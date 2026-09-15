Economía

Cambio de estrategia: el BCRA recalibra una de sus metas para evitar tensiones sobre el dólar y las tasas

La autoridad monetaria redujo la compra de divisas luego de cumplir su objetivo anual. Busca evitar presiones cambiarias e impulsar el crédito

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili
El Banco Central acumuló más de USD 14.200 millones en compras de divisas durante 2026 y superó la meta anual acordada con el FMI. (Foto: Gustavo Gavotti)
Guardar

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) redujo el ritmo de compra de reservas internacionales en las últimas semanas y privilegia su atención en la estabilidad del dólar y las tasas de interés. La decisión responde a una menor oferta estacional de moneda extranjera, aunque también busca evitar que las compras oficiales sumen presión sobre la cotización.

En lo que va del 2026, el BCRA acumuló compras por más de USD 14.200 millones, una cifra que superó el objetivo anual de USD 10.000 millones pactado con el FMI. Sin embargo, la dinámica cambió en el último mes, cuando las adquisiciones oficiales exhibieron una clara reducción. La evolución del mercado cambiario dejó en evidencia la dificultad para sostener, al mismo tiempo, una fuerte compra de dólares, una cotización sin presiones y tasas de interés bajas.

PUBLICIDAD

“A lo largo de 2026 el BCRA venía logrando 3 cosas a la vez: dólar calmo, tasas bajas y elevadas compras de divisas. Ya no puede: en las últimas semanas viene priorizando estabilidad cambiaria y de tasas, resignando compra de divisas. La semana pasada sumó sólo USD 42 millones”, comentó Lorenzo Sigaut Gravina, el director de análisis macroeconómico de Equlibra.

Sigaut Gravina agregó que el BCRA compró apenas USD 42 millones durante la semana pasada. La cifra reflejó la desaceleración de las compras en comparación con el volumen acumulado durante el año. Para Equilibra, la entidad eligió sostener la estabilidad cambiaria y un nivel bajo de tasas, aun cuando esa decisión implicó resignar parte del ritmo de acumulación de reservas.

PUBLICIDAD

El Banco Central compró USD 42 millones la semana pasada. (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)
El Banco Central compró USD 42 millones la semana pasada. (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

Presiones electorales

En ese mismo sentido, la consultora EconViews señaló que uno de los desafíos del Gobierno es llegar a mitad de 2027 con un nivel mayor de reservas y con un programa financiero relativamente despejado, ya que eso le permitiría atravesar la volatilidad electoral con menores riesgos. La firma recordó el antecedente de 2025 y sostuvo que la administración registró avances durante 2026: las reservas netas llegaron a cerca de USD 10.000 millones y las líquidas alcanzaron 28.000 millones de dólares.

En ese sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, pronosticó que el próximo año no tendrá las características habituales de un período electoral, porque, a su juicio, el Gobierno llegará en una posición más sólida que en las legislativas de 2025. Entre otros factores, el equipo económico destaca los swaps con Estados Unidos y China, un mayor nivel de reservas internacionales del Banco Central y el programa financiero previsto hasta el final del mandato de Javier Milei.

EconViews planteó que la principal duda consiste en determinar si el ritmo de compra de divisas podrá sostenerse mientras el Gobierno intenta mantener un dólar estable. Septiembre mostró esa tensión con el promedio de adquisiciones diarias más bajo del año, de apenas USD 14 millones por día. El dato se ubicó por debajo del ritmo que permitió al BCRA superar el objetivo anual acordado con el FMI.

El informe de la firma del economista Miguel Kiguel consideró que podría existir espacio para reforzar las compras si se recomponen los flujos financieros y si los precios de las materias primas mantienen su evolución. En esa línea, destacó que la soja subió 11% en el último mes. Esa mejora en la cotización del principal producto de exportación argentino puede incidir sobre la oferta de dólares ya que, según estimaciones de la consultora Outlier, la liquidación pendiente llega con un stock valorizado en torno a los 18.000 millones dólares.

Lo que espera el BCRA

El BCRA sigue de cerca la liquidación de los títulos que empresas y gobiernos subnacionales colocaron en el mercado internacional. El vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, presentó datos sobre ese flujo de divisas durante la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se realizó en Iguazú.

Según el gráfico expuesto por el funcionario, las emisiones de deuda de empresas y provincias alcanzaron los 20.200 millones de dólares. De ese total, USD 15.800 millones ingresaron al mercado libre de cambios. Los USD 4.400 millones restantes aún no se liquidaron, un monto que el Banco Central monitorea por su posible impacto sobre la oferta de dólares.

infografia

La cifra puede ser mayor tras la reciente emisión de YPF en el mercado internacional por 1.200 millones de dólares. La información disponible no precisó el monto de esa operación ni el volumen que eventualmente podría ingresar al mercado local, pero señaló que el saldo pendiente de liquidación podía resultar mayor.

Para el BCRA, el seguimiento de las Obligaciones Negociables (ONs) y de la deuda subsoberana adquirió más relevancia a partir del menor ritmo de compras. Cuando una empresa o una provincia obtiene financiamiento en moneda extranjera y liquida esos recursos en el mercado, aumenta la disponibilidad de dólares y la entidad puede comprar sin generar una presión adicional sobre el tipo de cambio.

Buena parte de las compras de reservas realizadas por el BCRA durante el año se explicó por esos flujos de deuda. Las emisiones corporativas y provinciales aportaron divisas al mercado libre de cambios y permitieron que la autoridad monetaria interviniera con mayor margen. La diferencia de USD 4.400 millones entre las colocaciones y los fondos ya liquidados representa, por lo tanto, un dato relevante para evaluar la oferta futura. Si esos recursos ingresan al mercado, el BCRA podría contar con nuevos dólares para adquirir. La posibilidad dependerá de la decisión de cada empresa o gobierno subnacional respecto del uso y la liquidación de los fondos obtenidos.

La oferta de dólares de empresas y provincias puede darle margen a la BCRA para incrementar las reservas sin presionar sobre el tipo de cambio. A la vez, el Gobierno deberá seguir la evolución del riesgo país, de las tasas internacionales, de los precios de la soja y de los flujos financieros. Esas variables incidirán sobre la disponibilidad de divisas y sobre la capacidad de atender los compromisos previstos para 2027.

Temas Relacionados

Banco CentralLuis CaputoSantiago BausiliDólarReservasTasasÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuánto cuesta criar un hijo en la Argentina según su edad y cuál fue el aumento en el último año

En agosto las canastas de crianza medidas por el Indec subieron por encima del índice de inflación

Cuánto cuesta criar un hijo en la Argentina según su edad y cuál fue el aumento en el último año

ANSES: quiénes cobran hoy, martes 15 de septiembre de 2026

El calendario continúa con pagos para jubilados, pensionados y asignaciones, según la terminación del DNI. Los montos incorporan una suba del 2,11% y, en algunos casos, un refuerzo de $70.000

ANSES: quiénes cobran hoy, martes 15 de septiembre de 2026

Promulgaron el tratado de libre comercio entre el Mercosur y Singapur

La medida, ratificada mediante la Ley 27.819, establece el primer vínculo comercial de la región con el sudeste asiático y busca captar nuevas inversiones en sectores estratégicos

Promulgaron el tratado de libre comercio entre el Mercosur y Singapur

Milei presenta hoy el proyecto de Presupuesto 2027: cuáles son las expectativas de los especialistas

Este martes el Gobierno va a girar a la Cámara de Diputados sus estimaciones de ingresos y gastos para el próximo año además de lo que espera que pase con las variables macroeconómicas clave

Milei presenta hoy el proyecto de Presupuesto 2027: cuáles son las expectativas de los especialistas

Por una baja en la recaudación, el Gobierno dio marcha atrás con una medida clave que beneficiaba a las pymes

Desde hoy ya no podrán depositar ni pagar con cheques desde sus cuentas bursátiles. La operatoria les permitía a las empresas el eludir el impuesto a los débitos y créditos. Fuerte reacción negativa entre los agentes bursátiles y cámaras del sector

Por una baja en la recaudación, el Gobierno dio marcha atrás con una medida clave que beneficiaba a las pymes

DEPORTES

Copa Davis: la Selección Argentina de tenis tuvo su primer entrenamiento en Neuquén

Copa Davis: la Selección Argentina de tenis tuvo su primer entrenamiento en Neuquén

Platense irá por la hazaña contra Fluminense en busca del pase a las semifinales de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Polémica con el hijo de una leyenda del fútbol: sufrió un accidente de tránsito, lo acusaron de dar positivo de drogas y publicó el test

Un ex jugador de Boca Juniors que brilla en Europa podría ser convocado para la selección de Italia

Boca Juniors y San Pablo definirán en Brasil el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

TELESHOW

Dani La Chepi habló de la deuda alimentaria del padre de su hija: “No había recibido un peso hasta ayer”

Dani La Chepi habló de la deuda alimentaria del padre de su hija: “No había recibido un peso hasta ayer”

Antonio Carrizo, la voz de la radio, a 100 años de su nacimiento

Gran Hermano tiene a sus dos finalistas: quién fue eliminada el lunes y quedó tercera en medio de un escándalo

Darío Barassi presentó a su hija Emilia por primera vez en televisión: “Te amo, mi amor”

Luana Fernández, exjugadora de Gran Hermano, habló por primera vez de su adicción al juego: “Apostaba bastante plata”

INFOBAE AMÉRICA

Más de 26 mil conductores han sido sancionados en Honduras por infringir la Ley de Tránsito

Más de 26 mil conductores han sido sancionados en Honduras por infringir la Ley de Tránsito

Congresista pide frenar la deportación de periodista nicaragüense detenido por ICE

Dinamarca denunció que un buque de guerra ruso disparó dos begalas hacia un helicóptero en el mar Báltico

Jane Goodall, primatóloga inglesa: “Miles de personas que dicen ‘amar’ a los animales se sientan una o dos veces al día a disfrutar de la carne de criaturas que han sido tratadas con una crueldad tremenda”

El día que Julia Roberts recordó la primera vez que leyó el guion de Notting Hill: “Qué estupidez sería hacer esto”