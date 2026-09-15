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Platense irá por la hazaña contra Fluminense en busca del pase a las semifinales de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Tras la caída por 2-0 en el Maracaná, el Calamar intentará revertir el resultado contra los brasileños desde las 19 en Vicente López

Fluminense vs. Platense, Copa Libertadores
Fluminense se impuso 2-0 sobre Platense en el arranque de la serie en Brasil (Créditos: Fotobaires)
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Platense afrontará un histórico partido contra Fluminense en el Estadio Ciudad de Vicente López por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Luego de caer por 2-0 en el Maracaná, el Calamar debe revertir la serie contra el Flu frente a su gente. El partido, que iniciará a las 19:00, contará con el arbitraje del chileno Cristian Garay y será televisado por Disney+, Telefé y Fox Sports. El vencedor chocará en las semifinales contra el ganador de Palmeiras-Liga de Quito.

El cuadro brasileño se hizo fuerte en su casa y sacó una diferencia de dos goles gracias a las conversiones de Gustavo Nonato y Hulk, ambos en el primer tiempo. Más allá de la diferencia en el marcador, el Marrón contó con varias chances para acortar la distancia, aunque también necesitó de su arquero Juan Pablo Cozzani, principalmente con una atajada en el tiempo de descuento sobre Germán Cano.

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Con el objetivo de seguir avanzando en su primera participación en la Libertadores, Martín Palermo rotó el once titular el pasado fin de semana para regular las cargas físicas. En este contexto, cayó 2-1 contra Estudiantes en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi en La Plata por un gol en el último minuto de Guido Carrillo. Esto lo dejó en el 13° lugar de la zona A con nueve unidades, lejos de la zona de clasificación a los playoffs. Además, se ubica 26° en la Tabla Anual con 25 puntos.

Del otro lado, Fluminense también arriba con una derrota: perdió 3-1 contra Atlético Mineiro y cayó al cuarto puesto del Brasileirao con 45 unidades. El Flu llega en medio de un complejo momento, ya que en la última semana falleció Paulo Angioni, su director deportivo. Además, John Kennedy, una de sus figuras, se rompió los ligamentos cruzados y estará fuera de los terrenos de juego hasta el año que viene.

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Fluminense se impuso 2-0 en la ida contra Fluminense con goles de Nonato y Hulk (REUTERS/Ricardo Moraes)
Fluminense se impuso 2-0 en la ida contra Fluminense con goles de Nonato y Hulk (REUTERS/Ricardo Moraes)

“Da confianza en estos partidos decisivos. Sabemos que hay que tener ganas, compromiso e inteligencia para jugar. Nuestro equipo lo demostró. Cuando tuvimos que sufrir, sufrimos juntos, como contra (Independiente) Rivadavia, donde jugamos con un jugador menos, logramos mantener el resultado y ganar en los penaltis. Mañana es un partido importante y, como siempre digo, empieza 0-0. Tenemos que olvidar el resultado de casa y jugar un gran partido en equipo”, reconoció Hulk, referente de Fluminense, antes de la eliminatoria.

Platense logró llegar hasta esta instancia tras clasificar segundo en un grupo integrado por Corinthians, Independiente Santa Fe y Peñarol en la primera participación de su historia en el máximo certamen continental. En el segundo semestre, Palermo reemplazó a Walter Zunino en el banco y eliminó a Coquimbo Unido en los octavos de final: tras igualar 1-1 y sin goles en Chile, se impuso 7-6 en la tanda de penales para sellar su clasificación.

En la vereda opuesta, Fluminense también sacó su boleto a la fase de eliminación directa en el segundo puesto, por detrás de Independiente Rivadavia y delante de Bolívar y La Guaira. El sorteo delimitó que el Flu se mida contra la Lepra en los octavos de final. Después de un 0-0 en Brasil y un 1-1 en Mendoza —Agustín Canobbio fue expulsado en el complemento—, el Tricolor se quedó con la clasificación al imponerse en la tanda de penales por 5-4.

El ganador de la llave entre Platense y Fluminense se medirá contra el vencedor de la serie entre Palmeiras y Liga de Quito: el equipo brasileño ganó 1-0 la ida en su casa y el duelo se cerrará en Ecuador.

Posibles formaciones

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Iván Gómez, Franco Zapiola; Guido Mainero, Bautista Merlini, Juan Gauto y Leonardo Heredia. DT: Martín Palermo.

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva, Renê; Hércules, Martinelli, Paulo Henrique Ganso; Agustín Canobbio, Yeferson Soteldo y Hulk. DT: Marcão

Árbitro: Cristian Garay (Chile)

VAR: Juan Sepúlveda (Chile)

Estadio: Ciudad de Vicente López

Hora: 19.00

TV: Disney+, Telefé y Fox Sports

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