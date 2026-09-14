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La indirecta de Luck Ra tras la foto con la que La Joaqui y Tiago PZK confirmaron su romance

El cantante cordobés publicó un video en TikTok, respondió comentarios sobre supuestas traiciones y dejó clara su versión

Luck Ra reaccionó ante el romance entre La Joaqui y Tiago PZK con un video acompañado por “Hola Perdida” (Video: TikTok)

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Luck Ra dejó una serie de indirectas en redes sociales luego de que se confirmara el vínculo entre La Joaqui y Tiago PZK, en medio de versiones que apuntan a supuestas infidelidades por parte de la cantante durante un viaje a Ibiza. El cuartetero publicó un video en TikTok con la leyenda “para reflexionar”, acompañado de su tema “Hola Perdida” junto a Khea, y respondió a varios comentarios de sus seguidores que hacían referencia directa a la situación con su expareja.

En la publicación, difundida a través de su cuenta @luckra1999, el cantante escribió sobre la imagen: “Jesús invitaba a sus amigos a tomar vino y a comer, no al gimnasio un domingo”. El posteo, que superó los 10.400 “me gusta” y acumuló más de 500 comentarios, generó de inmediato una ola de interpretaciones entre los usuarios, que vincularon la frase con el escándalo que protagoniza junto a La Joaqui y Tiago PZK.

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Entre las respuestas que recibió el video, una seguidora escribió “Pero no engañaba”, en referencia a la figura bíblica mencionada por el cantante. Luck Ra respondió de manera directa: “Yo tampoco”, en una frase que reforzó su postura frente a las versiones que circularon sobre su comportamiento durante la relación con la cantante.

Luck Ra negó haber sido infiel al responder “Yo tampoco” a un comentario en redes sobre las versiones de engaño en su relación con La Joaqui
Luck Ra negó haber sido infiel al responder “Yo tampoco” a un comentario en redes sobre las versiones de engaño en su relación con La Joaqui

El comentario del cordobés se dio en el marco de un conflicto que se originó luego de que La Joaqui afirmara que nunca había estado en una relación en la que no la hubieran engañado. Ante esa declaración, Luck Ra había emitido un comunicado en el que negó haber sido infiel, aunque en el mismo texto reveló que su expareja ya mantenía un vínculo con “un exgran amigo” suyo, en alusión directa a Tiago PZK.

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Otro de los comentarios que recibió el posteo de Luck Ra profundizó en esa misma línea. “Y lo traicionó el amigo, creo”, escribió un usuario, en una referencia a la relación de amistad que unía anteriormente a ambos artistas. El cantante le puso “me gusta” a ese mensaje, gesto que sus seguidores interpretaron como una forma de avalar la indirecta dirigida hacia Tiago PZK.

La confirmación pública del romance entre La Joaqui y Tiago PZK se dio a partir de una fotografía publicada por Vanesa Aranda, madre de El Noba, el cantante fallecido en junio de 2022 tras un accidente de moto. Aranda compartió imágenes junto a la pareja y escribió: “Qué nervios, mi niña me trae a conocer a mi nuevo yerno”, en una publicación que circuló de manera masiva entre los seguidores de ambos artistas.

La confirmación del romance entre La Joaqui y Tiago PZK llegó con una foto publicada por Vanesa Aranda, madre de El Noba, que presentó al cantante como su “nuevo yerno”
La confirmación del romance entre La Joaqui y Tiago PZK llegó con una foto publicada por Vanesa Aranda, madre de El Noba, que presentó al cantante como su “nuevo yerno”

El vínculo entre La Joaqui y El Noba había trascendido la música, ya que ambos mantenían una relación de amistad cercana previa al fallecimiento del cantante. Con Tiago PZK, la rapera compartió una mesa familiar junto a Aranda, en una escena que funcionó como una forma indirecta de blanquear la relación con el intérprete, sin que ninguno de los dos se refiriera públicamente al vínculo hasta el momento.

El conflicto entre Luck Ra y La Joaqui había escalado luego de que la cantante respondiera al comunicado de su expareja con un descargo extenso, en el que cuestionó la exposición pública de su intimidad. “Vos sabés perfectamente que nosotros nos conocemos desde chicos. Existe entre nosotros una historia propia, anterior, profunda y completamente independiente de vos”, expresó La Joaqui en aquella oportunidad, además de advertirle a Luck Ra que había preservado información que podría haberlo dejado “muy mal parado”.

En paralelo, distintas versiones señalaron que La Joaqui y Tiago PZK habrían pasado un fin de semana juntos en la localidad de Cañuelas, dato que había sido difundido por Yanina Latorre. Desde entonces, ambos artistas optaron por el silencio público y las indirectas en redes, hasta la publicación de Aranda que terminó por confirmar el romance entre ambos.

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