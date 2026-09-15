La agenda de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, día 3: Argentina buscará más medallas en natación, esgrima y gimnasia artística

La esgrima argentina logró múltiples medallas en Santa Fe 2026 (Secretaría de Deportes Rosario)

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Después de la gran jornada del martes para el equipo argentino, que cosechó 21 medallas en total, nueve de ellas de oro, lo que le permitió seguir en el 2° lugar del medallero, sigue la acción en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 que se desarrollan en Rosario, Santa Fe y Rafaela con una variada carta de disciplinas para disfrutar. Y en varias de ellas, Argentina buscará subirse al podio.

Así será el caso de la natación con Cecilia Dieleke y Macarena Ceballos como máximas figuras hasta el momento. En el Invencible Arena del Parque Independencia será el primer día de las finales individuales por aparatos para la gimnasia artística. También habrá otra vez actividad en el Provincial con la esgrima y se dará el estreno del voleibol y el golf. En el nuevo Centro de Tiro santafesino comenzará el tiro deportivo con Fernanda Russo y Julián Gutiérrez, finalista olímpico en París 2024.

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La agenda del día 3 de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026:

Sede Rosario

Acuáticos - Clavados (Centro Acuático)

13:00 | Trampolín de 3 metros individual femenino (Final): Azul Lihue Chiorazzo Rolandi y Auka Sosa.

Esgrima (Estadio Salvador Bonilla)

10:00 | Sable individual femenino (Preliminares): Candela Espinosa Veloso y Alicia Perroni. 12:30 | Espada individual masculino (Preliminares): Jesús Lugones Ruggeri y Alec Brooke. 17:00 | Finales y premiación.

Esports (Patio de la Madera)

14:00 | Valorant masculino (Semifinales): Enzo Brito, Facundo Chávez, Luciano Pensa, Jerónimo Quirno Costa, Federico Riveiro Nieto y Gabriel Villanueva.

Gimnasia artística (Invencible Arena)

16:20 | Finales de piso, barra fija, barras paralelas, arzones, anillas y salto masculino: Santiago Mayol, Daniel Villafañe, Matías Coralizzi, Ivo Chiapponi y Nahuel Pardo.

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16:20 | Finales de viga, piso, salto y barras asimétricas femenino: Emilia Acosta, Isabella Ajalla, Julieta Lucas, Rocío Saucedo, Delfina Estoco y Fila Dalinger.

Golf (Rosario Golf Club)

9:00 | Individual masculino, primera ronda: Miguel Ángel Carballo y Segundo Oliva Pinto.

9:00 | Individual femenino, primera ronda: Mía Yaya y Ana Giulano.

9:00 | Equipos mixtos, primera ronda: Miguel Ángel Carballo, Segundo Oliva Pinto, Mía Yaya y Ana Giulano.

Levantamiento de pesas (Gimnasio 5, Provincial)

14:00 | 57 kg femenino (Final): Martina Mendoza.

17:30 | 61 kg femenino (Final): María Luz Casadevall.

Natación (Centro Acuático)

A partir de las 9:00 | 100 metros mariposa femenino (Clasificaciones): Laila Chain y Lara Fernández.

100 metros mariposa masculino (Clasificaciones): Santiago Grassi y Ulises Cazau.

200 metros espalda femenino (Clasificaciones): Malena Santillán y Cecilia Dieleke.

50 metros pecho femenino (Clasificaciones): Macarena Ceballos y Martina Barbeito.

50 metros pecho masculino (Clasificaciones): Dante Nicola.

1.500 metros libre femenino (Clasificaciones): Delfina Dini.

1.500 metros libre masculino (Clasificaciones): Lucas Alba y Thiago Pizzini.

Relevo 4x100 metros libre femenino y masculino (Clasificaciones).

A partir de las 18:00 | Finales y premiación.

Cecilia Dieleke celebra una medalla de oro (Santa Fe 2026)

Patinaje artístico (Estadio Invencible Rosario)

10:00 | Libre femenino (Programa largo): Micaela Belén Lopetegui y Valentina Longo Fernández.

12:40 | Libre masculino (Programa largo): Juan Segundo Rodríguez y Franco Mastroianni Vito.

16:00 | Danza femenino (Free Dance): Delfina Veljanovich y Camila Tello.

18:00 | Danza masculino (Free Dance): Facundo Nieva Biza y Ulises Loiseau Buchele.

Patinaje velocidad (Estadio Invencible Rosario)

9:30 | 500 metros + D femenino (Clasificación): Micaela Siri.

10:00 | 500 metros + D masculino (Clasificación): Tobías González.

10:30 | 500 metros + D femenino (Semifinal).

10:45 | 500 metros + D masculino (Semifinal).

16:00 | 5.000 metros por puntos femenino (Final): Naiara Sagasti y Lucía Monje.

16:30 | 5.000 metros por puntos masculino (Final): Ken Kuwada y Benjamín Gader Baca Cau.

17:00 | 500 metros + D femenino (Final).

17:15 | 500 metros + D masculino (Final).

Pentatlón moderno (Estadio Municipal Jorge Newbery)

10:00 | Esgrima masculino (Semifinal A): Franco Serrano, Vladimir Dovichi y Nelson Espeleta.

15:00 | Esgrima masculino (Semifinal B): Franco Serrano, Vladimir Dovichi y Nelson Espeleta.

Vóleibol (Estadio Claudio Newell’s)

15:00 | Argentina vs. Paraguay, femenino (Clasificación)

Vóleibol playa (Rural Picadero)

13:00 | Argentina vs. Paraguay (Clasificación del noveno al 12° puesto): Amieva-Bueno.

14:00 | Argentina vs. Perú (Cuartos de final): Churin-Enríquez.

15:00 | Argentina vs. Brasil (Cuartos de final): Abdala-Ghigliazza.

17:00 | Argentina vs. Uruguay (Cuartos de final): Capogrosso-Capogrosso.

Sede Santa Fe

Bochas (Estación Belgrano)

8:30 | Argentina vs. Paraguay, petanca mixta (Grupo B): Candela Molina y Gabriel Alejandro Crespi.

9:30 | Argentina vs. Venezuela, volo individual femenino (Grupo B): Romina Soledad Bolatti.

11:00 | Punta raffa volo mixto (Tercera clasificación): Renzo Agustín Farías y Milagros Victoria Pereyra.

15:30 | Volo individual femenino (Tercera clasificación): Romina Soledad Bolatti.

17:00 | Petanca mixta (Tercera clasificación): Candela Molina y Gabriel Alejandro Crespi.

19:00 | Volo individual masculino (Segunda clasificación): Lucas Hecker.

Hockey sobre césped (Parque del Sur, Estadio ASH)

16:00 | Argentina vs. Uruguay, femenino (Todos contra todos)

Remo (Costanera Este)

9:00 | Doble par de remos cortos masculino, doble peso ligero femenino y masculino, dos remos largos sin timonel masculino y femenino e individual peso ligero femenino y masculino (Series).

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9:00 | Ocho remos largos con timonel mixto y un par de remos cortos femenino (Finales).

SUP (Laguna Setúbal)

12:00 | Sprint masculino, serie uno: Santino Basaldella y Lucía Clembosky.

12:00 | Sprint femenino, serie uno: Juliette Duhaime.

12:00 | Sprint masculino y femenino, serie dos.

12:00 | Sprint masculino y femenino, finales.

Tiro (Centro Internacional de Tiro)

9:00 | Pistola de aire de 10 metros mixto (Clasificación): Josefina Mella, Germán Coucas, Victoria Luna Avellaneda y Germán Zaupa.

9:00 | Skeet femenino (Clasificación, día uno): Mara Kucharski.

9:00 | Skeet masculino (Clasificación, día uno): Federico Gil y Ariel Romero.

10:40 | Pistola de aire de 10 metros mixto (Final).

12:30 | Rifle de aire de 10 metros mixto (Clasificación): Fernanda Russo, Alexis Eberhardt, Lola Sánchez y Julián Gutiérrez.

14:10 | Rifle de aire de 10 metros mixto (Final).

Julián Gutiérrez, finalista olímpico de tiro (REUTERS/Amr Alfiky)

Sede Paraná

Sóftbol (Estadio Mundialista de Sóftbol)

18:00 | Argentina vs. Bolivia, femenino (Preliminar).

20:30 | Argentina vs. Colombia, femenino (Preliminar).

Sede Rafaela

Boxeo (Invencible Rafaela)

15:00 | Hasta 70 kg masculino, Mateo Gabriel Tavone vs. Jorge Sabatel, de Uruguay (Cuartos de final)

15:00 | Hasta 80 kg masculino, Nahuel Roldán vs. Wanderley Pereira, de Brasil (Cuartos de final)

Ciclismo BMX freestyle (BMX Park)

14:30 | Individual femenino (Final): Analía Gabriela Zacarías.

16:30 | Individual masculino (Final): Manuel Turone.

Ciclismo de ruta (Ruta 34)

9:00 | Contrarreloj femenino (Final): Delfina Dibella.

11:30 | Contrarreloj masculino (Final): Mateo Kalejman.