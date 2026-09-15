Viajaba por la Autopista Buenos Aires-La Plata y le arrojaron una piedra desde un puente: “No me maté de pedo”

“Imagínense lo que fue que hasta atrás llegaron los vidrios, Fue un susto”, reclamó Ezequiel Bustos, la víctima del hecho ocurrido desde un puente de la autovía (@ezeconfusa)

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Un joven de Florencio Varela mostró en su cuenta de la red Instagram las consecuencias de un brutal ataque sufrido a su vehículo durante la madrugada del lunes en el kilómetro 14 de la Autopista Buenos Aires-La Plata.

Ezequiel Bustos mostró un video con imágenes del parabrisas de su automóvil totalmente astillado, del lado del conductor, y restos de vidrio en el interior del habitáculo reflejaron el brutal piedrazo que le arrojaron desde un puente de la autovía con el objetivo de que frene el vehículo y lo roben, algo que no sucedió y no terminó en tragedia de milagro.

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Los resultados del brutal impacto de la piedra que pegó contra el cristal del auto de Ezequiel Bustos que transitaba de madrugada por la AU Buenos Aires-La Plata (@ezeconfusa)

La víctima afirmó que un objeto fue arrojado desde un puente, a la altura de Wilde, y que el impacto le provocó “un susto” mientras transitaba junto a otros vehículos. “Fue anoche (domingo) a las tres de la mañana, sentido La Plata, pasando la YPF. Hay un puente ahí, hay como un puentecito. Bueno, se ve que desde ahí me tiraron algo, no sé qué, pero me estalló el vidrio”, relató mientras filmó el interior del coche.

Y prosiguió con el relato del violento episodio, ante el móvil del canal TN: “No vi ni qué era (lo que le tiraron), no paré porque vi gente acercándose a 200 metros de la autopista pero varios metros más adelante me detuve a un costado”. Y en su posteo en redes agregó que al instante del ataque, afortunadamente, no atinó a doblar. “Por suerte no frené ni maniobré para un lado o para el otro (en el momento del impacto) porque venían más coches, pero bueno, acá el resultado, la verdad que hoy domingo no responde nadie por teléfono”, dijo consternado mientras filmaba el interior del habitáculo. “Imagínense lo que fue que hasta atrás llegaron los vidrios”, reclamó.

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“Esto da mucha bronca, porque cero seguridad en la autopista Buenos Aires / La Plata. No me maté de pedo”, posteó indignado en redes. Y agregó, ante TN, que bajó en el peaje Berazategui a reportar el ataque pero no había nadie. Y sumó en su posteo: “Llamé por teléfono, no me atiende nadie, así que voy a ver cómo lo resuelvo legalmente, porque sí, si bien uno va y te lo cambian, pero bueno, tiene un costo, más allá económico, de tiempo. Así que quisiera saber si alguien va a responder desde la autopista, ¿no?, porque esto es falta de seguridad“, consultó en su publicación de la red Instagram.

Y preguntó en redes para que lo asesoren ante la gravedad del hecho: “Si alguien me puede dar alguna pista por dónde arrancar. Yo ya telefónicamente traté de hacerlo, voy a ver por algún mail, alguna manera, desde la página, voy a ver si me dan alguna respuesta”, ante un aluvión de respuestas de cómo proceder ante la empresa que concesiona la autovía.

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"Me tiraron con no se qué", dijo Ezequiel Bustos ante el estupor por la violencia del impacto sufrido en el parabrisas a la altura del conductor ((@ezeconfusa))

Bustos dijo ante la señal de noticias que en AUBASA (Autopistas de Buenos Aires, la empresa que concesiona la autovía) le dijeron que envíe un e-mail para hacer su descargo y le dijeron que en cinco días le iban a dar una respuesta, ante la solicitud del registro de cámaras en la zona. Y también hizo la denuncia en la comisaría de Wilde. “Me tuvieron como tres horas, eso también es otro problema, y la gente del seguro del auto me dijeron que están buscando al proveedor para que me cambien el parabrisas”, agregó Bustos.

Y dejó una advertencia para el resto de los conductores que transitan la zona: “tengan cuidado que, que esto, por lo que vi, está pasando seguido y no hay seguridad en la autopista”. Así que bueno, el que me pueda dar una mano en el sentido de alguna información, se lo agradezco mucho”, cerró.

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