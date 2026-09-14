Emmy 2026: 10 récords que podrían romperse durante la ceremonia

Harrison Ford y Jean Smart están entre los actores que podrían hacer historia en la ceremonia de los Emmy 2026 (Composición fotográfica: HBO/AppleTV)

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La edición 78 de los Primetime Emmy Awards llega este lunes 14 de septiembre con varias oportunidades para que actores, actrices y producciones hagan historia. De acuerdo con el recuento elaborado por Action Network antes de la ceremonia, hay más de 25 marcas que podrían igualarse o superarse durante la entrega de los principales premios de televisión.

Los 10 récords que podrían caer en los Emmy 2026

1. Jean Smart podría igualar el récord histórico de victorias actorales. La protagonista de Hacks suma siete premios Emmy por actuación. Si vuelve a ganar como Mejor actriz principal de comedia, alcanzaría ocho, la misma cantidad que tienen Cloris Leachman y Julia Louis-Dreyfus, quienes comparten el récord histórico.

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2. Smart podría conseguir una marca inédita con Hacks. Asimismo, la actriz ha ganado el Emmy de Mejor actriz de comedia por cada una de las cuatro temporadas anteriores de la serie. Un nuevo triunfo convertiría su recorrido en un 5 de 5 perfecto, algo que ningún intérprete ha conseguido por una misma producción. Candice Bergen, Don Knotts y Julia Louis-Dreyfus ganaron por cinco temporadas de sus respectivas series, pero ninguno obtuvo el premio en todas las temporadas en las que compitió.

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3. Widow’s Bay podría convertirse en la comedia con más premios en un solo año. La producción de Apple TV+ ya acumula ocho Emmy obtenidos en los Creative Arts y tiene siete nominaciones adicionales para la ceremonia principal. Si consigue los siete, llegaría a 15 y superaría el récord de 13 establecido por The Studio en 2025. También podría establecer la mayor cantidad de victorias para una comedia en su primera temporada.

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4. Quinta Brunson, estrella de Abbott Elementary, podría convertirse en la primera actriz negra en ganar dos veces el Emmy de Mejor actriz principal de comedia. Brunson obtuvo el premio en 2023, después de convertirse en la primera actriz negra en ganar esta categoría desde Isabel Sanford en 1981.

5. Zendaya, figura estelar de Euphoria, podría convertirse en la más joven en conseguir tres victorias en la categoría de Mejor actriz principal de una serie dramática. Ganó por primera vez en 2020, a los 24 años, y ahora tiene 30. Además, podría convertirse en la primera actriz negra en ganar tres veces este premio.

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Zendaya busca una tercera victoria como Mejor actriz principal de drama por su trabajo en Euphoria. (Captura de video)

6. Matthew Rhys podría ser el primer galés en ganar como actor principal de comedia. El intérprete de Widow’s Bay está nominado en una categoría en la que ningún actor galés ha conseguido todavía la estatuilla.

7. Martin Short podría convertirse en el ganador de mayor edad en la categoría. El actor, de 76 años, compite como mejor actor principal de comedia por Only Murders in the Building. Si gana, superará la marca de Eugene Levy, quien tenía 73 años cuando obtuvo el Emmy por Schitt’s Creek en 2020.

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8. Harrison Ford o Stephen Root podrían establecer una nueva marca. Ford, de 84 años, y Root, de 74, compiten por Shrinking y Widow’s Bay, respectivamente, en la categoría de Mejor actor de reparto de comedia. Cualquiera de los dos superaría el récord de Henry Winkler, quien tenía 72 años cuando ganó por Barry en 2018.

El actor Gary Oldman interpreta al personaje Jackson Lamb en una escena de la serie de televisión Slow Horses. (prensa Apple TV)

9. Gary Oldman podría convertirse en el ganador de mayor edad como protagonista de drama. El actor de Slow Horses, de 68 años, tiene la posibilidad de superar la marca de Richard Kiley, quien tenía 66 años cuando ganó por A Year in a Life en 1988.

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10. Sally Field podría establecer un nuevo récord de edad entre las protagonistas de series limitadas. La actriz de Remarkably Bright Creatures tendrá 79 años y 10 meses durante la ceremonia. Una victoria le permitiría superar a Jessica Tandy, quien tenía 79 años y dos meses cuando ganó por Foxfire en 1988.

Los récords que ya quedaron establecidos

Algunos hitos de esta temporada ya se decidieron durante los Creative Arts Emmys, celebrados antes de la ceremonia principal. Mariska Hargitay hizo historia al convertirse en la primera persona en ganar un Emmy por actuación, dirección y producción de un documental. En esta edición recibió dos premios por My Mum Jayne: A Film by Mariska Hargitay y anteriormente había ganado como actriz principal de drama por Law & Order: SVU en 2007.

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La actriz Mariska Hargitay sostiene dos galardones dorados durante la entrega de los Premios Emmy.

También Julie Andrews superó la marca de Carol Burnett como la mujer de mayor edad en ganar un Primetime Emmy. Andrews tenía 90 años y 11 meses cuando obtuvo el premio por su trabajo de voz en Bridgerton, por encima de los 90 años y ocho meses que tenía Burnett cuando ganó en 2023.

A qué hora ver los Emmy 2026

Los Emmy serán transmitidos en vivo este lunes 14 de septiembre desde el Peacock Theater de Los Ángeles, a las 8 p. m. ET (5 p. m. PT), por HBO Max en streaming. La ceremonia tendrá como anfitriona principal a Mariska Hargitay. Entre los presentadores anunciados figuran Stephen Amell, Awkwafina, Jamie Lee Curtis, Matthew McConaughey, John Mulaney, Sofía Vergara y Shailene Woodley, además de Zendaya, Sally Field, Jon Hamm, Florence Pugh y otros nombres.

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