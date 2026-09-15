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Dani La Chepi habló de la deuda alimentaria del padre de su hija: “No había recibido un peso hasta ayer”

En charla con Carmen Barbieri, la artista contó que por primera vez recibió dinero del papá de la niña, que actualmente tiene doce años

Dani La Chepi habló de la deuda alimentaria del padre de su hija: “Se copó y me tira 60 mil pesos por semana”

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Daniela La Chepi habló sobre la cuota alimentaria que recibe para su hija de 12 años durante una entrevista con Carmen Barbieri, donde aseguró que, hasta hace pocos días, no había obtenido aportes económicos del padre de la niña.

La humorista relató que, según su versión, la situación se modificó recientemente luego de que el hombre accediera a enviarle $60.000 por semana. La artista evitó dar detalles sobre el vínculo con su expareja y remarcó que no busca hablar mal de él frente a su hija, Isabella.

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Fue entonces cuando Carmen Barbieri quiso saber si ella había pedido formalmente ese aporte. La Chepi respondió de manera afirmativa y explicó que la novedad era reciente: “Ahora se copó y me tiró sesenta mil pesos”. Ante la sorpresa generalizada entre quienes estaban presentes en el estudio, precisó que se trataba de una suma semanal.

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Daniela La Chepi habló con Carmen Barbieri sobre la cuota alimentaria de su hija Isa

La conversación comenzó cuando Daniela La Chepi se refirió a una historia que, según señaló, contó en otras oportunidades. “Yo siempre repito la misma historia porque no miento en nada”, sostuvo ante la consulta de la conductora sobre la manutención de su hija.

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La actriz afirmó que desde el nacimiento de la nena no había recibido colaboración económica de parte de su padre. “Desde que nació la nena hasta antes de ayer, yo nunca recibí un peso. Ahora sí”, expresó.

Dani La Chepi
“Hasta antes de ayer nunca recibí un peso”, afirmó Daniela La Chepi durante la entrevista

La actriz no brindó precisiones sobre la modalidad del acuerdo, si existe una instancia judicial abierta o si el aporte quedó establecido de manera formal. Prefirió no dar más detalles, al menos por ahora.

Durante la entrevista en canal 9, Barbieri le preguntó si había acudido a abogados para reclamar los alimentos. La Chepi indicó que sí lo había hecho en el inicio del conflicto, aunque planteó que no encontró una respuesta efectiva.

Cuando la conductora sugirió que la ley no la había amparado, la artista respondió: “No”. También describió el desgaste que le produjo la situación y cuestionó la falta de herramientas para exigir el cumplimiento de la obligación de parte del padre de su hijo.

La artista no profundizó sobre eventuales reclamos judiciales, montos adeudados ni medidas que pudiera haber solicitado. Sí dejó claro que el reciente envío de dinero representa un cambio respecto de los años anteriores.

Carmen Barbieri recordó cuando Santiago Bal dudó de la paternidad de su hijo Federico
La Chepi en diálogo con Carmen Barbieri, explicó que la situación cambió hace pocos días y habló del vínculo de la nena con su papá

Más adelante, Carmen Barbieri destacó que La Chepi no se expresaba de forma negativa sobre el padre de la niña. La humorista sostuvo esa postura con firmeza: “Nunca hablé mal ni de él ni voy a hablar”.

La conductora también consultó por el contacto entre la adolescente y su papá. Según contó su madre, en su hija la que toma las decisiones según sus deseos. “Ella lo ve muy poco. Ahora tiene doce y decide cuándo ir y cuándo no ir”, explicó.

El emotiva sorpresa de Dani la Chepi a su hija Isabella: “Ansiedad por la noticia”
Daniela La Chepi aseguró que evita hablar mal del padre de su hija frente a la nena

La cantante y actriz, reconstruyó parte de la dinámica familiar y señaló que, en un momento, el padre de la menor había formado otra familia. Sin mencionar nombres ni precisar cuántas personas integraban ese entorno, dijo que el costo de sostener esa estructura incidía en el vínculo con su hija.

“Isa iba mucho con su padre, después dejó de ir por temas que ocurrieron”, afirmó, sin dar mayores detalles sobre esas situaciones. Luego, agregó que cuando el hombre se separó, la nena perdió interés en continuar con las visitas porque ya no estaban algunas de las personas con las que compartía tiempo allí.

La comediante insistió en que no pretende trasladarle el conflicto a su hija. Frente a la observación de Barbieri sobre la ausencia de enojo en su relato, respondió con una frase breve: “Ya está”.

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