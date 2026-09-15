Más de 26 mil conductores han sido sancionados en Honduras por infringir la Ley de Tránsito

Jairo Ramos informó que cerca de 2.200 conductores fueron detectados manejando bajo los efectos del alcohol en los operativos de la DNVT. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La aplicación de controles viales se ha intensificado en Honduras durante 2026 y ya deja más de 26.000 conductores sancionados por diferentes infracciones a la Ley de Tránsito, de acuerdo con cifras de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

Jairo Ramos, jefe de la DNVT en la zona norte, informó que del total de conductores sancionados, aproximadamente 2.200 fueron detectados manejando bajo los efectos del alcohol, una de las conductas que representa un mayor riesgo para quienes circulan por las carreteras del país.

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Los datos corresponden a un corte elaborado por la unidad de estadística de la institución y contemplan faltas clasificadas como leves, graves y muy graves.

Según Ramos, el número de infracciones acumuladas en lo que va de 2026 podría terminar superando el total registrado durante todo el año anterior, debido al incremento de los operativos y de la presencia de agentes en diferentes puntos de control.

Más vigilancia en las carreteras

El funcionario atribuyó el aumento de las sanciones principalmente al fortalecimiento de las operaciones de la DNVT, así como al incremento del personal destinado a las labores de vigilancia y control.

Ramos explicó que las autoridades han implementado diferentes estrategias con el objetivo de reducir los accidentes de tránsito y, especialmente, evitar que las imprudencias al volante continúen provocando muertes en las carreteras hondureñas.

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La presencia de agentes en las vías permite detectar conductas que pueden poner en peligro tanto a los conductores como a pasajeros, peatones y otros usuarios de las carreteras.

Entre las infracciones identificadas se encuentran las relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas antes de conducir, además de otras faltas que pueden derivar en accidentes cuando los conductores no respetan las normas establecidas.

Conductores bajo los efectos del alcohol

De los más de 26.000 conductores sancionados, cerca de 2.200 fueron detectados en esa condición. La cifra es la que más preocupa a las autoridades.

Las autoridades de Honduras reforzaron la vigilancia en las carreteras para reducir accidentes de tránsito y evitar muertes por imprudencias al volante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conducción bajo los efectos del alcohol reduce la capacidad de reacción y puede aumentar considerablemente el riesgo de provocar un accidente, razón por la cual los controles dirigidos a detectar este tipo de infracciones forman parte de las acciones de prevención de la DNVT.

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Las autoridades buscan que los operativos no se limiten a imponer sanciones, sino que también contribuyan a generar mayor conciencia entre los conductores sobre las consecuencias que puede tener una decisión irresponsable al momento de tomar el volante.

Además de las inspecciones a vehículos particulares, la DNVT ha incrementado los controles sobre las unidades del transporte público, especialmente después de recibir denuncias de ciudadanos.

Ramos informó que durante el último fin de semana fueron decomisadas seis unidades luego de que usuarios reportaran presuntas irregularidades mediante videos y otras pruebas.

Las denuncias permitieron a las autoridades identificar comportamientos considerados peligrosos durante la prestación del servicio de transporte. Entre las conductas señaladas se encuentran maniobras en las que conductores presuntamente disputaban la vía con otros vehículos, no respetaban las señales de tránsito y cruzaban semáforos en rojo.

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También fueron reportados casos de unidades que circulaban sobre las aceras y vehículos que trasladaban pasajeros por encima de la capacidad permitida.

La DNVT considera que las denuncias ciudadanas se han convertido en un elemento importante para detectar posibles infracciones en el transporte público. Los videos enviados por usuarios permiten a las autoridades conocer situaciones que ocurren durante los recorridos y que, en algunos casos, los agentes no podrían detectar directamente.

Los videos y reportes de usuarios permiten a la DNVT verificar maniobras peligrosas en el transporte público y aplicar sanciones por seguridad vial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de esos reportes, los equipos de la DNVT realizan las verificaciones correspondientes y determinan si existen elementos para aplicar las sanciones establecidas por la legislación.

Reducir accidentes y muertes

Las autoridades llaman a los ciudadanos a continuar reportando las conductas que representen un riesgo para la seguridad vial, especialmente cuando se trate de maniobras que puedan poner en peligro a pasajeros, peatones u otros conductores.

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El incremento de las sanciones forma parte de una estrategia más amplia de la DNVT para reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito y reducir los accidentes en las carreteras.

Ramos señaló que el aumento de la actividad operativa, junto con la incorporación de más personal y las estrategias de control, ha permitido elevar la cantidad de infracciones detectadas.

“Aunque un mayor número de sanciones no significa por sí mismo una reducción de los accidentes, las autoridades consideran que una vigilancia constante puede contribuir a disuadir conductas peligrosas y promover el respeto a las normas.” El desafío continúa siendo reducir las acciones imprudentes que pueden terminar en colisiones y, en los casos más graves, cobrar vidas.

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