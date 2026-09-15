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Dinamarca denunció que un buque de guerra ruso disparó dos begalas hacia un helicóptero en el mar Báltico

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo que este acto “irresponsable” tienen como objetivo intimidar y sembrar la discordia. El embajador del Kremlin en Copenhague fue convocado a dar explicaciones

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. Ritzau Scanpix/Henning Bagger/vía REUTERS
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. Ritzau Scanpix/Henning Bagger/vía REUTERS
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Dinamarca ha convocado al embajador de Rusia por el lanzamiento de dos bengalas desde un buque de guerra ruso hacia un helicóptero en el mar Báltico, informaron el ejército y la cancillería daneses.

“Uno de los helicópteros Fennec fue blanco hoy (lunes) de bengalas durante una operación fotográfica de rutina cerca de una fragata rusa localizada en aguas internacionales, frente a Gedser”, la ciudad más austral de Dinamarca, indicó el ejército danés en un comunicado difundido el lunes a última hora. Una de las bengalas “pasó muy cerca del aparato”, añade.

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La primera ministra danesa Mette Frederiksen lo calificó de acto “irresponsable”. “Las acciones rusas tienen como objetivo intimidar y sembrar la discordia. No tendrán éxito. No cederemos”, escribió este martes en un comunicado.

Su ministro de Relaciones Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, también lo consideró “totalmente inaceptable”. “El embajador de Rusia ha sido convocado para que dé explicaciones sobre este incidente”, añadió la cancillería en un comunicado este martes.

Según las autoridades danesas, la fragata disparó dos bengalas, una de las cuales pasó a poca distancia del helicóptero, pero no se produjeron daños materiales ni personales.

“Es completamente inaceptable, por eso el embajador ruso ha sido llamado a una reunión sobre lo ocurrido”, escribió este martes en la red social X el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen.

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Vista aérea de un buque de guerra gris con el número 337 en el casco, navegando en aguas azules. El fondo muestra montañas cubiertas de nieve y árboles
Las autoridades danesas informaron de que la fragata lanzó dos bengalas, una de las cuales pasó cerca del helicóptero, sin causar daños ni heridos.

Rasmussen aseguró que el incidente podría haber puesto en peligro “vidas humanas” y que Dinamarca trabaja para que todo el tráfico marítimo pueda navegar “en paz” por aguas danesas, “pero Rusia cambia de forma gradual el límite de lo que considera un comportamiento aceptable”.

El suceso ocurrió el lunes, el mismo día en que aviones de combate de la OTAN derribaron un dron sobre Lituania; se trata del incidente de seguridad más reciente en el flanco oriental de la alianza durante la guerra de Rusia contra Ucrania.

“Hoy, un helicóptero Fennec de la fuerza aérea fue objeto de disparos de bengalas mientras realizaba una operación rutinaria de fotografía de una fragata rusa que se encontraba en aguas internacionales, frente a Gedser”, declararon las fuerzas armadas a última hora del lunes.

El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, habla durante una rueda de prensa. EFE/Octavio Guzmán
El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, habla durante una rueda de prensa. EFE/Octavio Guzmán

La fragata disparó “dos bengalas hacia el helicóptero. Una de ellas pasó muy cerca de la aeronave”, añadieron.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, calificó el incidente de “acción temeraria por parte de Rusia”.

“Las acciones rusas buscan intimidar y dividir. No lo conseguirán. No vacilaremos”, afirmó Frederiksen en un comunicado publicado en X.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, declaró que tales acciones eran “completamente inaceptables y podrían haber puesto en peligro vidas humanas”.

“Por ello, he convocado al embajador ruso para abordar el incidente”, señaló en un comunicado enviado a la agencia AFP.

“Rusia está desplazando gradualmente los límites de lo que considera un comportamiento aceptable”, advirtió.

“Es algo que no podemos aceptar”, afirmó.

Los medios de comunicación daneses informaron que el ministro de Defensa, Jeppe Bruus, había convocado a representantes de los partidos parlamentarios a una reunión informativa sobre el incidente en la sede del Ministerio de Defensa.

Las tensiones en la zona del mar Báltico se han intensificado notablemente desde la invasión rusa de Ucrania en 2022.

(Con información de agencias)

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