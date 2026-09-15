Honduras

Salud anuncia pago de salarios atrasados a médicos en Honduras en las próximas dos semanas

La Secretaría de Salud prevé el desembolso de salarios pendientes a médicos que aún no han recibido sus remuneraciones, mientras la institución concluye trámites relacionados con contratos e interinatos

El Colegio Médico de Honduras reclamó el cumplimiento de una base salarial uniforme para los médicos del sector público.
José Miguel Castillo señaló que la recontratación de médicos por contrato exige incorporar nuevos contratos a los sistemas para completar las remuneraciones.
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La Secretaría de Salud (Sesal) espera comenzar en las próximas dos semanas a saldar los salarios atrasados de médicos que permanecen pendientes de pago, informó el subsecretario de la institución, José Miguel Castillo.

El funcionario explicó que la demora se debe principalmente a procesos administrativos vinculados a contratos, interinatos y documentación que debe completarse antes de liberar los recursos para las remuneraciones.

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Castillo aseguró que la institución mantiene como prioridad avanzar con los pagos pendientes y que estos se realizarán de manera gradual, mediante diferentes lotes, conforme se completen los procedimientos administrativos requeridos.

El subsecretario indicó que la Secretaría de Salud solicitó al Colegio Médico de Honduras un período de espera de dos semanas para avanzar con la solución de los pagos pendientes.

Según explicó, el Gobierno mantiene el compromiso de cumplir con las obligaciones salariales y aseguró que los médicos que todavía no han recibido sus remuneraciones obtendrán el pago correspondiente una vez finalizados los trámites.

El 90% ya recibió sus derechos

Mientras se busca resolver los salarios atrasados, Sesal informó que ya se efectuaron los pagos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el beneficio de Bienal a aproximadamente el 90% del personal médico.

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Castillo señaló que las plataformas de la Secretaría de Salud están concentradas en completar estos procesos y avanzar con las obligaciones pendientes hacia el personal sanitario.

El funcionario diferenció estos desembolsos de los salarios que permanecen pendientes para un grupo de profesionales, cuyo pago requiere completar procesos administrativos relacionados con su modalidad de contratación.

Entre las principales dificultades identificadas por Sesal se encuentran los pagos correspondientes a médicos que trabajan bajo la modalidad de interinato.

Castillo explicó que estos profesionales ocupan temporalmente plazas de médicos ausentes, principalmente porque dejaron sus puestos para continuar procesos de formación o estudios especializados.

“Los interinatos rondan más o menos 300 médicos y los médicos por contrato que estamos en proceso de recontratación para subir los nuevos contratos al cierre del año y poderles pagar”, detalló el funcionario.

La Secretaría de Salud vinculó parte de los atrasos salariales a unas 90 licencias sin firma de la administración anterior, un problema que afectó contrataciones y pagos.
La Secretaría de Salud vinculó parte de los atrasos salariales a unas 90 licencias sin firma de la administración anterior, un problema que afectó contrataciones y pagos.

Según el subsecretario, estos procesos requieren la recopilación y validación de documentos y autorizaciones antes de que puedan concretarse los pagos. A eso se suman los trámites relacionados con médicos contratados en proceso de recontratación, cuyos nuevos contratos deben incorporarse a los sistemas correspondientes para completar las remuneraciones.

Licencias pendientes

Castillo señaló que parte de las dificultades administrativas se originaron en procesos que quedaron pendientes de la gestión anterior.

Según detalló, alrededor de 90 licencias no quedaron debidamente firmadas durante ese período, por lo que la actual administración debe completar la documentación necesaria para regularizar esas situaciones. La falta de esos documentos obstaculizó algunos procesos de contratación y, en consecuencia, los pagos a los profesionales.

El funcionario reconoció que se trata de procedimientos propios de la burocracia de la administración pública, pero sostuvo que la actual gestión busca mecanismos para resolver el problema de manera permanente.

“Son problemas administrativos y de la burocracia de la administración pública que como gobierno estamos comprometidos a resolver con soluciones de largo plazo, no solo seguir apagando los incendios”, manifestó.

El Colegio Médico de Honduras reclamó el cumplimiento de una base salarial uniforme para los médicos del sector público.
Sesal solicitó al Colegio Médico de Honduras un plazo de dos semanas para avanzar en la solución de los pagos atrasados.

Presión del gremio médico

El anuncio se produce en medio de la preocupación del gremio médico por las condiciones laborales y las remuneraciones no acreditadas a parte del personal.

Castillo señaló que corresponde al Colegio Médico de Honduras valorar la propuesta presentada por Sesal y determinar si mantiene las asambleas informativas que han tenido repercusiones en la atención de los pacientes.

Ante ese escenario, la Secretaría de Salud apuesta por avanzar en la solución de los pagos durante las próximas dos semanas y evitar que el conflicto se profundice. El compromiso de las autoridades es que los médicos que todavía esperan sus salarios comiencen a recibirlos mediante desembolsos progresivos, una vez completados los procesos administrativos.

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