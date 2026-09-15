Congresista pide frenar la deportación de periodista nicaragüense detenido por ICE

U.S. Representative Maria Elvira Salazar speaks during a press conference on the U.S. strikes in Venezuela, in Doral, Miami-Dade County, Florida, U.S., January 3, 2026. REUTERS/Marco Bello

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La congresista republicana María Elvira Salazar pidió este lunes que las autoridades migratorias de Estados Unidos eviten la deportación del periodista nicaragüense Luis Galeano, detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida. La legisladora sostuvo que un eventual regreso a Nicaragua lo expondría a riesgos debido a las medidas que el régimen de Daniel Ortega tomó contra él por su trabajo periodístico.

“Luis no puede terminar en manos de la misma dictadura que lo persiguió”, afirmó Salazar en un comunicado que publicó en su cuenta de X. La representante, republicana por Florida e hija de inmigrantes cubanos, señaló que el comunicador “pagó un precio muy alto por decirle la verdad al mundo” acerca de la administración que encabezan Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.

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Salazar indicó que aún recopila información sobre el arresto y reclamó una revisión del caso. “Devolverlo a su país sería ponerlo en peligro real”, planteó la congresista, según el texto difundido por la agencia EFE.

Galeano, de 48 años, salió de Nicaragua en diciembre de 2018, luego de que un juez de Managua emitiera una orden de captura en su contra. Su partida ocurrió durante la crisis social y política que sacudió al país desde abril de ese año, tras las protestas contra el gobierno y la posterior represión estatal.

Galeano fue privado de su nacionalidad en 2023

El periodista figura entre las 94 personas que Nicaragua declaró “traidoras a la patria” el 15 de febrero de 2023. La resolución incluyó la pérdida de la nacionalidad nicaragüense y el decomiso de bienes, de acuerdo con las decisiones adoptadas por las autoridades del país centroamericano.

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En aquella lista también aparecieron el escritor Sergio Ramírez; la escritora Gioconda Belli; el obispo auxiliar de Managua Silvio Báez; la defensora de derechos humanos Vilma Núñez; el periodista Carlos Fernando Chamorro y el excomandante sandinista Luis Carrión.

La esposa de Galeano confirmó a periodistas que el comunicador trabajaba como conductor de Uber cuando agentes migratorios lo detuvieron. Más tarde, el periodista logró contactarla desde una dependencia policial de Orlando, en Florida.

La situación reavivó la preocupación por el destino de los nicaragüenses que fueron despojados de su ciudadanía y viven fuera de su país. La petición de Salazar se concentra en que las autoridades estadounidenses tengan en cuenta los antecedentes judiciales y políticos que afectan al periodista antes de definir cualquier medida migratoria.

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Periodistas nicaragüenses exiliadas se manifiestan para exigir libertad de prensa, sosteniendo pancartas, una bandera y un mapa de Nicaragua frente a un mural con la palabra "Nicaragua" y una cadena rota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La trayectoria de Galeano antes del exilio

Antes de abandonar Nicaragua, Galeano desarrolló parte de su carrera en el desaparecido diario El Nuevo Diario. También integró la delegación local de la Agencia EFE entre 2004 y 2006.

El comunicador transmitía además un programa en el canal 100 % Noticias, un medio que enfrentó acciones de la Policía Nacional y de organismos estatales. La señal fue allanada, mientras que el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) ordenó a las empresas de televisión por suscripción retirar el canal de su oferta.

Las oficinas de 100 % Noticias fueron decomisadas posteriormente. Esas acciones formaron parte de la presión que distintos medios, periodistas y opositores denunciaron en Nicaragua en los años siguientes.

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La legisladora de Florida no precisó qué gestiones inició ante el ICE ni informó si Galeano cuenta con una audiencia migratoria programada. Su pronunciamiento pidió que el caso se evalúe bajo el riesgo que, según afirmó, enfrentaría el periodista si fuera enviado a Nicaragua.