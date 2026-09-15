Diego Leuco se sinceró sobre su reencuentro con Sofi Martínez en La peña de Morfi: “Me morí de vergüenza””

El conductor analizó la última emisión de La Peña de Morfi, junto a su expareja (Video: AQN, Luzu TV)

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Diego Leuco habló este lunes sobre la fuerte repercusión que generó su reencuentro con Sofi Martínez al frente de La Peña de Morfi (Telefe), un día después de haber compartido la conducción del ciclo con su expareja. El periodista se refirió al tema en Antes Que Nadie, el programa que conduce en Luzu TV, y reconoció haber sentido vergüenza por la exposición mediática que generó el reencuentro con la periodista deportiva.

“Voy a tratar de no mirar mucho. Lo poquito que vi, que obviamente te va llegando, fue muy buena onda, muy linda la repercusión”, comenzó Leuco al abordar el tema en su ciclo. El conductor explicó que decidió evitar sumergirse en los comentarios generados en redes sociales tras la emisión del domingo, aunque reconoció que igualmente le llegaron algunas devoluciones del público. “Puede pasar, cuando vos te exponés así públicamente, que la gente te trate como el o... Por suerte, la inmensa mayoría son todos comentarios lindos”, agregó.

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Diego Leuco reconoció que sintió vergüenza por la exposición mediática tras conducir con Sofi Martínez en Telefe (Imagen Ilustrativa Infobae)

El periodista profundizó sobre la incomodidad que le generó protagonizar un momento tan expuesto frente a cámaras, en un contexto que escapó por completo a su control habitual como conductor. “Pasaron un montón de cosas divertidas que a mí me dan un poquito de vergüenza, pero igualmente lo disfruté. A veces pasa que uno siente vergüenza por algo, pero igual la pasa bien”, relató Leuco, en una reflexión que buscó explicar la ambivalencia entre el disfrute del momento y el pudor posterior.

Leuco remarcó, además, que se trataba de la primera vez que hablaba públicamente sobre lo sucedido durante la emisión dominical. “Es la primera vez que hablo de esto, fue ayer. No lo hablé con nadie, no lo exterioricé hasta ahora lo que me pasó ayer, pero siento eso, que me moría de vergüenza”, confesó el conductor. En ese sentido, remarcó que la situación lo sacó de una zona de confort a la que está habituado en su rol frente a cámara. “Creo que es la primera vez en la vida en que yo estoy en un programa y no estaba 100% cómodo y 100% bajo mi control, porque no me suele pasar eso”, sostuvo.

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La reflexión de Leuco llegó luego de que su reencuentro con Martínez, en el ciclo creado por Gerardo Rozín, generara una fuerte repercusión en redes sociales durante todo el fin de semana. La conducción compartida se dio en el marco del reemplazo de Carina Zampini, quien se encontraba de vacaciones, y reunió a la expareja frente a cámaras casi tres años después de su separación definitiva, ocurrida a fines de 2023 tras casi ocho años de relación.

Diego Leuco y Sofi Martínez protagonizaron en La Peña de Morfi un cruce de preguntas sobre su relación y su separación definitiva en 2024 (Video: La Peña de Morfi, Telefe)

Durante la emisión, ambos periodistas se habían sometido a un cuestionario cruzado propuesto por Sebastián Wainraich, en el que repasaron distintos aspectos de su vínculo pasado. Entre las respuestas más comentadas, Leuco había reconocido extrañar a su expareja en el plano sentimental. “Muchas veces, sí. Más veces sí que no”, había admitido el conductor ante la consulta directa de Martínez durante el segmento

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El programa también había dejado otro momento que se viralizó de inmediato: mientras el Chaqueño Palavecino se presentaba en vivo con el tema “La sin corazón”, Leuco entonó una estrofa de la canción mirando a Martínez. “Me tiene encadenado a su corazón la piedra de su indiferencia, prisionero yo soy”, cantó el conductor, en un gesto que generó comentarios inmediatos en redes sobre si el periodista había olvidado que se encontraba al aire.

La reflexión de Leuco buscó poner en contexto la dimensión que tomó ese reencuentro, que combinó guiños, bromas y momentos de mayor carga emotiva entre ambos conductores. Pese a la vergüenza reconocida por el periodista, la repercusión del episodio confirmó el interés que sigue generando la historia entre ambos, quienes mantuvieron distintos encuentros públicos desde su separación.

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