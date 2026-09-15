Teleshow

Julián Weich confirmó su boda secreta con Jennifer De la Rosa, su pareja desde hace 7 años: “Estamos casados”

El conductor reveló al aire de ¡Qué mañana!, su programa de El Nueve, que formalizó su relación durante una reunión íntima. Quién es la chef mexicana que lo conquistó

El conductor reveló al aire de ¡Qué mañana!, su programa de El Nueve, que formalizó su relación durante una reunión íntima (Video: ¡Qué mañana!/ El Nueve)
Guardar

Julián Weich confirmó que se casó con Jennifer De la Rosa tras siete años de relación, en una ceremonia íntima celebrada el viernes 11 de septiembre que sorprendió a varios invitados: habían sido convocados a lo que creían que era un cumpleaños. El conductor ratificó el matrimonio el lunes, durante su programa en El Nueve.

La pareja resolvió mantener el enlace fuera de la exposición pública, en línea con el perfil reservado que sostuvo desde el inicio de su vínculo. La noticia trascendió durante el fin de semana y fue confirmada por Weich al aire de ¡Qué mañana!.

PUBLICIDAD

Con la marcha nupcial de fondo y los aplausos de sus compañeros, el conductor evitó dar detalles sobre la celebración. Primero bromeó: “Seguimos casados”, cuando le reprocharon no haber contado la novedad, y más tarde fue directo: “Estamos casados”.

julián weich jennifer de la rosa
Julián Weich y Jennifer De la Rosa se casaron en una ceremonia íntima tras siete años de relación (Instagram)

Weich agregó que llevaba “como dos días” de matrimonio. La reacción en el estudio contrastó con la reserva que había rodeado la ceremonia, de la que incluso algunos allegados no conocían el verdadero motivo. La primera señal pública surgió en una publicación de Instagram de un empresario gastronómico amigo de la pareja, que después fue eliminada. En la imagen, Weich y De la Rosa aparecían brindando con copas en alto.

PUBLICIDAD

El invitado contó que había llegado convencido de que asistiría a una fiesta de cumpleaños. “Fuimos inocentemente pensando que era un simple cumpleaños, llegamos un poquito tarde y nos encontramos con la jueza casándolos en vivo y en directo”, relató.

julián weich jennifer de la rosa
La pareja sorprendió a sus invitados, convocados inicialmente a lo que parecía ser un cumpleaños. El conductor confirmó el casamiento al aire de ¡Qué mañana!, por El Nueve

La sorpresa fue total entre quienes desconocían el plan. “No entendíamos nada, quedamos en shock total, pero qué hermosa locura”, escribió el amigo, que describió el encuentro como un momento rodeado de “gente hermosa y pura buena vibra”.

De la Rosa también dejó una pista en sus redes sociales. Publicó una foto frente a una torta de chocolate decorada con flores rojas y la acompañó con una frase que aludía al giro de la reunión: “Un cumpleaños distinto, lleno de emociones y lindas sorpresas”.

Jennifer De la Rosa tiene 42 años, es mexicana y vive en la Argentina desde hace más de dos décadas. Mantiene un emprendimiento vinculado con la gastronomía tradicional de su país y es 18 años menor que el conductor, que tiene 60. La relación comenzó en una fiesta, donde descubrieron una afición compartida: el buceo. La chef dejó un empleo corporativo en una empresa petrolera para impulsar Ya Merito, su emprendimiento de cocina mexicana. La esposa de Julián Weich llegó a la Argentina hace casi dos décadas con la intención de construir nuevas oportunidades profesionales.

jennifer de la rosa
El conductor y la chef mexicana mantienen su relación alejada de la exposición pública

Durante años trabajó en relación de dependencia, hasta que ese empleo estable empezó a resultarle insuficiente en el plano personal y laboral. Según relató, sentía que permanecía en una zona de confort que ya no le generaba placer. El proyecto gastronómico surgió a partir de esa decisión de cambiar de rumbo profesional. Su restaurante está dedicado a recetas mexicanas caseras y concentra su propuesta en preparaciones tradicionales.

Estas fueron las segundas nupcias del conductor. Valeria Wainer fue la primera esposa de Julián Weich y es la madre de sus tres hijos, Iara, Jerónimo y Tadeo. Ambos se conocieron a fines de los años 80, durante el cumpleaños de Adrián Suar. La relación se desarrolló lejos de la exposición pública que luego acompañó la carrera televisiva de Weich.

Tras la separación, ocurrida en los años 90, Wainer eligió alejarse de los medios masivos y mantuvo un perfil bajo. Con el paso del tiempo, orientó su vida profesional hacia el arte, la poesía y la escritura, actividades con las que construyó un recorrido alejado de la televisión y de la agenda de espectáculos.

Temas Relacionados

Julián WeichJennifer De la Rosa¡Qué mañana!

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La tristeza de Coti Sorokin por la muerte de Linda, la perrita de Cande Tinelli: “Te quedaste en mí para siempre”

El músico recordó a la perrita que compartió con su expareja con un mensaje lleno de cariño en redes sociales

La tristeza de Coti Sorokin por la muerte de Linda, la perrita de Cande Tinelli: “Te quedaste en mí para siempre”

El emprendimiento de Mirta Wons, en medio de la falta de la ficción en TV

La actriz presentó su proyecto paralelo a su carrera en teatro, cine y televisión. Su palabra

El emprendimiento de Mirta Wons, en medio de la falta de la ficción en TV

La Joaqui habló de su presente emocional luego de su ruptura con Luck Ra: “Cero rencor”

La artista se refirió a su reciente vínculo con Tiago PZK y, además, reflexionó sobre cómo se encuentra con su expareja después de su enfrentamiento en las redes

La Joaqui habló de su presente emocional luego de su ruptura con Luck Ra: “Cero rencor”

Las postales de Barby Silenzi y El Polaco en Miami: relax en la playa, desayuno y una particular sorpresa

Después de la nieve de Bariloche, la pareja compartió sus días en La Florida con selfies y una conversación graciosa durante el desayuno

Las postales de Barby Silenzi y El Polaco en Miami: relax en la playa, desayuno y una particular sorpresa

L-Gante quedó afuera de la nueva edición de MasterChef Celebrity: qué pasó con su incorporación

Pese a la gran expectativa por su participación en el certamen culinario bajo la conducción de Wanda Nara, el referente de cumbia 420 no formará parte de la competencia. La información exclusiva a Teleshow

L-Gante quedó afuera de la nueva edición de MasterChef Celebrity: qué pasó con su incorporación

AMÉRICA

Tensión en Cartago antes de la llegada de la Antorcha: Fuerza Pública interviene entre manifestantes y simpatizantes del Gobierno de Laura Fernández

Tensión en Cartago antes de la llegada de la Antorcha: Fuerza Pública interviene entre manifestantes y simpatizantes del Gobierno de Laura Fernández

Manifestaron en el Parque Centenario por el alza de combustibles y rechazaron el subsidio en Guatemala

Panamá inicia un nuevo ciclo con Thomas Christiansen al mando de la selección

Panamá busca mejorar la conectividad ecológica, el monitoreo y la gestión de sus zonas protegidas

Parejas y exparejas, la mayor amenaza: 52 feminicidios reafirman el patrón de violencia letal en hogares cubanos

MALDITOS NERDS

‘Catedrales’ llega a Prime Video con un crimen oculto durante 30 años

‘Catedrales’ llega a Prime Video con un crimen oculto durante 30 años

BlizzCon 2026: Repasamos los anuncios importantes del evento

‘Haunted Hotel’ vuelve a Netflix en octubre con ocho episodios y Abaddon

Nalua Studio revive ‘Gley Lancer: Overdrive’ con un remake previsto para 2027

David Corenswet encarna a John Tuggle en el avance de ‘Corazón de Gigante’

DEPORTES

El gesto de una fanática del Atlético de Madrid que sorprendió a Julián Álvarez tras su cortocircuito con el club

El gesto de una fanática del Atlético de Madrid que sorprendió a Julián Álvarez tras su cortocircuito con el club

La confesión de Lavezzi sobre la depresión que sufrió tras el retiro y la ayuda que recibió de Messi: “No tenía cómo llenar el vacío”

El fallo en el caso Cristian Pavón que hizo caer el pase de Matías Galarza a Boca Juniors: la postura de Talleres de Córdoba

“Todo pagado”: un ex Boca contó los gestos desconocidos de Messi con el plantel cuando viajó a jugar un amistoso ante Barcelona

“Me salvaron la vida”: la sentida carta de Mammana al personal médico que lo operó de urgencia tras la grave lesión que sufrió