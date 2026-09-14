Detuvieron al novio de la adolescente de 13 años baleada en Mar del Plata: está alojado en una unidad de menores

La menor fue derivada al Hospital Materno Infantil

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El novio de 16 años de la menor que fue baleada en la cabeza en Mar del Plata quedó detenido en el marco de la investigación por el episodio ocurrido el viernes por la noche en el barrio Fortunato de la Plaza. Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el joven se encuentra alojado en una unidad de menores.

La víctima, de 13 años, continúa internada en terapia intensiva. Mientras tanto, los investigadores intentan determinar con precisión cómo se produjo el disparo que la dejó gravemente herida.

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El hecho ocurrió el viernes, alrededor de las 21.20, en Camusso al 1700, donde la adolescente se encontraba junto a su novio. De acuerdo con los testimonios incorporados hasta el momento a la causa, el joven estaba manipulando un arma de fuego cuando se produjo el disparo que impactó en la cabeza de la chica.

Fuentes policiales consultadas por Infobae indicaron que, por el momento, no surgieron elementos que permitan sospechar de una mecánica diferente a la relatada por los testigos. La investigación, sin embargo, continúa abierta y el expediente fue caratulado como tentativa de homicidio.

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Tras recibir el disparo, la adolescente fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde fue estabilizada. Luego fue derivada en ambulancia al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI).

La menor permanece internada en la terapia intensiva del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI)

Desde ese centro de salud confirmaron a Infobae que la menor permanece internada en terapia intensiva. “Al tratarse de una menor judicializada, no podemos dar más información”, señalaron ante la consulta de este medio.

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Las primeras averiguaciones estuvieron a cargo de efectivos de la Comisaría 16ª, que comenzaron a reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el disparo y tomaron declaración a los testigos.

Debido a que tanto la víctima como el adolescente investigado son menores de edad, el expediente quedó en manos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, con intervención de la fiscal Mariana Baqueiro. El joven permanece detenido en una unidad de menores mientras avanza la investigación.

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En paralelo, familiares y amigos de la adolescente difundieron mensajes a través de las redes sociales y pidieron una cadena de oración por su recuperación.

Otro grave ataque en Mar del Plata

El hombre de 37 años fue detenido horas después del ataque e imputado por tentativa de femicidio

El mismo viernes por la noche, una mujer de 36 años fue atacada a martillazos en una playa de la zona norte de Mar del Plata. La víctima había llegado al lugar en un auto junto a un hombre de 37 años, a quien conocía por Facebook y con quien ya se había reunido en otras oportunidades.

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Cerca de las 22.30, personal de la Comisaría 15ª encontró a la mujer gravemente herida a la vera de la ruta y la trasladó al Hospital Interzonal General de Agudos. Presentaba hundimiento de cráneo y pérdida de masa encefálica, por lo que debió ser operada y permanece internada en terapia intensiva.

El sospechoso fue detenido el sábado, alrededor de las 4.30, en una estación de servicio. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un Suzuki Fun gris, un machete de aproximadamente 50 centímetros, un cuchillo, ropa, una lata de cerveza y un teléfono celular.

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La fiscal María Florencia Salas lo imputó provisoriamente por tentativa de femicidio. El acusado se negó a declarar y fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.