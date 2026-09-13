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Después de dos décadas, Julia Roberts vuelve a los escenarios de Broadway

La actriz volverá con una producción que reunirá a estrellas de Hollywood y reconocidos nombres del teatro neoyorquino

Julia Roberts protagonizará la nueva obra de Bess Wohl, dirigida por Joe Mantello. (REUTERS/Yara Nardi)
Julia Roberts protagonizará la nueva obra de Bess Wohl, dirigida por Joe Mantello. (REUTERS/Yara Nardi)
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Julia Roberts regresará a Broadway en la primavera de 2027, dos décadas después de su última participación en los escenarios neoyorquinos. La actriz, de 58 años, formará parte del elenco de una nueva producción de Small Mouth Sounds, obra de Bess Wohl que será dirigida por Joe Mantello.

La ganadora del Óscar compartirá escenario con Martin Freeman, Greta Lee, Sarah Paulson, Isaac Powell y Paul Rudd. La producción comenzará sus funciones previas el 18 de febrero de 2027 en el Ethel Barrymore Theatre y tendrá su estreno oficial el 18 de marzo.

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La obra se desarrolla durante un retiro de silencio al que llegan seis desconocidos con la intención de alejarse de sus problemas, reflexionar sobre sus vidas y buscar cambios personales.

El silencio constituye uno de los elementos centrales de la puesta en escena, ya que la obra contiene una cantidad limitada de diálogos y desarrolla parte de su historia mediante las acciones de los personajes.

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Julia Roberts interpretará a Joan; Freeman dará vida a Jan; Lee será Alicia; Paulson interpretará a Judy; Powell asumirá el papel de Rodney y Rudd será Ned.

Julia Roberts interpretará el personaje de Joan. (REUTERS/Mike Blake)
Julia Roberts interpretará el personaje de Joan. (REUTERS/Mike Blake)

El proyecto también representa un reencuentro para Roberts y Rudd. Ambos participaron en Three Days of Rain, obra de Richard Greenberg con la que Roberts debutó en Broadway en 2006 en el Bernard B. Jacobs Theatre.

En aquella producción, los dos compartieron elenco con Bradley Cooper y fueron dirigidos por Mantello, quien también estará al frente de Small Mouth Sounds.

De manera coincidente, Three Days of Rain tendrá una nueva producción esta primavera, protagonizada por David Corenswet, Yvonne Strahovski y François Arnaud.

Por si fuera poco, para Martin Freeman, conocido por sus trabajos en cine y televisión, entre ellos The Hobbit y Sherlock, Small Mouth Sounds marcará su debut en Broadway.

El actor cuenta con experiencia previa en teatro, con participaciones en producciones como The Fifth Step, The Dumb Waiter, Labour of Love, Richard III y Clybourne Park.

Martin Freeman tiene una amplia trayectoria en teatro. (REUTERS/Maja Smiejkowska)
Martin Freeman tiene una amplia trayectoria en teatro. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

El resto del elenco también tiene experiencia en los escenarios de Nueva York. Sarah Paulson recibió un premio Tony por su actuación en Appropriate y anteriormente participó en The Glass Menagerie, Collected Stories y The Sisters Rosensweig.

Por su parte, Greta Lee debutó en Broadway en 2007 con The 25th Annual Putnam County Spelling Bee, mientras que Isaac Powell interpretó a Tony en la reposición de West Side Story de 2020 y participó en Once on This Island.

Paul Rudd, además de Three Days of Rain, ha actuado en Broadway en Grace, Twelfth Night y The Last Night of Ballyhoo.

Cabe destacar que Joe Mantello tendrá una temporada con varios proyectos en Broadway. Antes del estreno de Small Mouth Sounds, dirigirá Downstate, de Bruce Norris, cuyas funciones previas comenzarán el 17 de octubre y cuyo estreno está previsto para el 15 de noviembre en el Booth Theatre.

Joe Mantello tiene previsto tomar la dirección de dos obras de teatro. (REUTERS/Angelina Katsanis)
Joe Mantello tiene previsto tomar la dirección de dos obras de teatro. (REUTERS/Angelina Katsanis)

Las entradas para Small Mouth Sounds comenzaron a ofrecerse mediante una preventa conjunta con Downstate.

Los compradores de entradas para determinadas funciones de esta última producción pueden recibir acceso anticipado a localidades seleccionadas de Small Mouth Sounds mediante un código de uso único.

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