han resultado negativas”.

El abogado calificó esas informaciones de “falsas” y aseguró que se reserva la posibilidad de proteger la imagen y la reputación del jugador mediante “acciones civiles y penales”.

Documento médico de un laboratorio de Cagliari a nombre de Daniel Maldini que muestra resultados negativos en una prueba de drogas
El futbolista Daniel Maldini difundió en redes sociales un certificado médico de un laboratorio de Cagliari

La información publicada por Corriere della Sera introdujo un elemento adicional en el caso. El periódico sostuvo que los investigadores aún aguardan el resultado del análisis de sangre efectuado en el hospital después del accidente, tras una prueba preliminar de saliva que habría dado positivo por narcóticos.

El medio aclaró que esa primera prueba tiene carácter indicativo y no constituye el examen con valor legal. La determinación relevante para la investigación será el análisis hospitalario de la muestra de sangre, cuyos resultados podrían demorar unos diez días. También plantearon que, si existiera una diferencia entre ambos estudios, podría explicarse por el tipo de sustancias analizadas o por el tiempo transcurrido entre el accidente y el control que Maldini publicó. Esa hipótesis no modifica el comunicado del Cagliari, que sostuvo que los controles toxicológicos realizados al futbolista resultaron negativos. Mientras se esperan los resultados del análisis hospitalario, Maldini volvió a quedar a disposición del Cagliari para preparar el partido ante Udinese.

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