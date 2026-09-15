Guatemala

Manifestaron en el Parque Centenario por el alza de combustibles y rechazaron el subsidio en Guatemala

Comerciantes de Mercados Unidos y la Unión de Transportistas pidieron abrir un canal de diálogo con el Ejecutivo y el Congreso por los precios

La protesta se concentró en el Parque Centenario porque la Plaza de la Constitución permanece cercada por las fiestas de Independencia.
La Asociación de Comerciantes de Mercados Unidos de Guatemala y la Unión Nacional de Transportistas Guatemaltecos realizaron una manifestación por el encarecimiento de los combustibles y rechazaron el subsidio aprobado por el Congreso. (Cortesía para Infobae América)
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Integrantes de la Asociación de Comerciantes de Mercados Unidos de Guatemala y de la Unión Nacional de Transportistas Guatemaltecos realizaron una manifestación por el encarecimiento de los combustibles y expresaron su rechazo al subsidio aprobado por el Congreso.

La protesta se realizó en el Parque Centenario, aunque la idea era llegar a la Plaza de la Constitución, la cual se encuentra cercada para evitar manifestaciones en el marco de las fiestas de Independencia que se llevan a cabo en el lugar.

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Los organizadores afirmaron que su intención es abrir un canal de diálogo con el Ejecutivo o con los diputados para discutir opciones que reduzcan el impacto del incremento en los precios de los combustibles sobre la economía de la población.

Julio Rivas, representante de Mercados Unidos, afirmó que la convocatoria no contempla bloqueos de calles o carreteras.

Según explicó, trabajadores y comerciantes cerraron temporalmente sus puestos para participar en la protesta, que estaba prevista para las 14:00 horas. Rivas sostuvo que el movimiento no responde a intereses partidarios ni a financiamientos políticos.

También propuso eliminar el impuesto a los combustibles, junto con otras medidas que permitan reducir el efecto del aumento de precios sobre la canasta básica y el traslado de mercaderías.

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La Asociación de Comerciantes de Mercados Unidos de Guatemala y la Unión Nacional de Transportistas Guatemaltecos realizaron una manifestación por el encarecimiento de los combustibles y rechazaron el subsidio aprobado por el Congreso.
La Unión Nacional de Transportistas Guatemaltecos rechazó el subsidio a los combustibles y pidió revisar el mercado de combustibles, desde la importación hasta la distribución y comercialización. (Prensa Libre)

El dirigente planteó que el encarecimiento del combustible repercute en los costos de transporte y, por esa vía, en los precios que pagan los consumidores.

La organización reclama una respuesta que contemple a los comerciantes, vendedores y trabajadores que dependen de la movilidad de productos hacia los mercados.

El transporte cuestionó el subsidio y el mercado de combustibles

Álvaro Contreras, representante de la Unión Nacional de Transportistas Guatemaltecos, confirmó que su organización también rechaza el subsidio a los combustibles que puso un precio tope a las gasolinas y al diésel.

El sector pidió al Gobierno que evalúe otras medidas para atender el aumento de precios sin trasladar el costo al Estado.

Contreras señaló que la agrupación reúne a conductores y propietarios de taxis, fletes, transporte urbano, extraurbano y transporte pesado. Además, pidió revisar el funcionamiento del mercado de combustibles, desde los mecanismos de importación hasta la distribución y comercialización en el país.

Decenas de motociclistas y automóviles permanecen detenidos en una calle frente a tambores verdes de señalización y policías
El 11 de septiembre, vecinos de la colonia La Bethania bloquearon una arteria principal de la Ciudad de Guatemala. (Diario La Hora)

Los transportistas consideran que ese análisis permitiría identificar alternativas para contener el impacto económico del alza. La postura coincide con la expresada por los comerciantes, aunque cada gremio plantea demandas vinculadas con su actividad.

Vendedores de La Terminal se desmarcaron de la convocatoria

La Asociación de Vendedores del Mercado La Terminal, ubicado en la zona 4 de la capital, rechazó los bloqueos y aclaró que no respalda acciones de grupos que se presentan como voceros de todos los comerciantes de mercados del país.

Los locatarios de La Terminal aseguraron que Rivas no representa a ese centro de abastos ni a sus vendedores.

La Asociación de Comerciantes de Mercados Unidos de Guatemala y la Unión Nacional de Transportistas Guatemaltecos realizaron una manifestación por el encarecimiento de los combustibles y rechazaron el subsidio aprobado por el Congreso.
La Asociación de Vendedores del Mercado La Terminal se desmarcó de la convocatoria, rechazó los bloqueos y cuestionó que el subsidio a los combustibles favorece a empresarios del sector. (Captura de video)

El grupo advirtió que los cortes de ruta provocan pérdidas de productos, afectan la llegada de alimentos y pueden elevar los precios. También pidió al Ejecutivo y al Congreso que respondan a las demandas del sector sin restringir la libre locomoción.

Los vendedores de La Terminal coincidieron, de todos modos, en su oposición al subsidio a los combustibles. Consideran que la medida favorece a empresarios del rubro y supone un gasto para el Estado. Rivas rechazó los cuestionamientos y sostuvo que Mercados Unidos cuenta con personería jurídica.

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