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Debutó en la UFC de manera imprevista y noqueó a su rival en 36 segundos: la impactante escena

Sean King III venció al mexicano Jessie Rosas tras aceptar el combate con solo nueve días de anticipación

Sean King III noquea a Jessie Rosas en UFC Fight Night 288
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Sean King III venció al mexicano Jessie Rosas en apenas 36 segundos del primer round, en el marco de UFC Fight Night 288, celebrada en el Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona. El desenlace se ubicó como el quinto nocaut más rápido en la historia de la organización y el quinto final de debut más veloz en la categoría de peso pluma.

King III tenía programada su presentación en la actual temporada de Dana White’s Contender Series, pero terminó saltando directamente a un debut de corto aviso en la organización principal, según consignó el sitio especializado MMA Junkie. El peleador aceptó el combate contra Rosas con apenas nueve días de anticipación.

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El combate apenas había comenzado cuando King III se lanzó a dominar el octágono. En el primer intercambio en la posición de clinch, tomó a Rosas, lo elevó por encima de su cabeza, le trabó el brazo izquierdo libre y lo estrelló contra la lona de cabeza. El impacto dejó al mexicano prácticamente fuera de combate en el instante mismo en que tocó la superficie.

Sean King III logró el nocaut en solo 36 segundos
Sean King III logró el nocaut en solo 36 segundos

King III completó la secuencia con algunos golpes adicionales antes de que el árbitro decidiera detener oficialmente la pelea, a los 36 segundos del primer asalto. Rosas permaneció varios segundos en el suelo, aunque finalmente se puso de pie por sus propios medios y abandonó el octágono sin asistencia.

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La definición generó reacciones instantáneas en las cuentas oficiales vinculadas a la organización. La cuenta de UFC Francia publicó el video del nocaut acompañado de la frase “Lo apagó por completo”. La cuenta principal de UFC también compartió la secuencia con el mensaje “lo aplastó”.

Antes de este debut, King III, de 22 años, había construido una marca invicta de 6-0 como profesional. En su presentación previa, dentro de Fury FC 122, había derrotado a Dimitre Ivy por nocaut técnico mediante codos y golpes durante el segundo asalto. Con el triunfo ante Rosas, su récord ascendió a 7-0 en el total de su carrera y 1-0 dentro de UFC, con cinco de esas victorias resueltas antes de llegar a las tarjetas de los jueces. Rosas, por su parte, llegó al combate con un registro de 8-2 en su carrera profesional y cayó en su presentación dentro de la organización, con marca de 0-1.

King III, apodado “The King of New Orleans”, habló con Daniel Cormier en la entrevista posterior al combate. “La UFC sabe lo que está haciendo. Me trajeron aquí por una razón, y es para hacer cosas así para ustedes”, declaró. Y agregó: “Tengo 7-0 ahora, tengo 22 años y voy a seguir mejorando”.

“Vaya debut, ¿eh? Salir aquí y hacer eso. Dios mío, esto es una locura. Esto es una locura. Un sueño hecho realidad, hombre. Quería esto desde que tenía 14 años. Estar en esa jaula fue... se sintió increíble. Oye, estamos creciendo, cariño. Sean King está aquí para hacerse cargo”, indicó el peleador en un video publicado por la UFC, en la caminata al vestuario inmediatamente después de la contienda.

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