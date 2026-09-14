Sociedad

Detuvieron al novio de la adolescente de 13 años baleada en Mar del Plata: está alojado en una unidad de menores

Testigos declararon que el joven de 16 años manipulaba un arma cuando se produjo el disparo que hirió a la chica en la cabeza. La víctima permanece en terapia intensiva y la causa está caratulada como tentativa de homicidio

Mar del Plata baleada hospital
La menor fue derivada al Hospital Materno Infantil
Guardar

El novio de 16 años de la menor que fue baleada en la cabeza en Mar del Plata quedó detenido en el marco de la investigación por el episodio ocurrido el viernes por la noche en el barrio Fortunato de la Plaza. Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el joven se encuentra alojado en una unidad de menores.

La víctima, de 13 años, continúa internada en terapia intensiva. Mientras tanto, los investigadores intentan determinar con precisión cómo se produjo el disparo que la dejó gravemente herida.

PUBLICIDAD

El hecho ocurrió el viernes, alrededor de las 21.20, en Camusso al 1700, donde la adolescente se encontraba junto a su novio. De acuerdo con los testimonios incorporados hasta el momento a la causa, el joven estaba manipulando un arma de fuego cuando se produjo el disparo que impactó en la cabeza de la chica.

Fuentes policiales consultadas por Infobae indicaron que, por el momento, no surgieron elementos que permitan sospechar de una mecánica diferente a la relatada por los testigos. La investigación, sin embargo, continúa abierta y el expediente fue caratulado como tentativa de homicidio.

PUBLICIDAD

Tras recibir el disparo, la adolescente fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde fue estabilizada. Luego fue derivada en ambulancia al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI).

Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI)
La menor permanece internada en la terapia intensiva del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI)

Desde ese centro de salud confirmaron a Infobae que la menor permanece internada en terapia intensiva. “Al tratarse de una menor judicializada, no podemos dar más información”, señalaron ante la consulta de este medio.

Las primeras averiguaciones estuvieron a cargo de efectivos de la Comisaría 16ª, que comenzaron a reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el disparo y tomaron declaración a los testigos.

Debido a que tanto la víctima como el adolescente investigado son menores de edad, el expediente quedó en manos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, con intervención de la fiscal Mariana Baqueiro. El joven permanece detenido en una unidad de menores mientras avanza la investigación.

En paralelo, familiares y amigos de la adolescente difundieron mensajes a través de las redes sociales y pidieron una cadena de oración por su recuperación.

Otro grave ataque en Mar del Plata

El hombre de 37 años fue detenido horas después del ataque e imputado por tentativa de femicidio
El hombre de 37 años fue detenido horas después del ataque e imputado por tentativa de femicidio

El mismo viernes por la noche, una mujer de 36 años fue atacada a martillazos en una playa de la zona norte de Mar del Plata. La víctima había llegado al lugar en un auto junto a un hombre de 37 años, a quien conocía por Facebook y con quien ya se había reunido en otras oportunidades.

Cerca de las 22.30, personal de la Comisaría 15ª encontró a la mujer gravemente herida a la vera de la ruta y la trasladó al Hospital Interzonal General de Agudos. Presentaba hundimiento de cráneo y pérdida de masa encefálica, por lo que debió ser operada y permanece internada en terapia intensiva.

El sospechoso fue detenido el sábado, alrededor de las 4.30, en una estación de servicio. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un Suzuki Fun gris, un machete de aproximadamente 50 centímetros, un cuchillo, ropa, una lata de cerveza y un teléfono celular.

La fiscal María Florencia Salas lo imputó provisoriamente por tentativa de femicidio. El acusado se negó a declarar y fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Temas Relacionados

Mar del PlataDisparoTentativa de homicidioÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Corrientes: un joven fue a encontrarse con su amante en un bosque, pero apareció la pareja de ella y le disparó

El hecho ocurrió en la ciudad de Esquina. Durante el ataque, la víctima también sufrió una herida de arma blanca en el abdomen. El acusado, de 25 años, quedó con prisión preventiva por tentativa de homicidio

Corrientes: un joven fue a encontrarse con su amante en un bosque, pero apareció la pareja de ella y le disparó

Cayó la “abuela narco” de Córdoba: cumplía prisión domiciliaria por venta de drogas y operaba junto a su nieto de 16 años

La investigación se inició a partir de una denuncia telefónica anónima y derivó en cuatro allanamientos en el barrio Las Flores II, en la zona sur de la capital provincial

Cayó la “abuela narco” de Córdoba: cumplía prisión domiciliaria por venta de drogas y operaba junto a su nieto de 16 años

Un motociclista alcoholizado embistió a un grupo de mujeres que peregrinaban hacia la Catedral de Salta

Las cinco víctimas fueron trasladadas a dos hospitales distintos y ninguna presentó lesiones de gravedad. El conductor, que registró 0,53 gramos de alcohol por litro de sangre, quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia

Un motociclista alcoholizado embistió a un grupo de mujeres que peregrinaban hacia la Catedral de Salta

Video: chocó contra un auto estacionado, hizo marcha atrás para escapar y un vecino lo detuvo

Una cámara de seguridad captó el momento del siniestro, este domingo a las 8.39 en el centro de La Plata. El conductor intentó alejarse sin dejar sus datos, pero un hombre que presenció la maniobra le reclamó que no se fuera

Video: chocó contra un auto estacionado, hizo marcha atrás para escapar y un vecino lo detuvo

Mendoza: detuvieron a dos hermanos por el crimen de un hombre tras una discusión en la calle

Guillermo Gastón Pereira tenía 42 años y murió en el lugar. Los investigadores secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con municiones y buscan determinar cómo se produjo el ataque

Mendoza: detuvieron a dos hermanos por el crimen de un hombre tras una discusión en la calle

DEPORTES

Boca Juniors acelera por una de las figuras del torneo argentino: los millones que ofertó a horas del cierre del mercado de pases

Boca Juniors acelera por una de las figuras del torneo argentino: los millones que ofertó a horas del cierre del mercado de pases

Siguen los avances para que la Fórmula 1 vuelva a CABA: funcionarios viajaron al Gran Premio de España

El golazo a lo Messi de Gianluca Prestianni con el que selló la remontada del Benfica

Debutó en la UFC de manera imprevista y noqueó a su rival en 36 segundos: la impactante escena

Argentina sumó dos medallas de oro, una de plata y tres bronces en el día 1 de los Juegos Suramericanos

TELESHOW

Vero Lozano contó qué lleva Johnny Depp en sus valijas y la amistad con Corcho Rodríguez: “Yo les digo ‘chicos, cásense’”

Vero Lozano contó qué lleva Johnny Depp en sus valijas y la amistad con Corcho Rodríguez: “Yo les digo ‘chicos, cásense’”

Gladys La Bomba Tucumana analiza cerrar su local de empanadas: “Cuesta un montón salir adelante”

Costa fue dada de alta tras permanecer internada durante ocho días: “En casita, feliz y agradecida”

Toto Kirzner explicó por qué eligió no usar el apellido artístico de Adrián Suar: “No me siento cómodo”

El particular gesto de Diego Leuco a Sofi Martínez que fue furor en redes: “¿Se olvidó que estaba en vivo?"

INFOBAE AMÉRICA

El presidente Luis Abinader abre espacio de cuidado para 250 niños en San Cristóbal

El presidente Luis Abinader abre espacio de cuidado para 250 niños en San Cristóbal

La advertencia de Estados Unidos sobre la narcopolítica y el reto de blindar las elecciones de Guatemala en 2027

¿Qué significa la alerta anaranjada municipal activada en la Ciudad de Guatemala?

¿Qué explicaron CUPET y el Ministerio sobre el humo visto en la Base de Supertanqueros de Matanzas?

Vehículo se enganchó en cables de internet del aeropuerto de San José y causó retrasos en decenas de vuelos