Marcelo Gallardo es el nuevo entrenador de la selección de Ecuador: la frase especial con la que fue presentado

La presentación de Marcelo Gallardo como DT de Ecuador

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Marcelo Gallardo fue confirmado como el nuevo entrenador de la selección de Ecuador, en reemplazo de Sebastián Beccacece. Con este nombramiento, el ex técnico de River Plate afronta su primera experiencia al mando de un equipo nacional, con la Copa del Mundo 2030 como principal objetivo del proyecto.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó la noticia a través de un comunicado en sus redes sociales, acompañado de un video protagonizado por el presidente de la entidad, Francisco Egas. “Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos. Que la gente crea, porque tiene con qué creer. Bienvenido Marcelo”, expresó la institución en el mensaje.

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Las negociaciones entre Gallardo y la FEF se extendieron durante alrededor de un mes. Según había adelantado el periodista César Luis Merlo para Studio Fútbol, el contrato se firmaría por cuatro años, con el objetivo de sostener un proyecto de largo plazo que abarque tanto la Copa América 2028 como el Mundial 2030, certamen que se disputará en seis países —Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos— repartidos en tres continentes.

Marcelo Gallardo fue presentado como DT de Ecuador (REUTERS/Agustin Marcarian)

El vínculo entre el técnico y la federación había avanzado primero en el plano deportivo, mientras restaban definir aspectos económicos para formalizar la firma. La demora en el regreso de Egas a Ecuador respondió, precisamente, a la necesidad de cerrar esos últimos detalles del acuerdo.

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Sebastián Beccacece dejó el cargo después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que Ecuador fue eliminado en dieciseisavos de final por el anfitrión mexicano. La selección ecuatoriana ya había recurrido antes a otro estratega argentino, Gustavo Alfaro, quien la dirigió en el Mundial de Qatar 2022.

Gallardo, de 50 años, tendrá poco margen para adaptarse a su nuevo cargo. Ecuador tiene comprometida una gira asiática de tres partidos en la próxima ventana FIFA: el 24 de septiembre enfrentará a Corea del Sur y luego viajará a Japón para disputar un torneo cuadrangular, donde jugará ante el combinado local el 1° de octubre y cerrará su participación el 5 de octubre frente al ganador del cruce entre Panamá y Nueva Zelanda.

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La última vez que Gallardo dirigió desde un banco de suplentes fue en febrero de 2026, durante su segunda etapa en River Plate, iniciada en 2024. Renunció tras una serie de malos resultados y las críticas de los hinchas a sus planteos tácticos: en 86 partidos logró 38 victorias, 27 empates y 21 derrotas. Antes de ese ciclo había dirigido al Al-Ittihad de Arabia Saudita, entre fines de 2023 y mediados de 2024, con un balance de 15 triunfos, cuatro empates y 14 derrotas.

En su primera etapa al frente del club de Núñez, entre 2014 y 2022, se consagró como el técnico más ganador en la historia de River, con 14 títulos en ocho años y medio. Su carrera como entrenador había comenzado, sin embargo, en Uruguay, donde condujo a Nacional al título nacional en la temporada 2011-2012, apenas retirado como futbolista de ese mismo club.

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Durante la cobertura del Mundial 2026 como comentarista de ESPN, Gallardo había descartado cualquier vínculo con la selección uruguaya y explicado sus planes futuros: “Tengo ganas de disfrutar. Veremos cómo se va presentando, tiene que ver con un sentir mío de vincularme con algo que me sienta representado”.