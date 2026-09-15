Costa Rica

Tensión en Cartago antes de la llegada de la Antorcha: Fuerza Pública interviene entre manifestantes y simpatizantes del Gobierno de Laura Fernández

La Plaza Mayor registró empujones, gritos y al menos una detención temporal horas antes del recibimiento del fuego patrio y del Consejo de Gobierno encabezado por la mandataria costarricense

Manifestantes y simpatizantes del Gobierno protagonizaron momentos de tensión en los alrededores de la Plaza Mayor de Cartago. Crédito: Central Noticias
Manifestantes y simpatizantes del Gobierno protagonizaron momentos de tensión en los alrededores de la Plaza Mayor de Cartago. Crédito: Central Noticias
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La antesala de la llegada de la Antorcha de la Independencia a la provincia de Cartago estuvo marcada este lunes por momentos de tensión en los alrededores de la Plaza Mayor, donde grupos de manifestantes, simpatizantes del Gobierno y oficiales de la Fuerza Pública protagonizaron incidentes antes del inicio del Consejo de Gobierno encabezado por la presidenta Laura Fernández.

Los primeros disturbios comenzaron alrededor de las 4:40 p. m., cuando un asistente a la denominada “Faroleada por la Democracia” fue retirado por varios oficiales del perímetro cercano a la actividad oficial y subido a un vehículo policial. Posteriormente fue liberado, aunque se le indicó que no podría volver a ingresar a la zona restringida.

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La situación escaló minutos después con intercambios entre personas que participaban de la faroleada y grupos de simpatizantes del Gobierno que habían llegado a la Plaza Mayor.

La Fuerza Pública colocó vallas para separar a ambos sectores y evitar que los roces avanzaran hacia enfrentamientos mayores.

Según el mismo reporte, varios sindicalistas reclamaron que no se les permitiera ingresar al perímetro donde se desarrollarían las actividades oficiales, mientras los grupos intercambiaban consignas y gritos.

Enfrentamientos entre los asistentes a la llegada de la Antorcha en Cartago. Crédito: Trivisión

Choques entre grupos antes del acto oficial

A las 5:25 p. m., La Nación reportó enfrentamientos entre opositores y simpatizantes del Gobierno.

El medio señaló que varios seguidores de la administración llegaron en autobuses y fueron ubicados dentro de la Plaza Mayor, mientras los participantes de la faroleada permanecían en sectores exteriores del perímetro controlado por la Policía.

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En medio de ese ambiente, asistentes a la manifestación entonaron el Himno Nacional, mientras desde el otro grupo se escucharon gritos para que abandonaran el lugar.

La concentración opositora forma parte de la denominada “Faroleada por la Democracia”, convocada por más de 40 organizaciones sociales en distintos puntos del territorio nacional con llamados a defender la institucionalidad, la separación de poderes y el sistema democrático.

Cartago era precisamente uno de los puntos con mayor expectativa porque la manifestación coincidía con las actividades oficiales de la víspera del 205 aniversario de la Independencia, entre ellas el Consejo de Gobierno y la llegada de la Antorcha.

Dirigentes de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza denuncian que no los dejaron ingresar a la Plaza Mayor de Cartago. Cortesía: Semanario Universidad

Laura Fernández llegó en medio de la tensión

La presidenta Laura Fernández llegó a la Plaza Mayor aproximadamente a las 5:30 p. m., cuando los grupos aún permanecían separados por las barreras policiales.

La mandataria arribó acompañada de su esposo, Jeffry Umaña, y del ministro de Comunicación, Arnold Zamora, y se dirigió directamente a la zona trasera de la tarima desde donde presidiría el Consejo de Gobierno, sin brindar declaraciones a los medios.

En el escenario ya se encontraban integrantes del gabinete y figuras políticas, entre ellas el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, y la presidenta del Congreso, Yara Jiménez.

A las 6:00 p. m., mientras el Himno Nacional se entonaba en distintas partes del país, la Antorcha se encontraba todavía en San José, donde realizó una breve parada en la Plaza de la Democracia antes de continuar hacia Cartago.

En la Vieja Metrópoli, Fernández realizó un breve recorrido con un farol y posteriormente dio inicio a la sesión solemne del Consejo de Gobierno, donde estaba previsto presentar avances y anuncios relacionados con obras para la provincia.

La presidenta Laura Férnandez llegó a Cartago en compañía de su esposo. Crédito: Presidencia de la República
La presidenta Laura Férnandez llegó a Cartago en compañía de su esposo. Crédito: Presidencia de la República

Operativo de seguridad había generado polémica

La tensión se produjo después de varios días de discusión por las medidas de seguridad previstas para el centro de Cartago.

Inicialmente se había planteado el cierre obligatorio de comercios cercanos a la Municipalidad, una disposición que posteriormente fue retirada. El gobierno local terminó recomendando a los establecimientos cerrar voluntariamente a partir de las 4:00 p. m. o reforzar sus medidas de seguridad.

Sin embargo, se mantuvo un perímetro de seguridad de aproximadamente 100 metros alrededor de la zona municipal, con retenes y revisiones de la Fuerza Pública.

Precisamente el acceso a ese perímetro fue uno de los puntos que generó reclamos durante la tarde.

El recibimiento de la Antorcha estuvo precedido por una jornada de tensión política en el centro de la ciudad. Crédito: La Nación
El recibimiento de la Antorcha estuvo precedido por una jornada de tensión política en el centro de la ciudad. Crédito: La Nación

La Antorcha seguía camino a Cartago

Mientras se desarrollaban los incidentes, la Antorcha continuaba su recorrido hacia la provincia.

El fuego patrio ingresó a Costa Rica el domingo por Peñas Blancas y recorrerá alrededor de 378 kilómetros, acompañado por cerca de 22,000 estudiantes que participan en relevos a través de distintas comunidades.

La llegada a las Ruinas de Cartago estaba prevista para horas de la noche, donde debía realizarse el acto oficial de recibimiento y el tradicional encendido del pebetero.

La jornada, concebida originalmente como una celebración cívica, terminó desarrollándose en un ambiente político especialmente cargado, con actos oficiales, movilizaciones ciudadanas y un importante dispositivo policial concentrados en el mismo sector.

Hasta el último reporte disponible, no se informaban personas heridas de gravedad producto de los incidentes en Cartago. El episodio más concreto confirmado era la detención temporal de un asistente de la faroleada y la posterior intervención policial para mantener separados a los dos grupos.

La situación seguía en desarrollo mientras se esperaba la llegada definitiva de la Antorcha y la continuación de los actos oficiales en la Plaza Mayor.

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