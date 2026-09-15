205 años de independencia en Guatemala: el arzobispo Gonzalo de Villa, Bernardo Arévalo en primera fila y una advertencia contra culpar a otros

El arzobispo Gonzalo de Villa cuestionó en el tedeum por la independencia de Guatemala la tendencia a culpar a otros por los problemas nacionales. (Cortesía para Infobae América)

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El arzobispo metropolitano de Guatemala Gonzalo de Villa cuestionó la tendencia a culpar a otros durante el Tedeum por los 205 años de independencia de Guatemala, celebrado el lunes 14 de septiembre en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Guatemala.

Ante autoridades de los tres poderes del Estado, el religioso pidió revisar las responsabilidades propias frente a los problemas nacionales. “La tentación es echarle la culpa a otros”, advirtió en una homilía donde hizo llamados a la paz, el diálogo y la atención de los sectores vulnerables.

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El presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera participaron de la ceremonia de acción de gracias, junto con otros integrantes del Gobierno. El acto formó parte de la agenda oficial previa a la conmemoración del 15 de septiembre.

La homilía planteó que Guatemala enfrenta conflictos que no se explican únicamente por factores externos. El arzobispo sostuvo que las instituciones, los liderazgos políticos, el sector privado, las organizaciones sociales y las iglesias deben examinar su propia conducta antes de señalar responsabilidades ajenas.

El mensaje cuestionó las divisiones y la falta de acuerdos

De Villa tomó como punto de partida una lectura de la carta de Pablo a los Corintios. A partir de ese pasaje, afirmó que no se pueden celebrar reuniones que causen “más daño que provecho”.

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El mensaje apuntó a las dinámicas que, según expuso, se repiten en las principales instituciones del país. Mencionó al Congreso, el Organismo Judicial y el Ejecutivo, además de los espacios locales de decisión.

La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, fue la primera en llegar al Tedeum en la Catedral Metropolitana. (Cortesía para Infobae América)

El arzobispo señaló que esas reuniones pueden reflejar divisiones, intereses enfrentados, conflictos sin solución y falta de disposición para dialogar. También aludió a manipulaciones en los medios y a la dificultad para alcanzar decisiones que ayuden a la población.

En ese marco, reconoció que existen circunstancias que exceden la capacidad de acción de los guatemaltecos. Citó las guerras que aumentan el precio del petróleo y la sequía extrema que afecta a buena parte del territorio nacional.

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La pregunta, planteó, es cómo responder ante esos daños sin convertirlos en una excusa para evadir responsabilidades. “¿Qué quieren que les diga? ¿Que los alabe en esto? No los alabo”, expresó al retomar la frase final de Pablo.

La advertencia sobre los dirigentes alcanzó a todos los sectores

El arzobispo también evocó el Evangelio y la pregunta atribuida a Jesús: “¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No se caerán juntos al mismo hoyo?”.

La advertencia del tedeum alcanzó a la Presidencia, el Congreso, alcaldías, Cocodes, Comudes, Codedes, sindicatos y sector privado por prácticas que frenan el crecimiento de Guatemala. (Cortesía para Infobae América)

De Villa aclaró que no se refería a discapacidades visuales. Usó la imagen para interpelar a quienes ejercen influencia o autoridad y para preguntar: “¿A quién guiamos?”.

Según expuso, en distintos niveles de la sociedad se colocan obstáculos para que otros fracasen. El señalamiento incluyó a la Presidencia, el Congreso, los diputados distritales, las alcaldías y las estructuras comunitarias.

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También mencionó a los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes), los Consejos Municipales de Desarrollo (Comudes) y los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes). A esa lista sumó al sector privado, líderes sindicales y “mafiosos de toda especie y de diferente rango”.

El religioso advirtió que los intereses corruptos y las maniobras de diverso tipo impiden el crecimiento del país. Afirmó que esas prácticas alimentan odios, rencores y violencia, tanto encubierta como abierta.

En esa parte de la homilía, vinculó el deterioro social con homicidios y asesinatos. El planteo evitó concentrar la responsabilidad en un solo actor y extendió el llamado a toda la sociedad.

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La imagen de la paja y la viga incluyó a las iglesias

El arzobispo retomó otro pasaje evangélico: el de quien observa la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga en el propio. El mensaje fue dirigido a todos los estratos sociales.

El Arzobispo Metropolitano de Guatemala, Gonzalo de Villa, pronuncia una homilía durante el Tedeum, donde participaron autoridades de los tres poderes del Estados guatemalteco. En su mensaje hizo un llamado a la reflexión sobre las responsabilidades de toda la sociedad, principalmente a los Gobernantes sobre la coyuntura nacional

De Villa reconoció que las iglesias han sido fuente de ánimo para muchas personas. A la vez, admitió que también han provocado escándalo dentro de la sociedad guatemalteca.

“Que nadie se excluya”, fue la idea central de ese llamado a la revisión individual y colectiva. El religioso pidió que cada persona examine si tiene una “viga” en su propio ojo antes de concentrarse en las faltas de los demás.

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El tedeum incluyó lecturas, salmos, la proclamación del Evangelio y la homilía. Luego se entonó el himno de acción de gracias, que forma parte de la tradición vinculada al Acta de Independencia.

La ceremonia concluyó sin el acto de comunión. Los asistentes interpretaron el Himno Nacional de Guatemala al finalizar la oración en la Catedral Metropolitana.

El mensaje final del arzobispo fijó una prioridad para el país: que la sociedad y el Estado orienten sus decisiones hacia quienes enfrentan mayor vulnerabilidad. “Nuestro norte al final tiene que ser preocuparnos” por esas personas y actuar de acuerdo con esa obligación, sostuvo.

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