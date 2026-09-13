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El golazo a lo Messi de Gianluca Prestianni con el que selló la remontada del Benfica

El argentino apareció en el tramo decisivo del encuentro y confirmó una victoria que permite al conjunto de Lisboa mantenerse cerca de los primeros puestos de la Liga de Portugal

La jugada del extremo argentino le dio al Benfica una victoria agónica ante Gil Vicente
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Gianluca Prestianni sentenció la remontada del Benfica con una definición que cerró el triunfo por 3-1 ante Gil Vicente, en la sexta jornada de la Primeira Liga de Portugal. El argentino marcó el tercer gol del equipo local en el tiempo agregado y confirmó una victoria que lo mantiene en la disputa por los primeros puestos del torneo.

El gol de Prestianni llegó tras una asistencia de Claudio Diablito Echeverri, quien había ingresado en el segundo tiempo. El extremo derecho recibió la pelota sobre el sector izquierdo, avanzó hacia el centro y definió con la parte interna del pie para colocar el remate lejos del alcance del arquero rival.

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La jugada resolvió un partido que Benfica había tenido que remontar después de un inicio adverso. El conjunto local necesitó llegar a los minutos finales para quebrar la resistencia de Gil Vicente y asegurarse los tres puntos, luego de un desarrollo en el que sufrió más de lo previsto.

Gianluca Prestianni selló el triunfo 3-1 del Benfica ante Gil Vicente (@SLBenfica)
Gianluca Prestianni selló el triunfo 3-1 del Benfica ante Gil Vicente (@SLBenfica)

La acción del argentino tuvo además un componente individual decisivo. Prestianni superó en velocidad al lateral derecho de Gil Vicente, se filtró dentro del área y abrió el pie para enviar la pelota al ángulo. La definición puso fin a cualquier posibilidad de reacción visitante en el estadio da Luz.

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El argentino fue titular en el equipo dirigido por Marco Silva y alcanzó los cinco goles en la temporada actual de la Liga de Portugal. Su presencia formó parte de una alineación con tres futbolistas argentinos, ya que Enzo Barrenechea también comenzó el encuentro y Echeverri sumó minutos desde el banco.

El debut del Diablito se produjo a los 72 minutos y tuvo incidencia directa en la resolución del partido. El pase preciso del exjugador de River Plate permitió que Prestianni encontrara espacio para acelerar y definir en una de las últimas acciones ofensivas del Benfica.

Gianluca Prestianni fue elegido el MVP del partido (@SLBenfica)
Gianluca Prestianni fue elegido el MVP del partido (@SLBenfica)

El encuentro había comenzado con una sorpresa para el equipo local. A los 7 minutos, Héctor Hernández aprovechó un pase entre líneas, quedó frente al arquero cerca del punto penal y definió para adelantar a Gil Vicente, que durante buena parte del duelo logró sostener su ventaja.

La respuesta del Benfica se hizo visible antes de la media hora. Vangelis Pavlidis aprovechó una serie de rebotes dentro del área a los 28 minutos y elevó la pelota sobre el arquero con un toque sutil. Esa acción devolvió la igualdad y cambió el desarrollo del encuentro.

Durante el complemento, el Benfica mantuvo la presión sobre el área rival, aunque el segundo gol tardó en llegar. Cuando el empate parecía consolidarse, Pavlidis volvió a aparecer a los 88 minutos y convirtió desde el punto penal para completar su doblete y darle la ventaja al local.

La anotación del delantero griego parecía suficiente para cerrar la remontada, pero Prestianni aportó la acción final y fue elegido el jugador del partido. El Benfica afrontará ahora una semana con dos compromisos de exigencia. El miércoles viajará a Italia para enfrentar al Milan por la Europa League, mientras que el domingo jugará ante Oporto en el clásico de la próxima fecha liguera.

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