Julián Weich confirmó su boda secreta con Jennifer De la Rosa, su pareja desde hace 7 años: “Estamos casados”

El conductor reveló al aire de ¡Qué mañana!, su programa de El Nueve, que formalizó su relación durante una reunión íntima (Video: ¡Qué mañana!/ El Nueve)

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Julián Weich confirmó que se casó con Jennifer De la Rosa tras siete años de relación, en una ceremonia íntima celebrada el viernes 11 de septiembre que sorprendió a varios invitados: habían sido convocados a lo que creían que era un cumpleaños. El conductor ratificó el matrimonio el lunes, durante su programa en El Nueve.

La pareja resolvió mantener el enlace fuera de la exposición pública, en línea con el perfil reservado que sostuvo desde el inicio de su vínculo. La noticia trascendió durante el fin de semana y fue confirmada por Weich al aire de ¡Qué mañana!.

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Con la marcha nupcial de fondo y los aplausos de sus compañeros, el conductor evitó dar detalles sobre la celebración. Primero bromeó: “Seguimos casados”, cuando le reprocharon no haber contado la novedad, y más tarde fue directo: “Estamos casados”.

Julián Weich y Jennifer De la Rosa se casaron en una ceremonia íntima tras siete años de relación (Instagram)

Weich agregó que llevaba “como dos días” de matrimonio. La reacción en el estudio contrastó con la reserva que había rodeado la ceremonia, de la que incluso algunos allegados no conocían el verdadero motivo. La primera señal pública surgió en una publicación de Instagram de un empresario gastronómico amigo de la pareja, que después fue eliminada. En la imagen, Weich y De la Rosa aparecían brindando con copas en alto.

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El invitado contó que había llegado convencido de que asistiría a una fiesta de cumpleaños. “Fuimos inocentemente pensando que era un simple cumpleaños, llegamos un poquito tarde y nos encontramos con la jueza casándolos en vivo y en directo”, relató.

La pareja sorprendió a sus invitados, convocados inicialmente a lo que parecía ser un cumpleaños. El conductor confirmó el casamiento al aire de ¡Qué mañana!, por El Nueve

La sorpresa fue total entre quienes desconocían el plan. “No entendíamos nada, quedamos en shock total, pero qué hermosa locura”, escribió el amigo, que describió el encuentro como un momento rodeado de “gente hermosa y pura buena vibra”.

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De la Rosa también dejó una pista en sus redes sociales. Publicó una foto frente a una torta de chocolate decorada con flores rojas y la acompañó con una frase que aludía al giro de la reunión: “Un cumpleaños distinto, lleno de emociones y lindas sorpresas”.

Jennifer De la Rosa tiene 42 años, es mexicana y vive en la Argentina desde hace más de dos décadas. Mantiene un emprendimiento vinculado con la gastronomía tradicional de su país y es 18 años menor que el conductor, que tiene 60. La relación comenzó en una fiesta, donde descubrieron una afición compartida: el buceo. La chef dejó un empleo corporativo en una empresa petrolera para impulsar Ya Merito, su emprendimiento de cocina mexicana. La esposa de Julián Weich llegó a la Argentina hace casi dos décadas con la intención de construir nuevas oportunidades profesionales.

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El conductor y la chef mexicana mantienen su relación alejada de la exposición pública

Durante años trabajó en relación de dependencia, hasta que ese empleo estable empezó a resultarle insuficiente en el plano personal y laboral. Según relató, sentía que permanecía en una zona de confort que ya no le generaba placer. El proyecto gastronómico surgió a partir de esa decisión de cambiar de rumbo profesional. Su restaurante está dedicado a recetas mexicanas caseras y concentra su propuesta en preparaciones tradicionales.

Estas fueron las segundas nupcias del conductor. Valeria Wainer fue la primera esposa de Julián Weich y es la madre de sus tres hijos, Iara, Jerónimo y Tadeo. Ambos se conocieron a fines de los años 80, durante el cumpleaños de Adrián Suar. La relación se desarrolló lejos de la exposición pública que luego acompañó la carrera televisiva de Weich.

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Tras la separación, ocurrida en los años 90, Wainer eligió alejarse de los medios masivos y mantuvo un perfil bajo. Con el paso del tiempo, orientó su vida profesional hacia el arte, la poesía y la escritura, actividades con las que construyó un recorrido alejado de la televisión y de la agenda de espectáculos.