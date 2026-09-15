Teleshow

Diego Leuco se sinceró sobre su reencuentro con Sofi Martínez en La peña de Morfi: “Me morí de vergüenza””

El conductor contó cómo vivió la ola de comentarios tras compartir el ciclo de Telefe con su expareja, y reconoció que disfrutó el momento aunque se sintió expuesto y fuera de su control

El conductor analizó la última emisión de La Peña de Morfi, junto a su expareja (Video: AQN, Luzu TV)
Guardar

Diego Leuco habló este lunes sobre la fuerte repercusión que generó su reencuentro con Sofi Martínez al frente de La Peña de Morfi (Telefe), un día después de haber compartido la conducción del ciclo con su expareja. El periodista se refirió al tema en Antes Que Nadie, el programa que conduce en Luzu TV, y reconoció haber sentido vergüenza por la exposición mediática que generó el reencuentro con la periodista deportiva.

“Voy a tratar de no mirar mucho. Lo poquito que vi, que obviamente te va llegando, fue muy buena onda, muy linda la repercusión”, comenzó Leuco al abordar el tema en su ciclo. El conductor explicó que decidió evitar sumergirse en los comentarios generados en redes sociales tras la emisión del domingo, aunque reconoció que igualmente le llegaron algunas devoluciones del público. “Puede pasar, cuando vos te exponés así públicamente, que la gente te trate como el o... Por suerte, la inmensa mayoría son todos comentarios lindos”, agregó.

PUBLICIDAD

Un hombre con barba y una mujer con el cabello recogido conversan en una mesa frente a varios vasos de vidrio.
Diego Leuco reconoció que sintió vergüenza por la exposición mediática tras conducir con Sofi Martínez en Telefe (Imagen Ilustrativa Infobae)

El periodista profundizó sobre la incomodidad que le generó protagonizar un momento tan expuesto frente a cámaras, en un contexto que escapó por completo a su control habitual como conductor. “Pasaron un montón de cosas divertidas que a mí me dan un poquito de vergüenza, pero igualmente lo disfruté. A veces pasa que uno siente vergüenza por algo, pero igual la pasa bien”, relató Leuco, en una reflexión que buscó explicar la ambivalencia entre el disfrute del momento y el pudor posterior.

Leuco remarcó, además, que se trataba de la primera vez que hablaba públicamente sobre lo sucedido durante la emisión dominical. “Es la primera vez que hablo de esto, fue ayer. No lo hablé con nadie, no lo exterioricé hasta ahora lo que me pasó ayer, pero siento eso, que me moría de vergüenza”, confesó el conductor. En ese sentido, remarcó que la situación lo sacó de una zona de confort a la que está habituado en su rol frente a cámara. “Creo que es la primera vez en la vida en que yo estoy en un programa y no estaba 100% cómodo y 100% bajo mi control, porque no me suele pasar eso”, sostuvo.

PUBLICIDAD

La reflexión de Leuco llegó luego de que su reencuentro con Martínez, en el ciclo creado por Gerardo Rozín, generara una fuerte repercusión en redes sociales durante todo el fin de semana. La conducción compartida se dio en el marco del reemplazo de Carina Zampini, quien se encontraba de vacaciones, y reunió a la expareja frente a cámaras casi tres años después de su separación definitiva, ocurrida a fines de 2023 tras casi ocho años de relación.

Diego Leuco y Sofi Martínez protagonizaron en La Peña de Morfi un cruce de preguntas sobre su relación y su separación definitiva en 2024 (Video: La Peña de Morfi, Telefe)

Durante la emisión, ambos periodistas se habían sometido a un cuestionario cruzado propuesto por Sebastián Wainraich, en el que repasaron distintos aspectos de su vínculo pasado. Entre las respuestas más comentadas, Leuco había reconocido extrañar a su expareja en el plano sentimental. “Muchas veces, sí. Más veces sí que no”, había admitido el conductor ante la consulta directa de Martínez durante el segmento

El programa también había dejado otro momento que se viralizó de inmediato: mientras el Chaqueño Palavecino se presentaba en vivo con el tema “La sin corazón”, Leuco entonó una estrofa de la canción mirando a Martínez. “Me tiene encadenado a su corazón la piedra de su indiferencia, prisionero yo soy”, cantó el conductor, en un gesto que generó comentarios inmediatos en redes sobre si el periodista había olvidado que se encontraba al aire.

La reflexión de Leuco buscó poner en contexto la dimensión que tomó ese reencuentro, que combinó guiños, bromas y momentos de mayor carga emotiva entre ambos conductores. Pese a la vergüenza reconocida por el periodista, la repercusión del episodio confirmó el interés que sigue generando la historia entre ambos, quienes mantuvieron distintos encuentros públicos desde su separación.

Temas Relacionados

Diego LeucoSofi MartínezSofía Martínez

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La tristeza de Coti Sorokin por la muerte de Linda, la perrita de Cande Tinelli: “Te quedaste en mí para siempre”

El músico recordó a la perrita que compartió con su expareja con un mensaje lleno de cariño en redes sociales

La tristeza de Coti Sorokin por la muerte de Linda, la perrita de Cande Tinelli: “Te quedaste en mí para siempre”

El emprendimiento de Mirta Wons, en medio de la falta de la ficción en TV

La actriz presentó su proyecto paralelo a su carrera en teatro, cine y televisión. Su palabra

El emprendimiento de Mirta Wons, en medio de la falta de la ficción en TV

La Joaqui habló de su presente emocional luego de su ruptura con Luck Ra: “Cero rencor”

La artista se refirió a su reciente vínculo con Tiago PZK y, además, reflexionó sobre cómo se encuentra con su expareja después de su enfrentamiento en las redes

La Joaqui habló de su presente emocional luego de su ruptura con Luck Ra: “Cero rencor”

Las postales de Barby Silenzi y El Polaco en Miami: relax en la playa, desayuno y una particular sorpresa

Después de la nieve de Bariloche, la pareja compartió sus días en La Florida con selfies y una conversación graciosa durante el desayuno

Las postales de Barby Silenzi y El Polaco en Miami: relax en la playa, desayuno y una particular sorpresa

L-Gante quedó afuera de la nueva edición de MasterChef Celebrity: qué pasó con su incorporación

Pese a la gran expectativa por su participación en el certamen culinario bajo la conducción de Wanda Nara, el referente de cumbia 420 no formará parte de la competencia. La información exclusiva a Teleshow

L-Gante quedó afuera de la nueva edición de MasterChef Celebrity: qué pasó con su incorporación

AMÉRICA

Tensión en Cartago antes de la llegada de la Antorcha: Fuerza Pública interviene entre manifestantes y simpatizantes del Gobierno de Laura Fernández

Tensión en Cartago antes de la llegada de la Antorcha: Fuerza Pública interviene entre manifestantes y simpatizantes del Gobierno de Laura Fernández

Manifestaron en el Parque Centenario por el alza de combustibles y rechazaron el subsidio en Guatemala

Panamá inicia un nuevo ciclo con Thomas Christiansen al mando de la selección

Panamá busca mejorar la conectividad ecológica, el monitoreo y la gestión de sus zonas protegidas

Parejas y exparejas, la mayor amenaza: 52 feminicidios reafirman el patrón de violencia letal en hogares cubanos

MALDITOS NERDS

‘Catedrales’ llega a Prime Video con un crimen oculto durante 30 años

‘Catedrales’ llega a Prime Video con un crimen oculto durante 30 años

BlizzCon 2026: Repasamos los anuncios importantes del evento

‘Haunted Hotel’ vuelve a Netflix en octubre con ocho episodios y Abaddon

Nalua Studio revive ‘Gley Lancer: Overdrive’ con un remake previsto para 2027

David Corenswet encarna a John Tuggle en el avance de ‘Corazón de Gigante’

DEPORTES

El gesto de una fanática del Atlético de Madrid que sorprendió a Julián Álvarez tras su cortocircuito con el club

El gesto de una fanática del Atlético de Madrid que sorprendió a Julián Álvarez tras su cortocircuito con el club

La confesión de Lavezzi sobre la depresión que sufrió tras el retiro y la ayuda que recibió de Messi: “No tenía cómo llenar el vacío”

El fallo en el caso Cristian Pavón que hizo caer el pase de Matías Galarza a Boca Juniors: la postura de Talleres de Córdoba

“Todo pagado”: un ex Boca contó los gestos desconocidos de Messi con el plantel cuando viajó a jugar un amistoso ante Barcelona

“Me salvaron la vida”: la sentida carta de Mammana al personal médico que lo operó de urgencia tras la grave lesión que sufrió