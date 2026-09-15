Cambio de estrategia: el BCRA recalibra una de sus metas para evitar tensiones sobre el dólar y las tasas

El Banco Central acumuló más de USD 14.200 millones en compras de divisas durante 2026 y superó la meta anual acordada con el FMI. (Foto: Gustavo Gavotti)

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) redujo el ritmo de compra de reservas internacionales en las últimas semanas y privilegia su atención en la estabilidad del dólar y las tasas de interés. La decisión responde a una menor oferta estacional de moneda extranjera, aunque también busca evitar que las compras oficiales sumen presión sobre la cotización.

En lo que va del 2026, el BCRA acumuló compras por más de USD 14.200 millones, una cifra que superó el objetivo anual de USD 10.000 millones pactado con el FMI. Sin embargo, la dinámica cambió en el último mes, cuando las adquisiciones oficiales exhibieron una clara reducción. La evolución del mercado cambiario dejó en evidencia la dificultad para sostener, al mismo tiempo, una fuerte compra de dólares, una cotización sin presiones y tasas de interés bajas.

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“A lo largo de 2026 el BCRA venía logrando 3 cosas a la vez: dólar calmo, tasas bajas y elevadas compras de divisas. Ya no puede: en las últimas semanas viene priorizando estabilidad cambiaria y de tasas, resignando compra de divisas. La semana pasada sumó sólo USD 42 millones”, comentó Lorenzo Sigaut Gravina, el director de análisis macroeconómico de Equlibra.

Sigaut Gravina agregó que el BCRA compró apenas USD 42 millones durante la semana pasada. La cifra reflejó la desaceleración de las compras en comparación con el volumen acumulado durante el año. Para Equilibra, la entidad eligió sostener la estabilidad cambiaria y un nivel bajo de tasas, aun cuando esa decisión implicó resignar parte del ritmo de acumulación de reservas.

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El Banco Central compró USD 42 millones la semana pasada. (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

Presiones electorales

En ese mismo sentido, la consultora EconViews señaló que uno de los desafíos del Gobierno es llegar a mitad de 2027 con un nivel mayor de reservas y con un programa financiero relativamente despejado, ya que eso le permitiría atravesar la volatilidad electoral con menores riesgos. La firma recordó el antecedente de 2025 y sostuvo que la administración registró avances durante 2026: las reservas netas llegaron a cerca de USD 10.000 millones y las líquidas alcanzaron 28.000 millones de dólares.

En ese sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, pronosticó que el próximo año no tendrá las características habituales de un período electoral, porque, a su juicio, el Gobierno llegará en una posición más sólida que en las legislativas de 2025. Entre otros factores, el equipo económico destaca los swaps con Estados Unidos y China, un mayor nivel de reservas internacionales del Banco Central y el programa financiero previsto hasta el final del mandato de Javier Milei.

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EconViews planteó que la principal duda consiste en determinar si el ritmo de compra de divisas podrá sostenerse mientras el Gobierno intenta mantener un dólar estable. Septiembre mostró esa tensión con el promedio de adquisiciones diarias más bajo del año, de apenas USD 14 millones por día. El dato se ubicó por debajo del ritmo que permitió al BCRA superar el objetivo anual acordado con el FMI.

El informe de la firma del economista Miguel Kiguel consideró que podría existir espacio para reforzar las compras si se recomponen los flujos financieros y si los precios de las materias primas mantienen su evolución. En esa línea, destacó que la soja subió 11% en el último mes. Esa mejora en la cotización del principal producto de exportación argentino puede incidir sobre la oferta de dólares ya que, según estimaciones de la consultora Outlier, la liquidación pendiente llega con un stock valorizado en torno a los 18.000 millones dólares.

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Lo que espera el BCRA

El BCRA sigue de cerca la liquidación de los títulos que empresas y gobiernos subnacionales colocaron en el mercado internacional. El vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, presentó datos sobre ese flujo de divisas durante la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se realizó en Iguazú.

Según el gráfico expuesto por el funcionario, las emisiones de deuda de empresas y provincias alcanzaron los 20.200 millones de dólares. De ese total, USD 15.800 millones ingresaron al mercado libre de cambios. Los USD 4.400 millones restantes aún no se liquidaron, un monto que el Banco Central monitorea por su posible impacto sobre la oferta de dólares.

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La cifra puede ser mayor tras la reciente emisión de YPF en el mercado internacional por 1.200 millones de dólares. La información disponible no precisó el monto de esa operación ni el volumen que eventualmente podría ingresar al mercado local, pero señaló que el saldo pendiente de liquidación podía resultar mayor.

Para el BCRA, el seguimiento de las Obligaciones Negociables (ONs) y de la deuda subsoberana adquirió más relevancia a partir del menor ritmo de compras. Cuando una empresa o una provincia obtiene financiamiento en moneda extranjera y liquida esos recursos en el mercado, aumenta la disponibilidad de dólares y la entidad puede comprar sin generar una presión adicional sobre el tipo de cambio.

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Buena parte de las compras de reservas realizadas por el BCRA durante el año se explicó por esos flujos de deuda. Las emisiones corporativas y provinciales aportaron divisas al mercado libre de cambios y permitieron que la autoridad monetaria interviniera con mayor margen. La diferencia de USD 4.400 millones entre las colocaciones y los fondos ya liquidados representa, por lo tanto, un dato relevante para evaluar la oferta futura. Si esos recursos ingresan al mercado, el BCRA podría contar con nuevos dólares para adquirir. La posibilidad dependerá de la decisión de cada empresa o gobierno subnacional respecto del uso y la liquidación de los fondos obtenidos.

La oferta de dólares de empresas y provincias puede darle margen a la BCRA para incrementar las reservas sin presionar sobre el tipo de cambio. A la vez, el Gobierno deberá seguir la evolución del riesgo país, de las tasas internacionales, de los precios de la soja y de los flujos financieros. Esas variables incidirán sobre la disponibilidad de divisas y sobre la capacidad de atender los compromisos previstos para 2027.

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